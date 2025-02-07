«Отношение к экспорту изменилось». В 2024 году украинские производители дронов и РЭБ были загружены на 37%. Какие решения на столе

Производители дронов и РЭБ жалуются на низкую загрузку мощностей. В 2024 году они могли произвести на 1,7 млн ​​единиц продукции больше. Военно-политическое руководство готово рассматривать ограниченный экспорт оружия в страны НАТО, узнал Forbes Ukraine. Когда это может произойти?

Более 1,7 млн. беспилотников и РЭБ не изготовили частные украинские производители оружия в 2024-м из-за отсутствия госконтрактов, говорится в исследовании объединения «Технологические силы Украины» (ТСУ).

В ТСУ – более 50 производителей разных типов дронов, РЭБ и наземных роботизированных комплексов, среди которых TAF Drones, Skyeton, Vyriy, «Атлон Авиа», Ukrspecsystems и т.д. «Заказы от государства неритмичны, – говорит исполнительный директор ТСУ Екатерина Михалко. – Это не позволяет производителям планировать производственный процесс и приводит к нехватке оборотных средств».