Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Искусственный интеллект уже кардинально меняет мир». Соучредитель SoftServe Ярослав Любинец о сотрудничестве с компаниями из Fortune 500, ИИ-проектах и технологиях будущего. Блиц-интервью

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

5 хв читання

SoftServe, Ярослав Любінець /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Соучредитель IT-компании SoftServe Ярослав Любинец во время публичного интервью 22 ноября на конференции Forbes Tech 2024. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Украинские инженеры SoftServe разрабатывают программное обеспечение для десятков крупнейших американских компаний. Какие технологии они продают за океан?

IT-компания SoftServe сотрудничает с 50 клиентами из списка крупнейших по доходу компаний США Fortune 500, рассказал соучредитель Ярослав Любинец на конференции Forbes Tech 22 ноября. «Чем больше клиент и масштабнее его проекты, тем лучше для нас», – говорит он.

Украинское IT не в лучшем состоянии. Экспорт IT-услуг в сентябре 2024-го составил $519 млн. Это на $12 млн больше, чем в августе, по данным НБУ. Однако общая экспортная выручка за январь – сентябрь 2024-го – $4,7 млрд, почти на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине