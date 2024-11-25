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«Штучний інтелект уже кардинально змінює світ». Співзасновник SoftServe Ярослав Любінець про співпрацю із компаніями з Fortune 500, ШІ-проєкти та технології майбутнього. Бліцінтерв’ю

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

5 хв читання

SoftServe, Ярослав Любінець /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Співзасновник ІТ-компанії SoftServe Ярослав Любінець під час публічного інтерв'ю 22 листопада на конференції Forbes Tech 2024. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Українські інженери SoftServe розробляють програмне забезпечення для десятків найбільших американських компаній. Які технології вони продають за океан? 

ІТ-компанія SoftServe має 50 клієнтів зі списку найбільших за доходом компаній США Fortune 500, розповів співзасновник Ярослав Любінець на конференції Forbes Tech 22 листопада. «Що більший клієнт та масштабніші його проєкти, то краще для нас», – каже він. 

Українське IT не в найкращому стані. Експорт ІТ-послуг у вересні 2024-го становив $519 млн. Це на $12 млн більше, ніж у серпні, за даними НБУ. Проте загальний експортний виторг за січень – вересень 2024-го – $4,7 млрд, майже на 5% менше порівняно з аналогічним періодом 2023-го.

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