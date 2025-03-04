«Інвестори отримують свій кешбек». Фільм «Потяг у 31 грудня» приніс понад $700 000 у перші два місяці. Хто на ньому заробив, окрім Film.ua

Кінокомпанія Film.ua залучила понад $360 000 приватних інвестицій у створення новорічної комедії «Потяг у 31 грудня». Через два місяці після премʼєри виробник та інвестори рахують перші прибутки. Скільки вдалося заробити?

У 2023 році засновник кінокомпанії Film.ua Сергій Созановський уперше залучив приватні інвестиції у виробництво фільмів. Горор «Конотопська відьма» зібрав $1,4 млн і став найкасовішим проєктом компанії у 2024-му, розповідав Forbes Ukraine керівник напряму інвестицій Film.ua Наріман Гусейнов.

Наступним на рейки нової бізнес-моделі вийшов «Потяг у 31 грудня». Три фізичні особи, кондитерська компанія БКК і медіахолдинг 1+1 media разом забезпечили 69% від усього бюджету стрічки в $522 200, за даними кіновиробника. У березні 2025-го, через два місяці після релізу, Film.ua та інвестори рахують перші прибутки.