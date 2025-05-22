Сделать Украину великой вновь. Рецепт украинского чуда, два совета Трампу и медиа в эпоху TikTok и YouTube. Интервью с главредом Forbes Стивом Форбсом

Стив Форбс, 77, внук основателя бренда Forbes и нынешний главред издания, – давний поборник экономической свободы, а также сторонник Дональда Трампа. Что он думает о ситуации, которая сейчас складывается в мировой политике и глобальной экономике? И как советует поступать Украине, чтобы стать успешной страной? Интервью.