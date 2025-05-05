Прощання зі Skype. Перевернув індустрію звʼязку на початку 2000-х, але програв боротьбу Zoom та FaceTime. Розбір Businessinsider і The Guardian

Якщо ви маєте акаунт у додатку відеодзвінків Skype, 5 травня 2025 року у вас є можливість востаннє ним скористатися. Microsoft закриває сервіс після понад двох десятиліть роботи і переводить користувачів у Microsoft Teams. Яким Skype залишає після себе світ? Головне з розбору Businessinsider і The Guardian

До того, як ми стали звикати до Zoom та Microsoft Teams, до того, як FaceTime дозволив нам у будь-який час і з будь-якого місця додзвонитися до друзів чи членів родини, світом інтернет-дзвінків правив Skype.

Революція Skype

Запущений у Люксембурзі у 2003 році, Skype став першою платформою для голосових дзвінків, на той момент – за допомогою комп’ютерів. Незабаром на платформі з’явилася й функція відеодзвінка, започаткувавши епоху «відеозв’язку на вимогу», пише Businessinsider.

Сьогодні, 5 травня, за майже чверть століття після запуску, Skype остаточно припиняє свою роботу.

Це не несподіванка. Компанія Microsoft ще в лютому повідомила, що закриє Skype та зосередиться на сервісі Teams, спрощуючи комунікаційні рішення для користувачів, пише The Guardian.

Оголошення про припинення роботи Skype на комп’ютері та значок програми на смартфоні. Skype закривається після 23 років роботи Фото Getty Images

Завдяки аудіо- та відеодзвінкам Skype швидко став популярним. Але йому так і не вдалося перемогти технологічну конкуренцію із сучасними платформами, як-от Zoom чи Slack, зазначає The Guardian.

Коли пандемія та карантин підживили потребу в онлайн-дзвінках для бізнесу, Microsoft активно боролася не за Skype, а за Teams, інтегруючи його з іншими програмами Office.

Колись же відеозвʼязок онлайн був майже виключною сферою діяльності Skype. Сервіс був прикладом технологічного продукту, який був настільки повсюдним, що його використовували як дієслово, пише The Guardian.

Тепер же функцію відеодзвінків підтримують усі месенджери. А ще є Zoom і Google Hangouts. Завантажив Slack чи WhatsApp, і вуаля – те, що колись було дивом, стало буденністю, підкреслює Businessinsider.

Але для міленіалів Skype був магічним моментом, а купівля вебкамери для лептопа була важливим етапом дорослішання. На зорі роботи Skype справді втілював майбутнє.

10 травня 2011 року в Сан-Франциско: під час пресконференції гендиректор Microsoft Стів Балмер (ліворуч) потискає руку гендиректору Skype Тоні Бейтсу. Microsoft погодилася купити Skype за $8,5 млрд Фото Getty Images

Неталан з Microsoft

У 2005 році, коли Facebook оцінювався всього у $100 млн, Skype придбала компанія eBay за $2,6 млрд. Однак фокус Skype на відеодзвінках не відповідав бізнес-моделі eBay, і вже через два роки компанія списала $1,4 млрд на сервіс і почала продавати свою частку, пише Businessinsider. Майже половину акцій Skype тоді придбала приватна інвестиційна компанія.

Microsoft купила Skype у 2011 році за $8,5 млрд. Це найбільша угода на той час. До того моменту щомісяця сервісом користувалося 170 млн людей, і до 2016 року їхня кількість зросла до 300 млн осіб, зазначає Businessinsider.

Але саме тоді Skype почав втрачати свою популярність. «Зʼявилися конкуренти, які почали забирати частину ринку, на якому Skype раніше був основним інструментом», – каже Томас Рендалл, директор Info-Tech Research Group. WhatsApp, Discord і Slack інтегрували обмін повідомленнями та відеодзвінки для роботи, ігор та особистого використання.

До того ж у 2017 році Microsoft випустила Teams, і мобільний інтерфейс Skype відстав від нового конкурента. «Бренд втратив свою фокусованість», – додає Рендалл.

З початком локдауну у березні 2020 року кількість користувачів Skype різко зросла: 40 млн людей здійснювали дзвінки щодня, що на 70% більше, ніж у попередньому місяці. Але цього виявилося недостатньо, щоб врятувати Skype, підкреслює Businessinsider.

У березні 2020 року Microsoft Teams щодня використовували 44 млн людей, а до кінця року це число зросло до 70 млн. Zoom став ще популярнішим, швидко досягнувши 300 млн щоденних користувачів у квітні 2020-го. На 2023 рік лише 36 млн людей продовжували використовувати Skype щодня, зазначає Businessinsider.

Під керівництвом Microsoft Skype почав втрачати свою популярність. Попри оновлення та нові функції, такі як можливість одночасно зідзвонюватися зі 100 людьми та покращений мобільний чат, Skype не зміг повернути лідерство у сфері відеодзвінків. Конкуренти посилили свої пропозиції, а з фокусом Microsoft на Teams значення Skype зменшувалося. Використовувати Skype на мобільних пристроях було не так зручно, як додатки конкурентів, зазначає Businessinsider.

Microsoft не розкрила The Guardian останні дані про кількість користувачів Skype, зазначивши, що звільнень працівників через закриття сервісу не передбачається. Натомість компанія повідомила, що Teams має близько 320 млн активних користувачів щомісяця.

Припинення роботи Skype – не провал. «Сервіс злетів у потрібний час, продався в ідеальний час. Те, що він вмирає, – це частина життя», – каже засновник блогу HackerNoon Девід Смук.

Оголосивши про закриття Skype ще у лютому, Microsoft надала користувачам можливість до 5 травня перенести свої дані до Teams або експортувати їх.