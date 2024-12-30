Forbes Ukraine собрал 105,6 млн грн на благотворительные цели за 2024 год. Куда ушли деньги

В 2024 году мы усилили благотворительную деятельность, Forbes Ukraine удалось собрать 105,616 млн грн. Это почти в пять раз больше, чем в прошлом. Большая часть средств была направлена на поддержку Сил обороны. Мы благодарим всех предпринимателей и компании, которые предоставили нам средства и ресурсы, помогающие стране и обществу
Ключевые инициативы
«Мастера Добра»
23 августа прошел благотворительный форум от Forbes Ukraine. Благодаря участникам и партнерам собрано более 6 млн грн.
- Цель: сбор средств на протезирование военных.
- Результат: 6,35 млн грн для центров Superhumans и Unbroken.
Благотворительный аукцион Inspira
На благотворительном аукционе, состоявшемся во время празднования пятилетия бизнес-клуба Inspira, Forbes Ukraine собрал 6 млн грн для поддержки украинских военных. Одним из лотов аукциона было участие в проекте Forbes Ukraine «Первый миллион» с Владимиром Федориным.
- Цель: поддержка сил обороны Украины.
- Результат: 6 млн грн.
- Помощь: закуплено шесть кейсеваков и РЭБ-системы в сотрудничестве с фондом «Лелека».
Спасибо донорам проекта Инне и Юрию Атанасовым (Centravis), Андрею Здесенко («Биосфера»), Игорю Хижняку (Comfy), Владиславу Штипельману (Medusha), Ирине Палько (Unrise), Максиму Михалочкину (Одесский бизнес-клуб).
Благотворительный аукцион «Предприниматель года – 2024»
- Цель: поддержка сил обороны Украины.
- Результат: собрано $1,7 млн.
- $1 000 000 – для фонда Азов.One и 12-й бригады специального назначения «Азов».
- $500 000 – для усиления ПВО в рамках сбора «Новой почты» и фонда «Вернись живым».
Спасибо донорам проекта Галине Гереге («Эпицентр»), Максиму Криппе (GSC Game World), Андрею Журжию (Inzhur), компании «Новая Почта» и анонимному донору.
Поддержка бизнеса: грантовые проекты
«Аврора для предпринимателей» – 10 млн грн
9 декабря состоялось награждение победителей грантовой программы от Forbes Ukraine BrandVoice и сети мультимаркетов «Аврора», 10 представителей украинских предприятий разделили между собой общую сумму 10 млн грн – по 1 млн грн каждый.
К участию были приглашены владельцы украинских предприятий, которые по итогам 2023 года выручили до 100 млн грн.
Несокрушимый бизнес – 10 млн грн
26 июня Forbes Ukraine BrandVoice определил победителей грантовой программы при поддержке Pin-Up. Ими стали 30 представителей украинского микро- и малого бизнеса, преданно работающих на территориях, близких к фронту. Победители получили гранты на развитие бизнеса в размере от 200 000 до 500 000 грн.
Это бизнесы, зарегистрированные или фактически работающие в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
«Бизнес вояжер» – 1 500 000 грн
Mastercard и Forbes Ukraine BrandVoice запустили грантовую программу для развития ветеранского бизнеса. Общий денежный фонд проекта будет поровну распределен между тремя победителями. Объявление победителей состоится в 2025 году.
Кроме того, каждый из победителей получит индивидуальную менторскую сессию с ведущим украинским предпринимателем и станет героем специального видеоэпизода на YouTube-канале Forbes Ukraine.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.