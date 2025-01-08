На что идти в театр в 2025 году? Десять самых ожидаемых представлений года. Подборка от продюсера и основателя Sota Cinema Group Олега Кохана

Выручки украинских театров растут , а спектакли все чаще вирусятся в ТікТок. Только Театр Франко за первые девять месяцев 2024 года собрал около 200 000 зрителей. Успехом пользовались все постановки, рассказал гендиректор театра Евгений Нищук. Что интересного ожидать на украинской театральной сцене в 2025-м? Forbes Ukraine спросил продюсера Олега Кохана

Ходить в театр важно, потому что спектакли рождают мысли и развивают интуитивное мышление, считает главный режиссер Национального драмтеатра имени Марии Заньковецкой Давид Петросян. Похоже, в 2024-м украинцы оценили этот вид досуга. Выручка Театра Франко за три квартала выросла более чем вдвое, до 61,4 млн грн. На 28–110% увеличились продажи киевских Театра оперетты, Молодого театра, Театра на Левом берегу, львовского Театра Заньковецкой и других.

Почему? Усиленный интерес к театру вызвал спектакль «Конотопская ведьма» режиссера Ивана Уривского, считает актер киевского Театра Франко Виталий Ажнов. Спектакль собирает аншлаги с премьерного показа весной 2023-го и стал хитом театра. «Большинство из нас ходили на спектакли классики в школе, и это невозможно было выдержать, – комментирует актер Виталий Ажнов. – Иван [Уривский] изменил этот стереотип».

Другая функция театра – терапевтическая, считает продюсер театра и кино, основатель Sota Cinema Group Олег Кохан. «За два часа спектакля зритель, пытающийся удержать баланс между водоворотом новостей, воздушных тревог и фронтовых новостей, получает сеанс терапии», – отмечал продюсер, комментируя успех «Конотопской ведьмы».

Какие представления Кохан ожидает в 2025-м?

Обязательны для просмотра новые работы трех самых популярных украинских режиссеров – «Тату розы» Дмитрия Богомазова, «Сирано де Бержерак» Давида Петросяна и «Макбет» Ивана Уривского. Каждый раз эти авторы находят актуальные смыслы в классических сюжетах и интересные формы их выражения, отмечает продюсер. «Потом, надеюсь, мы увидим «Ундину», «Энеиду» и «Сон в летнюю ночь» в интерпретации этих режиссеров», – перечисляет Кохан.

В 2025 году украинскую театральную сцену ожидают резонансные премьеры от зарубежных мастеров и неожиданные дебюты, продолжает Кохан.

Какие спектакли он считает стоящими?

«Тату розы»

Режиссеры-постановщики: Дмитрий Богомазов, Андрей Саминин

Площадка: Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки, Киев

Премьера: 1 февраля

Пьесу «Тату розы» написал культовый американский драматург ХХ века Теннесси Уильямс. Украинскому зрителю Вильямс может быть известен другой своей работой – «Трамвай «Бажання», которую с 2020 года показывают на сцене Театра Франко в постановке Ивана Уривского.

«Тату розы» рассказывает об американке сицилийского происхождения Серафине. Она вдова, которая продолжает любить покойного мужа-контрабандиста, несмотря на слухи о его многочисленных изменах. Из-за собственных страхов Серафина мешает строить отношения дочери. Все внезапно меняется, когда в ее доме появляется странный молодой человек Альваро, говорится в описании спектакля на сайте Театра Леси Украинки.

Новую интерпретацию популярной американской пьесы срежиссировали Дмитрий Богомазов и Андрей Саминин – один из известнейших украинских театральных режиссеров, лауреат Шевченковской премии и главный режиссер Театра Франко.

В «Тату розы» дебютируют студенты мастерской Богомазова при Университете Карпенко-Карого. Страстную историю дополняет живая музыка, добавляют в театре.

Новую интерпретацию популярной американской пьесы реализовали режиссер Дмитрий Богомазов и актер Андрей Саминин. Фото Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки

«Сирано де Бержерак»

Режиссер-постановщик: Давид Петросян

Площадка: Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, Львов

Премьера: 11 января

Героическая комедия о поэте и военном XVII века Сирано де Бержераке принесла мировую славу своему автору, французскому писателю Эдмону Ростану. Пьеса более ста лет идет на сценах театров в США и Европе и получила ряд экранизаций. Во львовском Национальном драмтеатре Заньковецкой «Сирано де Бержерака» будут ставить впервые, перевод пьесы сделал поэт Максим Рыльский.

Сирано – гвардейский офицер и знаменитый поэт, влюбленный в свою кузину Роксану. Признаться в чувствах мужчине мешают комплексы: у него огромный нос.Тем временем девушку интересует приятель поэта, красивый кадет Кристиан. От имени товарища Сирано пишет Роксане письма и стихи, помогая Кристиану завоевать даму. Правда открывается только перед лицом смерти.

Автор постановки – Давид Петросян, главный режиссер Театра Заньковецкой. Его представления «Процесс» и «Кассандра» идут в киевских Театре на Подоле и Театре Франко, а спектакль «Отелло» – на сцене Театра имени Леси Украинки.

Премьера спектакля «Сирано де Бержерак» Давида Петросяна состоится в Театре Заньковецкой 11 января. Фото Фото из личного архива

«Макбет»

Режиссер-постановщик: Иван Уривский

Площадка: Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко, Киев

Премьера: зима 2025 года

Новое прочтение классического произведения Уильяма Шекспира на сцене Театра Франко покажет режиссер «Конотопской ведьмы» Иван Уривский. «Макбет» – одна из самых известных трагедий Шекспира о шотландском полководце, прокладывающем себе кровавый путь к королевскому трону.

«Классическая история об искушении властью, интригах и жажде, которая способна разрушить всё на своем пути», – говорится в описании представления на сайте театра. В декабре 2024-го состоялась первая читка спектакля, премьеру запланировали на февраль.

Кроме «Макбета», Уривский поставит комедию Шекспира «Сон в летнюю ночь», дата премьеры пока неизвестна, отмечает Кохан. На очереди первые оперы Уривского «Золотой обруч» Бориса Лятошинского во Львове и «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха в Киеве. Режиссер также впервые попробует себя в кино и снимет одну из серий антологии «Зниклі» о судьбах гражданских во время большой войны. Ленту продюсирует Film.ua.

В декабре 2024-го состоялось первое чтение спектакля «Макбет» в Театре Франко. Фото Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко

«Братья»

Режиссер-постановщик: Александр Кобзарь

Площадка: Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки, Киев

Премьера: февраль 2025 года

«Когда любимый актер берется за театральную постановку – это интересно», – говорит Кохан. Одна из премьер, которую он ожидает в 2025 году, это спектакль «Братья» по мотивам фильма «Рокко и его братья» итальянского режиссера Лукино Висконти. Режиссером-постановщиком выступил Александр Кобзарь, актер Театра Леси Украинки и исполнитель одной из главных ролей в фильме «Поводырь».

«Рокко и его братья» – драма об овдовевшей матери Росарии Паронди и ее пятерых сыновьях. После смерти мужа Росария с четырьмя детьми переезжает из села в Милан – она хочет поселиться у самого старшего сына и обеспечить детям будущее. Но не все справятся с вызовами большого города.

В 2023 году Кобзарь дебютировал как кинорежиссер. Его фильм «Отец» о бизнесмене, который переживает потерю отца, собрал в национальном прокате 211 000 грн, по данным MBR. Кобзарь продолжает играть в спектаклях Театра имени Леси Украинки. Одна из последних премьер с участием актера – «Паромник» по бродвейской пьесе Джеза Баттерворта.

Александр Кобзарь на сцене Театра имени Леси Украинки. Фото Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки

«Кое-что странное произошло со мной»

Режиссер-постановщик: Дмитрий Сухолиткий-Собчук

Площадка: Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, Львов

Премьера: 21 января

Дебютный спектакль кинорежиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука окутан тайной. Кроме названия и даты премьеры о первой театральной постановке от создателя «Памфира» почти ничего неизвестно. Спектакль с 21 января будут показывать на сцене Национального драмтеатра имени Марии Заньковецкой во Львове.

Театр объявил актерский состав спектакля. В частности, роли исполнят звезды украинского театра и кино Римма Зюбина и Елена Хохлаткина, которая также снималась в ленте Сухолиткого-Собчука «Памфир». Фильм дебютировал на «Двухнедельнике режиссеров» Каннского кинофестиваля и в 2023-м собрал 11,4 млн грн в национальном прокате.

У нового проекта Сухолиткого-Собчука есть несколько этапов – после театральной постановки режиссер будет работать над полнометражным фильмом, пишет «Львовский портал» со ссылкой на пресс-службу Театра Заньковецкой.

Дмитрий Сухолиткий-Собчук во время награждения лауреата Премии имени Георгия Гонгадзе в мае 2023 года. Фото Валентина Науменко

Спектакли Гжегожа Яжины и Андрея Жолдака

Особое внимание Кохана приковано к анонсам двух мастеров – поляка Гжегожа Яжины и украинца Андрея Жолдака. «Международные маститые режиссеры сейчас нечасто ставят представления в Украине, поэтому их участие в нашей театральной жизни станет настоящим культурным событием», – отмечает продюсер.

Жолдак и Яжина известны своим революционным подходом, добавляет продюсер. Так, Яжина в 2005 году переосмыслил Шекспира и создал спектакль «2007: Макбет» – масштабное театральное действо о войне на Ближнем Востоке, разворачивающееся на четырех уровнях заброшенного завода в Варшаве.

Жолдак возглавлял Харьковский драматический театр, а с 2006-го проживает в Германии. Режиссер известен смелыми экспериментами с классическими произведениями. «Актеров Жолдак заставляет делать невероятные вещи – сажает в клетки, заставляет бегать голышом по сцене и выставлять на показ всё, что есть хорошего и плохого в человеческой природе», – писало издание BBC. Спектакли режиссера длятся в среднем 4–5 часов, но это не мешает ему собирать аншлаги в европейских театрах, отмечало издание.

Художественный руководитель Театра имени Леси Украинки Кирилл Кашликов и режиссер Гжегож Яжина во время встречи в Киеве в октябре 2024 года. Фото Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки

С обоими режиссерами сотрудничает Театр имени Леси Украинки в Киеве. По приглашению театра в октябре 2024-го в столицу приезжал Яжина, один из самых известных современных польских режиссеров. Цель приезда – обсудить подробности будущего проекта с художественным руководителем Кириллом Кашликовым, говорится в сообщении театра.

«[Спектакль] будет стилизован под события после Троянской войны, античная эпоха, – сказал Яжина в интервью «Еспресо TV». – Меня интересуют судьбы женщин, троянок. Андромаха, Клитемнестра, Кассандра, Гелена – происходившее с женщинами после войны». Других деталей о постановке режиссер не раскрыл, дата премьеры неизвестна.

Спектакль Жолдака будет называться «Дом» и будет рассказывать о трех поколениях одной семьи, которые должны пройти испытания миром и войной, чтобы найти свой дом, рассказал режиссер изданию «Укринформ». Это будет первая постановка Жолдака в Украине почти за 20 лет.

Спектакль «Дом» станет первой постановкой Жолдака в Украине почти за 20 лет. Фото SOTA Cinema Group

Спектакли Ровенского драматического театра

Ровенский областной академический музыкально-драматический театр в ноябре 2024 года открыл новый сезон после масштабной модернизации, первой за 40 лет. Внимание Кохана привлек спектакль театра по одноименному рассказу Ивана Франко «Терен у нозі» из гуцульского цикла.

По сюжету старого гуцула Николая Кучеранюка мучают воспоминания – в молодости он не смог спасти утопленника. Это событие сделало его лучшим человеком. Перед смертью Кучеранюк решает, что пришло время для исповеди. «Какие актуальные смыслы подсветят в своей интерпретации современные творцы, скоро увидим», – комментирует Кохан.

В отечественной классике еще много актуальных смыслов, которые должны открыться зрителям, уверен продюсер. Среди других анонсов театра, которые он считает стоящими, пьеса «Закут» Николая Кулиша в постановке литовского режиссера Андриуса Дарелы, а также комедия «За двома зайцями» по пьесе Михаила Старицкого и спектакль «Лісова пісня» по произведению Леси Украинки .