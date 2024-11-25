«Искусственный интеллект уже кардинально меняет мир». Соучредитель SoftServe Ярослав Любинец о сотрудничестве с компаниями из Fortune 500, ИИ-проектах и технологиях будущего. Блиц-интервью

IT-компания SoftServe сотрудничает с 50 клиентами из списка крупнейших по доходу компаний США Fortune 500, рассказал соучредитель Ярослав Любинец на конференции Forbes Tech 22 ноября. «Чем больше клиент и масштабнее его проекты, тем лучше для нас», – говорит он.

Украинское IT не в лучшем состоянии. Экспорт IT-услуг в сентябре 2024-го составил $519 млн. Это на $12 млн больше, чем в августе, по данным НБУ. Однако общая экспортная выручка за январь – сентябрь 2024-го – $4,7 млрд, почти на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.