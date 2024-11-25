«Штучний інтелект уже кардинально змінює світ». Співзасновник SoftServe Ярослав Любінець про співпрацю із компаніями з Fortune 500, ШІ-проєкти та технології майбутнього. Бліцінтерв’ю

Українські інженери SoftServe розробляють програмне забезпечення для десятків найбільших американських компаній. Які технології вони продають за океан?

ІТ-компанія SoftServe має 50 клієнтів зі списку найбільших за доходом компаній США Fortune 500, розповів співзасновник Ярослав Любінець на конференції Forbes Tech 22 листопада. «Що більший клієнт та масштабніші його проєкти, то краще для нас», – каже він.

Українське IT не в найкращому стані. Експорт ІТ-послуг у вересні 2024-го становив $519 млн. Це на $12 млн більше, ніж у серпні, за даними НБУ. Проте загальний експортний виторг за січень – вересень 2024-го – $4,7 млрд, майже на 5% менше порівняно з аналогічним періодом 2023-го.