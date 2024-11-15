Голова Держспецзв’язку Мироненко йде у відставку. Куди він переходить

Очільник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Мироненко йде з посади. Повідомлення про відставку з’явилося у Telegram-каналі відомства. За інформацією постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, замість Мироненка головою Держспецзв’язку став Олександр Потій.

Ключові факти

«Сьогодні мій останній день на посаді Голови Держспецзв’язку», – йдеться у повідомленні відомства.

Юрій Мироненко оголосив, що переходить з посади голови Держспецзв’язку у Міністерство цифрової трансформації. Свою майбутню посаду в Мінцифри він не розкрив.

Мироненко прозвітував про підсумки роботи на посаді голови Держспецзв’язку. Зокрема – поставки понад 1,1 млн дронів силам безпеки і оборони, створення системи цифрового аналізу повітряних атак ворога і системи керування стратегічним РЕБом, зменшення кількості критичних кіберінцидентів у 20 разів.

Уряд вирішив призначити Олександра Потія очільником Державної служби спеціального зв’язку, до цього він перебував на посаді заступника голови.

Контекст

Юрій Мироненко очолив Держспецзв’язку у грудні 2023 року після того, як попереднього голову відомства Юрія Щиголя звинуватили у заволодінні 62 млн грн на закупці програмного забезпечення у 2021-2022 роках (детально про справу Forbes писав тут).

З початку повномасштабного вторгнення Мироненко служив в 112 бригаді ТрО, а згодом був командиром роти ударних БпЛА.

До 2019 року Мироненко обіймав керівні посади в структурних підрозділах Правекс-Банку, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо. Також працював фінансовим директором Концерну Стирол, який займається виробництвом добрив і азотних сполук. З 2010 до 2015 роки працював на посаді генерального директора ТОВ «Даймонд Сфір Груп», яке вело діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.