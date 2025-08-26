«Счастье» больше воспринимается как случайность или подарок судьбы. Соучредитель Netpeak Group Артем Бородатюк доказывает обратное: интервью с людьми в возрасте 70+, с которыми он общался в рамках своего мини-исследования, показали, что счастливая жизнь состоит из конкретных решений, дисциплины и ценностей. И этот алгоритм, или же «формулу счастья», можно воспроизвести

Почти 20 лет жизни я посвятил бизнесу. Для меня это было постоянное движение: запускать компании, производить продукты, принимать решения и формировать новые команды. Я хорошо научился видеть алгоритмы и общие паттерны: в росте, в управлении, в выполнении планов.

Несколько лет назад, когда наладил бизнес и появилось время на другое, осознал: хуже, чем «как работает бизнес», понимаю «как работает жизнь». Поэтому в мае этого года, когда завершил книгу «Для менеджеров», я решил – о «жизни» поговорю с теми, кто имеет в этом опыт и этот опыт успешный.

Цель была проста: провести «кастомер интервью» и определить на основе общих паттернов, какие именно принципы лежат в основе удачной жизни.

Друзья меня отговаривали еще на стадии замысла, мол, счастье слишком индивидуально и это бессмысленно. Но об «индивидуальности» я уже слышал и в бизнесе, и в найме, и в других сферах, поэтому не верю в это. Решил попытаться построить алгоритм по теме «как быть счастливым».

Планировал провести 10 глубинных интервью со счастливыми людьми, поиск которых стал отдельной историей. Я понимаю, этого мало для серьезной аналитики, но считаю это минимальной достаточной выборкой хотя бы для каких-то выводов.

Герои для интервью

14 мая 2025 года я опубликовал сообщение с полным описанием проекта «Ресерч счастья» и начал искать людей, с которыми проведу глубокие беседы. Сначала не планировал делать проект публичным, но оказалось, что найти именно таких людей – непросто, поэтому привлек аудиторию в соцсетях для поиска героев моего исследования.

Руководствовался пятью критериями:

1. Это должны быть мужчины. Никакого сексизма – мне легче общаться на философские темы именно с мужчинами, в том числе потому, что мы затрагивали личную жизнь. В этом контексте разговоры с женщинами были бы не слишком релевантны моему опыту.

2. Те, кто имел свободу выбора большую часть своей жизни. В возрасте от 35 до 50 лет имели ресурс: финансовый, культурный, социальный, чтобы позволить себе любой сценарий жизни. Например, уехать из страны и жить как монах в Тибете, открыть бар на португальском побережье или переехать в Токио и построить там карьеру.

Глобально мне хотелось, чтобы эти люди были бизнесменами. Но, учитывая контекст жизни в постсоветской Украине, я не делал жесткого ограничения по роду деятельности.

3. IQ выше среднего. Это важно, потому что сами по себе деньги или возможности еще не означают умения использовать их осознанно. Меня интересовали те, кто понимал, как можно применить имеющийся ресурс. К тому же есть гипотеза, что людям с низким IQ гораздо легче быть счастливыми.

4. Возраст 70+. У меня есть немало знакомых 60+, и они, по моему мнению, абсолютно «молодые»: активно живут, реализуются, экспериментируют. Не выглядит, что у них что-то подходит к концу. Имею гипотезу, что только после 70 лет люди по-настоящему начинают подводить итоги жизни.

Мне интересно было поговорить именно с теми, кто уже может честно оглянуться назад и ответить: довольны ли они своей жизнью. В процессе исследования я понял – нужно повышать планку, сейчас я бы встречался только с героями 80+, потому что слишком активны и 70+ респонденты моих интервью.

5. Желание делиться опытом. Я точно не хотел «выбивать» ответы, поэтому стремился к искренней беседе.

Процесс: 36 часов бесед о жизни

Через три месяца я провел глубокие беседы с восемью такими людьми. Средний возраст респондентов – 78 лет. С каждым я говорил в среднем по четыре часа, всего 32 часа бесед, я будто смотрел фильм об их жизни.

Среди моих собеседников:

Лев Хазрон, 92, архитектор, конструктор, создал несколько знаковых для Киева построек. Профессиональную деятельность прекратил совсем недавно, а на работу часто ездил на моноколесе. Автор книги о счастливой жизни «Мне повезло». Кстати, он просил писать ему и обращаться с любыми вопросами, по которым его опыт может быть релевантным: [email protected]

Аркадий Рыбак, 71, писатель, путешественник, журналист.

Владимир Богатырев, 80, изобретатель, кандидат технических наук, педагог, предприниматель, а ныне блогер, занимающийся научной и культурной журналистикой.

Игорь Виршубский, 77, доктор технических наук, профессор кафедры экологии и химии, бывший глава правления «Ильичевского масложирового комбината», директор и владелец компании Eco-Oil.

Николай Кущак, 82, попросил не публиковать детали.

Евгений Кириленко, 75, директор НТЦ «ВИРИА-Ltd», изобретатель, кандидат физико-математических наук.

Константин Плетенецкий, 68, предприниматель, художник, технический директор школы.

Сергей Парашин, 78 попросил не публиковать детали.

Александр Удовиченко, 78, основатель ООО «Компания «Верес».

Илья Ноябрев, 77, заслуженный артист Украины, украинский телеведущий, конферансье и автор телевизионных проектов. В прошлом работал актером театра и кино, был режиссером, продюсером.

Каждый из них – уникальная личность с богатым жизненным опытом. Я приходил на беседу с ручкой и блокнотом и большинство времени делал себе пометки и конспектировал услышанное.

Какие вопросы я задавал своим респондентам В процессе разговора некоторые вопросы менялись, но предварительно я подготовил четкий список вопросов – от простых до глубинных: 1. Знакомство 1.1. Как вы сегодня оцениваете свою жизнь в целом – была ли ваша жизнь счастливой? 1.2. Что значит для вас счастье? 1.3. Когда вы впервые почувствовали себя по-настоящему счастливым? 1.4. Изменилось ли ваше понимание счастья с годами? 1.5. Как вы поняли, что вы – счастливый человек? 2. Жизненный путь и ключевые повороты 2.1. О каком своем поступке вы больше всего радуетесь, что совершили? 2.2. Какой правильный выбор в своей жизни вы считаете самым важным? 2.3. О чем, к сожалению, больше сожалеете, что не сделали? 2.4. Какую ошибку считаете самой большой в своей жизни? 2.5. Какие уроки вы извлекли из самых сложных периодов жизни? 2.6. Если бы вы могли вернуться в прошлое, что изменили бы? 2.7. В какой момент своей жизни вы хотели бы встретить себя – и что бы вы себе сказали? 2.8. Если бы вы могли дать один совет себе в 20 лет – что бы это было? 2.9. Есть ли что-то, чему вы научились позже, но хотели бы знать раньше? 2.10. Какие отношения в вашей жизни были самыми важными – и почему? 3. Поиск смысла и философские обобщения 3.1. В чем, по-вашему, смысл жизни? 3.2. Как вы считаете: это мы живем жизнь – или жизнь живет нами? 3.3. Нужны ли человеку цели, смыслы, задачи – или лучше просто плыть по течению? 3.4. По вашему мнению, стоит ли посвятить жизнь радости и удовлетворению или созданию чего-то нового? 3.5. Считаете ли вы, что счастье – это постоянное состояние или скорее серия отдельных моментов? 3.6. Какие привычки или практики помогали вам поддерживать состояние счастья? 3.7. Есть ли что-то, что вы делаете каждый день для сохранения хорошего внутреннего состояния? 3.8. Есть ли в вашей жизни то, что вы делаете не для себя, а для других – и как это влияет на ваше чувство счастья? 4. Завершение и наследие 4.1. Что вас больше всего пугает в старости или в конце жизни? 4.2. Какой человек или событие больше всего повлияли на ваше понимание счастья? 4.3. Если бы вы могли пережить один день из прошлого снова и снова, какой бы выбрали? 4.4. Какой один совет о счастье вы бы оставили будущим поколениям? 4.5. Какой совет вы бы дали молодому человеку, который стремится быть счастливым? Читать больше Свернуть

Анализ: что общего нашел ИИ

Аудиозаписи бесед не делал и об этом сообщал, но вел конспекты с мыслями и тезисами на каждой встрече. В среднем получалось 30 записей с каждого респондента.

Все это также вручную валидировал, например: один из «респондентов» «рессерчу счастья» сказал, что молочная кислота – важна для мозга (это так) и влияет на счастье (это косвенно – тоже так). Другой респондент отметил, что главное – сохранять митохондрии, и это тоже так. То есть косвенно получилось добыть много прикольной информации, которую валидировал или дорабатывал далее. Также я завел таблицу с утверждениями, чтобы вручную собрать общие утверждения между респондентами.

Но быстрее и проще справился AI. Накопленный массив данных я «скормил» в диалог с различными AI-ассистентами с просьбой найти общие паттерны. И они нашлись – десять четких закономерностей, объединявших всех респондентов. Их и буду давать как результат этого микроисследования счастья.

Прошу понять, что:

Выборка – мала, поэтому я не претендую на профессиональную аналитику и ресерч.

Это делалось для себя, нет планов публиковать книгу или что-нибудь подобное, но поскольку в паблике искал респондентов, то сотни людей просили поделиться результатом.

Я обещал респондентам не делиться чувствительной информацией, поэтому привожу только общие и анонимизированные выводы.

Я изучал целый ряд работ и исследований по счастью, но понимал, что у них несколько иной контекст и выборки, из-за чего и решил провести собственные интервью.

Десять четких закономерностей счастливой жизни

Здоровье и движение – база всего. Это был самый яркий паттерн. Многие мои собеседники в течение жизни поддерживали физическую активность и продолжают это делать сейчас.

Спорт, ежедневные нагрузки, ходьба, бег, бассейн, холодные практики, четкий режим сна – их ежедневная рутина.

Создание и творчество в работе. Ощущение, что ты делаешь что-то значимое, больше всего влияло на состояние счастья. Респондентам было очень важно «быть полезным и создавать новое».

Интересно, что для них работа никогда не являлась «работой» в традиционном понимании. Это было продолжением их личности, способом оставить след в мире, формой самовыражения. Они не ждали пятницы – они с нетерпением ждали понедельника.

Ни один из респондентов не работал просто за деньги. Даже сейчас, в почтенном возрасте, все они продолжают что-то создавать, изобретать, открывать, строить и передавать свой опыт.

Семья и надежный партнер. Почти все мужчины описали свои супружеские отношения словами «мы были (являемся) командой», а главной характеристикой назвали взаимоуважение.

В свете этого они говорят, что даже когда взгляды различные – важно не ссориться и уметь мириться.

Ответственность. Каждый из респондентов в ключевые моменты своей жизни делал осознанный выбор, а не перекладывал ответственность на других. Готовность к риску и чувство контроля над ситуацией давали им уверенность и силу не плыть по течению, а творить собственную историю.

Что интересно, ни один из респондентов не жаловался на обстоятельства, даже когда эти события действительно диктовали правила игры, особенно в Советском Союзе и после его распада.

«Я всегда знал, что моя жизнь – это мой выбор», – звучало в нескольких беседах.

Эмоциональная гигиена. Все респонденты выработали четкие механизмы противодействия негативным эмоциям и сознательному культивированию положительных. Они научились минимизировать раздражение, не «застревать» в негативе, культивировать оптимизм, юмор и благодарность.

Это не значит, что они были наивными оптимистами или не испытывали горя в жизни. Напротив, несмотря на любые вызовы и обстоятельства жизни, они научились не позволять негативу разрушать их общее чувство счастья.

Привычки и дисциплина. У всех респондентов были стойкие, выработанные годами рутины: утренняя гимнастика, дыхательные упражнения, планирование дня, сон с 22:00 до 06:00, ежедневное обучение. Некоторые ведут «утренние страницы», некоторые имеют еженедельные «свидания с творчеством».

Но самое главное – для них дисциплина не являлась ограничением. Напротив – инструментом свободы. Благодаря устойчивым привычкам у них было больше энергии, лучшее настроение, больше времени на то, что действительно важно.

«Маленькие шаги ежедневно дают большое ощущение прогресса», – говорил один из героев.

Любопытство и путешествия. Путешествия, новые места, совместные поездки с близкими – об этом говорили почти все респонденты. Причем не как о развлечении или способе «отдохнуть от работы», а как о большом умножителе радости, который еще и «омолаживает мозг».

Интерес к миру, желание узнавать новое, исследовать незнакомое – характерно для каждого из моих собеседников. Они не замыкаются в своей привычной среде, постоянно расширяют горизонты и путешествуют даже сейчас.

Материальная подушка – важна, но это не главное. Все мои собеседники, как минимум, большую часть своей сознательной взрослой жизни обладали финансовой стабильностью, но никто из них не ставил накопление богатств главной целью жизни. Для них деньги были инструментом свободы и новых опытов, а не самоцелью.

«Финансовая устойчивость снимает бытовые проблемы, которые могут разрушать отношения и настроение», – объяснил один из респондентов.

Собственная философия и смысл. У всех без исключения есть четкое внутреннее объяснение своей жизни и места в этом мире. У кого-то это «служение городу и людям», у кого-то – научное или эволюционное видение мира, у кого-то – творческая миссия.

Общее одно – все имеют цели, смысл и ощущения, что движутся «в резонансе с собой». Они знают, для чего живут, что им важно и какие ценности определяют их движение.

Старение следует принять, но не сдаваться. Особо хочу сказать об их отношении к возрасту. Страхи у всех схожи: беспомощность и одиночество. Но антидоты тоже схожи: движение, интеллектуальная активность, общение с младшими людьми, новые проекты, юмор и самое главное план на завтра.

Все они принимают изменения, которые приносит возраст, но не сдаются. Продолжают ставить цели, учиться новому, планировать будущее. Они не живут только воспоминаниями, а чувствуют настоящее и планируют перспективу.

Формула счастья

Если свести все к одной формуле, она выглядит так:

Счастье = (здоровье и движение) × (близкие отношения) × (ежедневное созидание/польза) + (ответственность, дисциплина, любопытство) – (хронический негатив)

Это не математическая точность, а попытка структурировать то, что объединяло десять различных жизненных историй. Интересно, что ни один из этих факторов не зависит от удачи или внешних обстоятельств – это вопрос сознательного выбора и ежедневных усилий.

Выводы: паттерны существуют

Респонденты давали различные определения счастья.

1. Внутреннее эмоциональное чувство, внутреннее состояние

Критерии:

удовлетворенность жизнью,

интерес к жизни,

цель в жизни,

важнейший параметр – [не завершено].

2. «Чтобы внутри все было в порядке – нужно убрать отрицательные эмоции»

3. Комплексное понимание:

чувствую себя здоровым,

могу заниматься тем, чем хочу, и никому ничего не должен,

семья и хорошие отношения с внуками,

финансовая подушка.

4. «Счастье – это когда ты в принципе достаточно комфортно живешь»

И многие другие собственные определения. Но общее здесь всегда то, что счастье – это не случайность и не дар судьбы. Это результат осознанных решений и ежедневной работы над собой.

Может быть, кто-то скажет, что это очевидно. Но для человека, который полжизни посвятил бизнесу и только сейчас начал понимать, «как работает жизнь», эти выводы крайне ценны.

Самое главное: счастье не приходит само по себе. Его нужно строить также сознательно, как строишь бизнес или карьеру. И для этого есть свои алгоритмы, которые можно изучить и применить.

Надеюсь, эти выводы будут полезны и для вас. Ведь, как оказалось, рецепт счастья – не секрет. Просто немногие занимаются этим системно.