«Сокращения были неизбежны». Украинский Reface увольняет 35% команды. Что происходит в компании, создавшей приложение на 250 млн загрузок

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Украинский стартап Reface сокращает сотрудников, чтобы выйти на прибыльность. С момента релиза одноименного приложения в 2018 году компания так и не выпустила продукт с соразмерным успехом. Что с бизнесом Reface?
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Стартап Reface, разработавший одноименное приложение для замены лица на фото с помощью ИИ, 3 декабря объявил об увольнении 60 специалистов, сообщила пресс-служба компании в LinkedIn. «Мы оставили позиции, которые были критичными для воплощения нашей стратегии», – говорится в ответе пресс-службы.
Флагманское приложение Reface имеет 250 млн загрузок, по данным на сайте компании. В 2020 году среди его пользователей были Илон Маск, Джастин Бибер, Бритни Спирс.
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