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фільм «Потяг у 31 грудня» заробив понад $706 200 доходу за два місяці після премʼєри /пресслужба
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Forbes Digital

«Інвестори отримують свій кешбек». Фільм «Потяг у 31 грудня» приніс понад $700 000 у перші два місяці. Хто на ньому заробив, окрім Film.ua

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

2 хв читання

За два місяці після премʼєри «Потяг у 31 грудня» прибутки кінокомпанії Film.ua та інвесторів у фільм склали майже $184 000. Фото пресслужба

Кінокомпанія Film.ua залучила понад $360 000 приватних інвестицій у створення новорічної комедії «Потяг у 31 грудня». Через два місяці після премʼєри виробник та інвестори рахують перші прибутки. Скільки вдалося заробити? 

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У 2023 році засновник кінокомпанії Film.ua Сергій Созановський уперше залучив приватні інвестиції у виробництво фільмів. Горор «Конотопська відьма» зібрав $1,4 млн і став найкасовішим проєктом компанії у 2024-му, розповідав Forbes Ukraine керівник напряму інвестицій Film.ua Наріман Гусейнов. 

Наступним на рейки нової бізнес-моделі вийшов «Потяг у 31 грудня». Три фізичні особи, кондитерська компанія БКК і медіахолдинг 1+1 media разом забезпечили 69% від усього бюджету стрічки в $522 200, за даними кіновиробника. У березні 2025-го, через два місяці після релізу, Film.ua та інвестори рахують перші прибутки. 

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