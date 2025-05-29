Сьогодні – пʼять років з моменту виходу друком першого номеру журналу Forbes Ukraine (після повернення до України). До цієї дати редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін взяв серію інтервʼю у мажоритарного власника видавця Forbes в України компанії «УЯВИ!» Артура Ґранца, 54. Найважливіше – у цьому тексті.