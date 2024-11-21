Камери та відеодзвінки з ШІ, розетки для США. Ajax Systems представив нові продукти (фото)

Український виробник систем безпеки Ajax Systems представив шість нових пристроїв під час своєї щорічної презентації Special Event. Серед нових продуктів – відеодзвінок та камера з ШІ, автономний хаб та розумні розетки для ринку США. Більшість пристроїв надійде у продаж на початку 2025 року. Головний захід Ajax Special Event цього року проходить в Манчестері.

Ключові факти

Під час презентації Ajax Systems анонсувала IndoorCam – Wi-Fi камери відеоспостереження із вбудованим ШІ, інфрачервоним сенсором, та резервним каналом звʼязку. Пристрій буде доступним для замовлення у першому кварталі 2025-го.

У категорії відеоспостереження компанія представила відеодзвінок із вбудованим ШІ, інфрачервоним сенсором Ajax DoorBell та резервним каналом зв’язку, який працюватиме у разі відключення Wi-Fi. Пристрій буде доступним для замовлення у першому кварталі 2025-го.

Для захисту незайнятої нерухомості компанія представила хаб Hub BP Jeweller, який не потребує живлення від мережі. Живлення пристрою можуть забезпечувати внутрішні батареї від Ajax Systems або внутрішні чи зовнішні батареї від сторонніх виробників. Пристрій вже доступний для замовлення.

Ajax Systems представила також голосовий модуль SpeakerPhone Jeweller. Пристрій призначений для прямих викликів між моніторинговою компанією та об’єктом. Модуль вже доступний для замовлення.

Компанія представила бездротовий датчик руху «штора» Curtain Outdoor Jeweller і датчик MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller, який можна встановлювати на висоті від 2 до 4 м. Curtain Outdoor Jeweller вже доступний для замовлення, MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller буде доступний для замовлення у четвертому кварталі 2024 року.

Для американського ринку компанія презентувала розумні вимикачі серії LightSwitch Jeweller та розумну розетку Socket Jeweller. Продукти будуть доступні для замовлення у першому кварталі 2025-го.

Компанія додала чотири нові категорії до свого портфоліо: Захист від вторгнення, Пожежна безпека, Комфорт і автоматизація та Відеоспостереження. Категорія Захист від вторгнення отримала дві лінійки: Baseline (включає пристрої лише для захисту від вторгнення) та Superior (має бездротові пристрої, призначені для вимогливих проєктів).

Superior Motion Cam MagicCam IndoorCam Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Заснована 2011 року підприємцем Олександром Конотопським, Ajax Systems – найбільший виробник систем безпеки у Європі. Продуктове портфоліо налічує понад 135 бездротових і дротових пристроїв для безпеки й автоматизації. Ajax захищає понад 2,5 млн користувачів у 187 країнах світу.

Навесні 2022-го виробничі потужності Ajax Systems були релоковані у західні області України.

У травні 2022 року Ajax оголосила, що відкриває завод у Туреччині площею 8300 кв. м. Це перше виробництво компанії за кордоном. Також вона розпочала експансію в Північній і Південній Америці та Океанії.

У лютому цього року Аjax Systems оголосила про запуск передсерійного виробництва в Києві і активно наймає працівників різних категорій.

На заводі збиратимуть нові продукти: відеокамери TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini, відеореєстратори Ajax NVR, клавіатури KeyPad TouchScreen та інші девайси. Компанія пояснила, що розширення продуктового портфоліо до 135 девайсів та представлення пристроїв відеоспостереження зумовили створення виробничого центру ближче до інженерів-розробників.