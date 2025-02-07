Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Отношение к экспорту изменилось». В 2024 году украинские производители дронов и РЭБ были загружены на 37%. Какие решения на столе

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Експорт дронів, коли дозволять експорт зброї /иллюстрация Getty Images / Анна Наконечная

Экспорт оружия может помочь решить проблему неполной загруженности украинских производителей дронов и РЭБ Фото иллюстрация Getty Images / Анна Наконечная

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:50 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:50

Производители дронов и РЭБ жалуются на низкую загрузку мощностей. В 2024 году они могли произвести на 1,7 млн ​​единиц продукции больше. Военно-политическое руководство готово рассматривать ограниченный экспорт оружия в страны НАТО, узнал Forbes Ukraine. Когда это может произойти?

Более 1,7 млн. беспилотников и РЭБ не изготовили частные украинские производители оружия в 2024-м из-за отсутствия госконтрактов, говорится в исследовании объединения «Технологические силы Украины» (ТСУ).

В ТСУ – более 50 производителей разных типов дронов, РЭБ и наземных роботизированных комплексов, среди которых TAF Drones, Skyeton, Vyriy, «Атлон Авиа», Ukrspecsystems и т.д. «Заказы от государства неритмичны, – говорит исполнительный директор ТСУ Екатерина Михалко. – Это не позволяет производителям планировать производственный процесс и приводит к нехватке оборотных средств».

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине