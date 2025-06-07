Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

«Уровень счастья рос в 3,5 раза». Киевская выставка «Третье дыхание» собрала более 110 000 посетителей в месяц. Сколько она принесла устроителям?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

3 хв читання

виставка Третє дихання /Facebook-страница Ярославы Гресь

Над проектом «Третье дыхание» работала команда из 200 человек почти в течение года. Каковы результаты выставки? Фото Facebook-страница Ярославы Гресь

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:49 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:49

В течение мая в здание комплекса M82 на Межигорской ежедневно выстраивались тысячные очереди. Магнитом стала выставка «Третье дыхание», созданная компанией Mastercard и креативным агентством Gres Todorchuk. 4000 м² экспозиции посвятили теме эмоций и чувств. Результат – 110 000 посетителей и 5,3 млн грн, собранных на благотворительность. Какую кассу получила выставка?

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні