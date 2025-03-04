«Инвесторы получают свой кешбэк». Фильм «Поезд в 31 декабря» принес более $700 000 в первые два месяца. Кто на нем заработал, кроме Film.ua

Кинокомпания Film.ua привлекла более $360 000 частных инвестиций в создание новогодней комедии «Поезд в 31 декабря». Через два месяца после премьеры производитель и инвесторы считают первые доходы. Сколько удалось заработать?

В 2023 году основатель кинокомпании Film.ua Сергей Созановский впервые привлек частные инвестиции в производство фильмов. Горор «Конотопская ведьма» собрал $1,4 млн и стал самым кассовым проектом компании в 2024-м, рассказывал Forbes Ukraine руководитель направления инвестиций Film.ua Нариман Гусейнов.

Следующим на рельсы новой бизнес-модели вышел «Поезд в 31 декабря». Три физических лица, кондитерская компания БКК и медиахолдинг 1+1 media вместе обеспечили 69% всего бюджета ленты в $522 200, по данным кинопроизводителя. В марте 2025-го, спустя два месяца после релиза, Film.ua и инвесторы считают первые доходы.