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«Киевстар» постепенно становится одним из крупнейших инвесторов в украинский технологический бизнес. Почему компания интересуется нишей онлайн-образования? Какие направления ей интересны? Повлияет ли на M&A-активность компании снятие валютных ограничений? Главное из выступления директора по бизнес-развитию оператора Зои Дроншкевич на конференции Forbes Money
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