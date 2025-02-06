Приватні виробники озброєння торік працювали на 37% спроможностей через відсутність держзамовлень – Технологічні сили

Приватні компанії ОПК у 2024 році були спроможні виготовити понад 2,7 млн одиниць озброєння, повідомляють Технологічні сили 6 лютого. Водночас на замовлення державних закупівельників та благодійних фондів вони виготовили лише понад 1 млн одиниць. Це становить лише 37% від загальної спроможності виробників.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, приватні виробники ОПК через відсутність держзамовлень не виготовили понад 1,7 млн одиниць дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), попри наявні для цього потужності.

Зазначається, що загалом підприємства могли б виготовляти 4700 одиниць такої техніки на день, якби державні замовники безперебійно їх контрактували. Загальна вартість такого обсягу техніки оцінюється у майже $2 млрд.

За словами виконавчої директорки Технологічних Сил України Катерини Михалко, за час повномасштабного вторгнення неодноразово піднімалося питання нарощення спроможностей виробництва всіх видів озброєння і більшість виробників приватного сектору ОПК інвестують у масштабування виробництва.

Втім, відсутність безперебійних, прогнозованих закупівель державними замовниками завадила виробити та поставити армії таку кількість техніки, пояснила Михалко.

Виробники також вказують на втрачені валютні надходження, які могли б надійти в Україну, якби вони могли використати не завантажені державою спроможності для виконання іноземних контрактів для країн-союзників.

Контекст

У 2024-му Україна перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів, новою амбітною метою є виробництво 3000 крилатих ракет. 19 листопада 2024-го президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, презентував План внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво у 2025 році щонайменше 30 000 далекобійних дронів і 3000 крилатих ракет і ракет-дронів. Що стоїть за цими планами, які виклики можуть виникнути та які ракети вже випускає Україна, читайте в матеріалі Forbes.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента.

До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йшлося в опитуванні Технологічних сил України.

У державному бюджеті на 2025 рік уряд передбачив понад 55 млрд грн на виробництво озброєння і військової техніки. Зокрема, передбачено 54,55 млрд грн на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Ще передбачено виділення 500 млн грн на реалізацію Програми фінансової підтримки підприємництва оборонного комплексу.

24 січня 2025-го міністр оборони Рустем Умєров подав до уряду подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, чинною директоркою Агенції оборонних закупівель, і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Кліменкова та Безрукову міністр оборони назвав тим, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння.