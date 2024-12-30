Forbes Ukraine собрал 105,6 млн грн на благотворительные цели за 2024 год. Куда ушли деньги

В 2024 году мы усилили благотворительную деятельность, Forbes Ukraine удалось собрать 105,616 млн грн. Это почти в пять раз больше, чем в прошлом. Большая часть средств была направлена на поддержку Сил обороны. Мы благодарим всех предпринимателей и компании, которые предоставили нам средства и ресурсы, помогающие стране и обществу

Ключевые инициативы

«Мастера Добра»

23 августа прошел благотворительный форум от Forbes Ukraine. Благодаря участникам и партнерам собрано более 6 млн грн.

Цель: сбор средств на протезирование военных.

Результат: 6,35 млн грн для центров Superhumans и Unbroken.

6,35 млн грн на протезирование защитников и защитниц – результат благотворительного форума «Мастера Добра» от Forbes Ukraine. Фото Фото Антон Забєльський

Благотворительный аукцион Inspira

На благотворительном аукционе, состоявшемся во время празднования пятилетия бизнес-клуба Inspira, Forbes Ukraine собрал 6 млн грн для поддержки украинских военных. Одним из лотов аукциона было участие в проекте Forbes Ukraine «Первый миллион» с Владимиром Федориным.

Цель: поддержка сил обороны Украины.

Результат: 6 млн грн.

Помощь: закуплено шесть кейсеваков и РЭБ-системы в сотрудничестве с фондом «Лелека».

Спасибо донорам проекта Инне и Юрию Атанасовым (Centravis), Андрею Здесенко («Биосфера»), Игорю Хижняку (Comfy), Владиславу Штипельману (Medusha), Ирине Палько (Unrise), Максиму Михалочкину (Одесский бизнес-клуб).

Силы обороны получили шесть кейсеваков с РЭБ-системами от Forbes Ukraine и бизнес-клуба Inspira Фото Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Благотворительный аукцион «Предприниматель года – 2024»

Цель: поддержка сил обороны Украины.

Результат: собрано $1,7 млн.

$1 000 000 – для фонда Азов.One и 12-й бригады специального назначения «Азов».

$500 000 – для усиления ПВО в рамках сбора «Новой почты» и фонда «Вернись живым».

Спасибо донорам проекта Галине Гереге («Эпицентр»), Максиму Криппе (GSC Game World), Андрею Журжию (Inzhur), компании «Новая Почта» и анонимному донору.

Forbes Ukraine собрал на благотворительном аукционе $1,7 млн для Сил обороны. Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Поддержка бизнеса: грантовые проекты

«Аврора для предпринимателей» – 10 млн грн

9 декабря состоялось награждение победителей грантовой программы от Forbes Ukraine BrandVoice и сети мультимаркетов «Аврора», 10 представителей украинских предприятий разделили между собой общую сумму 10 млн грн – по 1 млн грн каждый.

К участию были приглашены владельцы украинских предприятий, которые по итогам 2023 года выручили до 100 млн грн.

Победители и жюри грантовой программы «Аврора для предпринимателей» от Forbes Ukraine и сети мультимаркетов «Аврора». Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Несокрушимый бизнес – 10 млн грн

26 июня Forbes Ukraine BrandVoice определил победителей грантовой программы при поддержке Pin-Up. Ими стали 30 представителей украинского микро- и малого бизнеса, преданно работающих на территориях, близких к фронту. Победители получили гранты на развитие бизнеса в размере от 200 000 до 500 000 грн.

Это бизнесы, зарегистрированные или фактически работающие в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Финал и определение победителей грантовой программы «Несокрушимый бизнес» от Forbes Ukraine при поддержке PIN-UP. Фото Юрий Строкань

«Бизнес вояжер» – 1 500 000 грн

Mastercard и Forbes Ukraine BrandVoice запустили грантовую программу для развития ветеранского бизнеса. Общий денежный фонд проекта будет поровну распределен между тремя победителями. Объявление победителей состоится в 2025 году.

Кроме того, каждый из победителей получит индивидуальную менторскую сессию с ведущим украинским предпринимателем и станет героем специального видеоэпизода на YouTube-канале Forbes Ukraine.