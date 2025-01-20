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«Надо расширять линейку». Украинский Ajax Systems хочет продать камеры наблюдения на около $100 млн. Какие шансы подвинуть китайских производителей

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Ajax Systems розширює лінійку камер, камери відеоспостереження від Ajax /Ajax

Ajax Systems планирует нарастить выручку от видеонаблюдения до 20–25% от общего. Фото Ajax

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Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems расширяется в нише камер слежения, где исторически закрепились китайские производители. Цель на 2025 год – нарастить выручку от камер до 25% от общего. В деньгах это может принести Ajax Systems около $100 млн выручки, подсчитал Forbes. Как компания планирует добиться этого?

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За четыре недели предзаказ в Австралии на камеру с искусственным интеллектом IndoorCam компенсировал расходы на глобальную презентацию продуктов Ajax Special Event, говорит СМО Валентин Гриценко. «Это [Австралия] наш самый большой рынок по количеству предзаказов этого продукта, на втором месте – Бенилюкс», – добавляет он.

В 2024-м количество продуктов Ajax Systems Александра Конотопского выросло на треть – до 180. Соразмерно увеличилось и количество пользователей – до 3,5 млн. Теперь производитель систем безопасности для дома расширяется в нише камер наблюдения.

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