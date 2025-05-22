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Сделать Украину великой вновь. Рецепт украинского чуда, два совета Трампу и медиа в эпоху TikTok и YouTube. Интервью с главредом Forbes Стивом Форбсом

Петр Чернышов /Александр Чекменев
Петр Чернышов
Контрибьютор Forbes
Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes

10 хв читання

Майбутнє України залежить від мирного врегулювання війни. Після цього Україні слід орієнтуватися на приклади Гонконгу, Сінгапуру та Швейцарії, створюючи відкриту економіку. /иллюстрация Илья Колесник

Петр Чернышев и Стив Форбс. Будущее Украины зависит от мирного урегулирования войны. После этого Украине следует ориентироваться на примеры Гонконга, Сингапура и Швейцарии, создавая открытую экономику. Фото иллюстрация Илья Колесник

Стив Форбс, 77, внук основателя бренда Forbes и нынешний главред издания, – давний поборник экономической свободы, а также сторонник Дональда Трампа. Что он думает о ситуации, которая сейчас складывается в мировой политике и глобальной экономике? И как советует поступать Украине, чтобы стать успешной страной? Интервью.

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Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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