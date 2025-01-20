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«Треба розширювати лінійку». Український Ajax Systems хоче продати камер спостереження на близько $100 млн. Які шанси посунути китайських виробників

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Ajax Systems розширює лінійку камер, камери відеоспостереження від Ajax /Ajax

Ajax Systems планує наростити виторг від відеоспостереження до 20-25% від загального. Фото Ajax

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Український виробник систем безпеки Ajax Systems розширюється в ніші камер спостереження, де історично закріпилися китайські виробники. Ціль на 2025 рік – наростити виторг від камер до 25% від загального. Як вона планує досягти цього? 

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За чотири тижні передзамовлення в Австралії на камеру зі штучним інтелектом IndoorCam компенсувало витрати на глобальну презентацію продуктів Ajax Special Event, каже СМО Валентин Гриценко. «Це [Австралія] наш найбільший ринок за кількістю передзамовлень цього продукту, на другому місці – Бенелюкс», – додає він.

У 2024-му кількість продуктів Ajax Systems Олександра Конотопського зросла на третину – до 180. Співмірно виросла і кількість користувачів – до 3,5 млн. Тепер виробник систем безпеки для дому розширюється в ніші камер спостереження. 

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