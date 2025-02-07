«Ставлення до експорту змінилося». У 2024-му українські виробники дронів та РЕБ були завантажені на 37%. Які рішення на столі

Виробники дронів і РЕБ скаржаться на низьке завантаження потужностей. У 2024-му вони могли виготовити на 1,7 млн одиниць продукції більше. Військово-політичне керівництво готове розглядати обмежений експорт зброї в країни НАТО, дізнався Forbes Ukraine. Коли це може відбутись?

Понад 1,7 млн безпілотників та РЕБ не виготовили приватні українські виробники зброї в 2024-му через відсутність держконтрактів, ідеться в дослідженні обʼєднання «Технологічні сили України» (ТСУ).

У ТСУ – понад 50 виробників різних типів дронів, РЕБ та наземних роботизованих комплексів, серед яких TAF Drones, Skyeton, Vyriy, «Атлон Авіа», Ukrspecsystems тощо. «Замовлення від держави неритмічні, – каже виконавча директорка ТСУ Катерина Михалко. – Це не дозволяє виробникам планувати виробничий процес і призводить до нестачі оборотних коштів».