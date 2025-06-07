В течение мая в здание комплекса M82 на Межигорской ежедневно выстраивались тысячные очереди. Магнитом стала выставка «Третье дыхание», созданная компанией Mastercard и креативным агентством Gres Todorchuk. 4000 м² экспозиции посвятили теме эмоций и чувств. Результат – 110 000 посетителей и 5,3 млн грн, собранных на благотворительность. Какую кассу получила выставка?