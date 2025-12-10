Лидер в бизнесе должен понимать, что высокоэффективные команды не появляются сами по себе, их строят с помощью определенных принципов. Как построить сильную команду, которая будет работать на результат? Пять принципов из опыта СЕО NovaPay Игоря Сыроватко

В банкинге, e-commerce или финтесе – везде работают команды. Именно они определяют, взлетит ли стратегия, произойдет ли трансформация, родится ли новый продукт. За более чем 20 лет опыта я убедился: высокоэффективные команды не появляются случайно. Их строят люди.

Есть пять принципов, которые стоит взять на вооружение чуть ли не каждой компании и каждому человеку, который хочет быть сильным командным игроком.

Горизонталь вместо иерархии

Эффективность рождается там, где решения принимаются ближе к клиенту и данным. Если в команде короткие цепочки согласований, прозрачные цели и доверие, то скорость и качество растут.

Речь идет не об условном подчинении кассира генеральному директору – во всем должен быть здравый смысл, но каждый, кто работает в компании, должен получить одинаковые способы коммуникации, ресурсы и понимание того, что в ней происходит. Это о прозрачности и максимальной циркуляции информации.

Я видел, насколько меняется атмосфера в команде, когда люди чувствуют доступность информации и видят, чего от них ожидают. Горизонтальные структуры снимают лишние барьеры, а вместо формальных согласований появляется ответственность за результат.

Диктатура правил

Свобода действительно ценна только тогда, когда есть рамки. Потому что именно понятные и неизменные правила становятся фундаментом доверия и предсказуемости.

В работе все меняется, когда ты точно знаешь, чего ожидать от коллеги или руководителя. Когда слово дано – и оно соблюдается. Когда правила не меняются под настроение или определенный случай, а действуют всегда. Это и есть диктатура правил, которая формирует доверие и предсказуемость.

Я отношусь к правилам, как к своеобразной «конституции». Сначала мы договариваемся и объясняем, почему именно так. А дальше, собственно, придерживаемся. Потому что исключения «по удобности» создают прецеденты, которые отбирают энергию и время в будущем. Когда же правила устойчивы, концентрация команды идет на результат и взаимодействие, а не на бесконечные согласования.

Performance-driven подход

Когда речь идет об эффективности, считают не часы, а результаты. Классному специалисту не следут измерять потраченное на задачу время секундомером. Я за то, чтобы у каждого были четко поставленные цели, которые можно проверить в любой-момент.

Если цели выполняются, вопросов нет. Именно так формируется performance-driven культура. Именно эти четкие цели, разложенные на год, квартал и месяц, дают возможность каждому понять, движется ли он в правильном направлении, и получать поддержку для развития.

Цифры сами по себе не делают компанию успешной. Просто отчитываться цифрами и закрывать вопросы – этого недостаточно. Я иду к цифрам через культуру и построение классной действенной команды. И здесь я всегда напоминаю себе и другим: цифры имеют смысл только тогда, когда они отражают реальность сильной команды, а не являются самоцелью.

Человекоцентричность

Ни одна команда не будет эффективной, если люди в ней не чувствуют себя достойно и не испытывают счастья от своей работы. Поэтому стиль управления может иметь разные названия, но в центре всегда должен стоять человек.

Диктатура правил, о которой я уже говорил, работает только вместе с человекоцентричностью. Работники должны чувствовать себя комфортно и достойно. Когда в команде нет «высших» и «низших», все равны перед большой целью. А задача менеджера – уметь мотивировать, иметь инструменты и создавать атмосферу, где люди раскрываются.

Человекоцентричность – это еще и об открытой коммуникации, и о безопасности высказываться, и о смелости брать на себя ответственность.

Вовлеченность

Сильная команда рождается из неравнодушия и становится по-настоящему эффективной, когда каждый чувствует свою роль в общем деле, интересуется тем, что делают другие подразделения, и ищет возможности помочь.

У каждого командного игрока важны три качества: открытость, честность и смелость. Никогда не нужно просить человека работать, он должен сам брать ответственность. При этом в любой роли важно интересоваться, что делает компания и куда она идет. Как ни странно, тогда компания движется быстрее.

Вовлеченность – это также о коллаборации: когда менеджеры по продажам делятся инсайтами с продакт-менеджерами, аналитика усиливает операционные функции, а внутренние команды улучшают процессы вместе. Когда мы понимаем зависимости друг от друга, появляется дополнительная энергия и темп.

Но все эти принципы работают только в комбинации. Вместе они создают культуру, где правила определяют рамку, люди чувствуют себя достойно, а результат измеряется не потраченным временем, а ценностью для компании.

И еще одно. Говорят, что реальный лидер – тот, кто умеет создавать высокоэффективные команды. Думаю, это и есть лучшее определение для руководителя.