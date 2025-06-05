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«Цель на пять лет – 50% доходов от телекома». На покупку каких компаний нацелился «Киевстар» и зачем ему бизнес в образовании? Блиц-интервью с топ-менеджером оператора

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes

4 хв читання

що купує Київстар, M&A стратегія Київстар /Антон Забельський

Наша цель на пять лет с инвестициями около $1 млрд – 50% доходов от телекома, говорит директор по бизнес-развитию «Киевстара» Зоя Дроншкевич. Фото Антон Забельський

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«Киевстар» постепенно становится одним из крупнейших инвесторов в украинский технологический бизнес. Почему компания интересуется нишей онлайн-образования? Какие направления ей интересны? Повлияет ли на M&A-активность компании снятие валютных ограничений? Главное из выступления директора по бизнес-развитию оператора Зои Дроншкевич на конференции Forbes Money

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