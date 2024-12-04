«Сокращения были неизбежны». Украинский Reface увольняет 35% команды. Что происходит в компании, создавшей приложение на 250 млн загрузок

Украинский стартап Reface сокращает сотрудников, чтобы выйти на прибыльность. С момента релиза одноименного приложения в 2018 году компания так и не выпустила продукт с соразмерным успехом. Что с бизнесом Reface?

Стартап Reface, разработавший одноименное приложение для замены лица на фото с помощью ИИ, 3 декабря объявил об увольнении 60 специалистов, сообщила пресс-служба компании в LinkedIn. «Мы оставили позиции, которые были критичными для воплощения нашей стратегии», – говорится в ответе пресс-службы.

Флагманское приложение Reface имеет 250 млн загрузок, по данным на сайте компании. В 2020 году среди его пользователей были Илон Маск, Джастин Бибер, Бритни Спирс.