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«Не боюсь втрачати». Артур Ґранц – бізнесмен, який п’ять років тому повернув Forbes в Україну. Його розповідь про своє життя та бізнес

Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes

20 хв читання

Ґранц, Федорін, Forbes /Олександр Чекменьов, для Forbes Ukraine

Артур Ґранц, 54, мажоритарний власник компанії «УЯВИ!», видавця Forbes в Україні. Фото Олександр Чекменьов, для Forbes Ukraine

Сьогодні – пʼять років з моменту виходу друком першого номеру журналу Forbes Ukraine (після повернення до України). До цієї дати редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін взяв серію інтервʼю у мажоритарного власника видавця Forbes в України компанії «УЯВИ!» Артура Ґранца, 54. Найважливіше – у цьому тексті.

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