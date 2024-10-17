Forbes запускает новый YouTube-проект Forbes Next о будущих звездах украинского бизнеса

На YouTube-канале Forbes Ukraine стартует новый проект о малом и среднем бизнесе – Forbes Next. В нем покажут украинские компании нового поколения, в чью ДНК вшит системный рост

«Forbes Next – проект о будущих звездах украинского бизнеса. Он о тех, кому присущи амбиции пробиться в высшую лигу украинского бизнеса», – говорит автор и ведущий программы, руководитель диджитал-направления Forbes Ukraine Виктор Кищак. Виктор курирует на Forbes направление «Свой бизнес» о МСБ. Запускал проект Next250 – список 250 перспективных украинских компаний малого и среднего бизнеса. Фанат предпринимательства, двигающего мир к развитию.

Среди гостей программы – владельцы компаний, которые построили их за последние пять–десять лет и имеют ДНК постоянного роста. «Это бизнес, который системно увеличивает выручку, строит свои сети, заходит в большой ритейл, выпускает новые продукты, расширяет производство, выходит на зарубежные рынки. Нас интересует постоянное бизнес-движение», – говорит Виктор Кищак.

Лозунг нового YouTube-проекта Forbes – «Миссия – предприниматель». «Мы популяризируем предпринимательство и ищем с гостями ответ на вопрос – зачем Украине много предпринимателей», – добавляет Кищак.

Первый выпуск Forbes Next выйдет 19 октября на YouTube-канале Forbes Ukraine. Новые видео будут выходить каждые две недели. В первом сезоне запланировано 15 выпусков.

Новое YouTube-шоу о малом и среднем бизнесе Forbes Next

Первые гости Forbes Next: Александр Гончар – владелец производителя уходовой косметики Mermade, продающейся почти во всех крупнейших сетях Украины, имеющий выручку более 150 млн грн. Татьяна и Сергей Шелесты – владельцы компании SheMax, которая производит оборудование для маникюрных салонов и экспортирует его более чем в 40 стран. Алина и Егор Долинины – владельцы группы компаний DVE, производящей в Украине сотни тысяч сумок, рюкзаков и чемоданов.

«Мы показываем продукт и подробно разбираем экономику производства. Проходим весь предпринимательский путь от первого бизнес-опыта до нынешней компании. Разбираем компании на цифрах и показателях. Моделируем будущее компании», – говорит Кищак.

У Forbes Next также будет рубрика по производствам. Редактор отдела «Свой бизнес» на Forbes Татьяна Грицык ездит на производства компаний и показывает путь от идеи до готового товара.

Украинский производитель уходовой косметики Mermade Украинский производитель оборудования для маникюрных салонов Dhemax Украинский производитель сумок, рюкзаков и чемоданов DVE Татьяна Грицик на производстве Mermade Предыдущий слайд Следующий слайд

«На канале Forbes Ukraine в YouTube есть контент для всех, кто реализует себя в бизнесе. Для лидеров команд – проект «Директория». Для предпринимателей и планирующих начать бизнес – «Первый миллион». Для получения актуальных инсайтов – Business Breakfast. Пришло время малого и среднего бизнеса в видеоформате – Forbes Next! Подпишитесь уже сегодня, зарабатывайте больше завтра», – говорит продюсер YouTube Forbes Ukraine Валерия Перкова.

«Существует стереотип, что Forbes – это только о самых богатых бизнесменах и крупнейших компаниях. Но сотнями текстов о МСБ мы давно доказали, что наша бизнес-палитра – от крафта до миллиардеров. Мы это закрепили двумя популярными списками Forbes Next250. Теперь хотим доказать это и качественным YouTube-проектом», – добавляет автор Forbes Next Виктор Кищак.