На що йти в театр у 2025-му? Десять найочікуваніших вистав року. Добірка від продюсера і засновника Sota Cinema Group Олега Кохана

Виторги українських театрів ростуть , а вистави все частіше вірусяться у ТікТок. Лише Театр Франка за перші дев’ять місяців 2024 року зібрав близько 200 000 глядачів. Успіхом користувалися всі постановки, розповів гендиректор театру Євген Нищук. Що цікавого чекати на українській театральній сцені в 2025-му? Forbes Ukraine запитав продюсера Олега Кохана

Ходити до театру важливо, бо вистави породжують думки і розвивають інтуїтивне мислення, вважає головний режисер Національного драмтеатру імені Марії Заньковецької Давид Петросян. Схоже, у 2024-му українці оцінили цей вид дозвілля. Виторг Театру Франка за три квартали зріс більш ніж удвічі, до 61,4 млн грн. На 28–110% збільшилися продажі київських Театру оперети, Молодого театру, Театру на Лівому березі, львівського Театру Заньковецької та інших.

Чому так? Посилений інтерес до театру спричинила вистава «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського, вважає актор київського Театру Франка Віталій Ажнов. Вистава збирає аншлаги з премʼєрного показу навесні 2023-го й стала хітом театру. «Більшість із нас ходили на вистави класики в школі, і це неможливо було витримати, – коментує Ажнов. – Іван [Уривський] змінив цей стереотип».

Інша функція театру – терапевтична, вважає продюсер театру й кіно, засновник Sota Cinema Group Олег Кохан. «За дві години вистави глядач, що намагається втримати баланс між виром новин, повітряних тривог та фронтових новин, отримує сеанс терапії», – зазначав продюсер, коментуючи успіх «Конотопської відьми».

На які вистави Кохан очікує в 2025-му?

Обов’язкові до перегляду нові роботи трьох найпопулярніших українських режисерів – «Тату троянди» Дмитра Богомазова, «Сірано де Бержерак» Давида Петросяна та «Макбет» Івана Уривського. Щоразу ці автори знаходять актуальні сенси у класичних сюжетах та цікаві форми їх вираження, зазначає продюсер. «Потім, сподіваюся, ми побачимо «Ундіну», «Енеїду» і «Сон літньої ночі» в інтерпретації цих режисерів», – перелічує Кохан.

У 2025-му українську театральну сцену очікують резонансні премʼєри від закордонних майстрів та несподівані дебюти, продовжує Кохан.

Які вистави він вважає вартими уваги?

«Тату троянди»

Режисери-постановники: Дмитро Богомазов, Андрій Самінін

Майданчик: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки, Київ

Прем’єра: 1 лютого

П’єсу «Тату троянди» написав культовий американський драматург ХХ століття Теннессі Вільямс. Українському глядачу Вільямс може бути відомий іншою своєю роботою – «Трамвай «Бажання», яку з 2020 року показують на сцені Театру Франка в постановці Івана Уривського.

«Тату троянди» розповідає про американку сицилійського походження Серафіну. Вона вдова, яка роками продовжує любити покійного чоловіка-контрабандиста, попри чутки про його численні зради. Через власні страхи Серафіна заважає будувати стосунки доньці. Все раптово змінюється, коли в її оселі з’являється дивакуватий молодик Альваро, йдеться в описі вистави на сайті Театру Лесі Українки.

Нову інтерпретацію популярної американської п’єси зрежисували Дмитро Богомазов та Андрій Самінін. Богомазов – один із найвідоміших українських театральних режисерів, лауреат Шевченківської премії і головний режисер Театру Франка.

У «Тату троянди» дебютують студенти майстерні Богомазова при Університеті Карпенка-Карого. Пристрасну історію доповнює жива музика, додають у театрі.

Нову інтерпретацію популярної американської п’єси реалізували режисер Дмитро Богомазов та актор Андрій Самінін. Фото Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

«Сірано де Бержерак»

Режисер-постановник: Давид Петросян

Майданчик: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, Львів

Прем’єра: 11 січня

Героїчна комедія про поета і військового XVII століття Сірано де Бержерака принесла світову славу своєму автору, французькому письменнику Едмону Ростану. Пʼєса понад сто років іде на сценах театрів у США та Європі й отримала низку екранізацій. У львівському Національному драмтеатрі Заньковецької «Сірано де Бержерака» ставитимуть уперше, переклад п’єси зробив поет Максим Рильський.

Сірано – гвардійський офіцер і знаменитий поет, закоханий у свою кузину Роксану. Зізнатися в почуттях чоловіку заважають комплекси: він має величезний ніс. Тим часом дівчину цікавить приятель поета, вродливий кадет Крістіан. Від імені товариша Сірано пише Роксані листи і вірші, допомагаючи Крістіану завоювати даму. Правда відкривається лише перед лицем смерті.

Автор постановки – Давид Петросян, головний режисер Театру Заньковецької. Його вистави «Процес» і «Кассандра» йдуть у київських Театрі на Подолі й Театрі Франка, а спектакль «Отелло» – на сцені Театру імені Лесі Українки.

Прем'єра вистави «Сірано де Бержерак» Давида Петросяна відбудеться в Театрі Заньковецької 11 січня. Фото Фото з особистого архіву

«Макбет»

Режисер-постановник: Іван Уривський

Майданчик: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Київ

Прем’єра: зима 2025 року

Нове прочитання класичного твору Вільяма Шекспіра на сцені Театру Франка покаже режисер «Конотопської відьми» Іван Уривський. «Макбет» – одна з найвідоміших трагедій Шекспіра про шотландського полководця, який прокладає собі кривавий шлях до королівського трону.

«Класична історія про спокусу владою, інтриги та жагу, що здатна зруйнувати все на своєму шляху», – йдеться в описі вистави на сайті театру. У грудні 2024-го відбулася перша читка вистави, прем’єру запланували на лютий.

Крім «Макбета», Уривський поставить комедію Шекспіра «Сон літньої ночі», дата прем’єри поки що невідома, зазначає Кохан. На черзі – перші опери Уривського «Золотий обруч» Бориса Лятошинського у Львові та «Казки Гофмана» Жака Оффенбаха у Києві. Режисер також уперше спробує себе в кіно і зніме одну із серій антології «Зниклі» про долю цивільних під час великої війни. Стрічку продюсує Film.ua.

У грудні 2024-го відбулася перша читка вистави «Макбет» у Театрі Франка. Фото Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка

«Брати»

Режисер-постановник: Олександр Кобзар

Майданчик: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки, Київ

Прем’єра: лютий 2025 року

«Коли улюблений актор береться за театральну постановку – це цікаво», – каже Кохан. Одна з прем’єр, на яку він очікує в 2025 році, це вистава «Брати» за мотивами фільму «Рокко та його брати» італійського режисера Лукіно Вісконті. Режисером-постановником виступив Олександр Кобзар, актор Театру Лесі Українки і виконавець однієї з головних ролей у фільмі «Поводир».

«Рокко та його брати» – драма про овдовілу матір Росарію Паронді та її п’ятьох синів. Після смерті чоловіка Росарія з чотирма дітьми переїжджає із села до Мілана – вона хоче оселитися в найстаршого сина і забезпечити дітям майбутнє. Та не всі впораються з викликами великого міста.

У 2023-му Кобзар дебютував як кінорежисер. Його стрічка «Батько» про бізнесмена, який переживає втрату батька, зібрала в національному прокаті 211 000 грн, за даними MBR. Кобзар продовжує грати у виставах Театру імені Лесі Українки. Одна з останніх прем’єр за участі актора – «Поромник» за бродвейською п’єсою Джеза Баттерворта.

Олександр Кобзар на сцені Театру імені Лесі Українки. Фото Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

«Дещо дивне сталося зі мною»

Режисер-постановник: Дмитро Сухолиткий-Собчук

Майданчик: Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, Львів

Прем’єра: 21 січня

Дебютна вистава кінорежисера Дмитра Сухолиткого-Собчука оповита таємницею. Крім назви й дати прем’єри про першу театральну постановку від творця «Памфіра» майже нічого невідомо. Виставу з 21 січня показуватимуть на сцені Національного драмтеатру імені Марії Заньковецької у Львові.

Театр оголосив акторський склад вистави. Зокрема, ролі виконуватимуть зірки українського театру та кіно Римма Зюбіна й Олена Хохлаткіна, яка також знімалася у стрічці Сухолиткого-Собчука «Памфір». Фільм дебютував на «Двотижневику режисерів» Каннського кінофестивалю і в 2023-му зібрав 11,4 млн грн у національному прокаті.

Новий проєкт Сухолиткого-Собчука має декілька етапів – після театральної постановки режисер працюватиме над повнометражним фільмом, пише «Львівський портал» із посиланням на пресслужбу Театру Заньковецької.

Дмитро Сухолиткий-Собчук під час нагородження лауреата Премії імені Георгія Ґонґадзе в травні 2023 року. Фото Валентина Науменко

Вистави Ґжеґожа Яжини й Андрія Жолдака

Особлива увага Кохана прикута до анонсів від двох майстрів – поляка Ґжеґожа Яжини й українця Андрія Жолдака. «Міжнародні маститі режисери зараз нечасто ставлять вистави в Україні, тому їхня участь у нашому театральному житті стане справжньою культурною подією», – зазначає продюсер.

Жолдак і Яжина відомі своїм революційним підходом, додає продюсер. Так, Яжина в 2005 році переосмислив Шекспіра і створив спектакль «2007: Макбет» – масштабне театральне дійство про війну на Близькому Сході, яке розгорталося на чотирьох рівнях закинутого заводу у Варшаві.

Жолдак очолював Харківський драматичний театр, а з 2006 року проживає в Німеччині. Режисер відомий сміливими експериментами з класичними творами. «Акторів Жолдак змушує робити неймовірні речі – садить у клітки, змушує бігати голяком по сцені і виставляти на показ все, що є гарного і поганого в людській природі», – писало видання ВВС. Вистави режисера тривають у середньому 4–5 годин, але це не заважає йому збирати аншлаги в європейських театрах, зазначало видання.

Художній керівник Театру імені Лесі Українки Кирил Кашліков і режисер Ґжеґож Яжина під час зустрічі в Києві у жовтні 2024 року. Фото Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

З обома режисерами співпрацює Театр імені Лесі Українки в Києві. На запрошення театру в жовтні 2024-го до столиці приїздив Яжина, один із найвідоміших сучасних польських режисерів. Мета приїзду – обговорити подробиці майбутнього проєкту з художнім керівником Кирилом Кашліковим, йдеться в дописі театру.

«[Вистава] буде стилізована під події після Троянської війни, антична епоха, – сказав Яжина в інтерв’ю «Еспресо TV». – Мене цікавлять долі жінок, троянок. Андромаха, Клітемнестра, Кассандра, Гелена – що відбувалося з жінками після війни». Інших деталей про постановку режисер не розкрив, дата прем’єри невідома.

Вистава Жолдака називатиметься «Дім» і розповідатиме про три покоління однієї родини, які мають пройти випробування миром і війною, щоб знайти свою домівку, розповів режисер виданню «Укрінформ». Це буде перша постановка Жолдака в Україні за майже 20 років.

Вистава «Дім» стане першою постановкою Жолдака в Україні за майже 20 років. Фото SOTA Cinema Group

Вистави Рівненського драматичного театру

Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр у листопаді 2024-го відкрив новий сезон після масштабної модернізації, першої за 40 років. Увагу Кохана привернула вистава театру за однойменним оповіданням Івана Франка «Терен у нозі» з гуцульського циклу.

За сюжетом, старого гуцула Миколу Кучеранюка мучають спогади – в молодості він не зміг врятувати потопельника. Ця подія зробила його кращою людиною. Перед смертю Кучеранюк вирішує, що настав час для сповіді. «Які актуальні сенси підсвітять у своїй інтерпретації сучасні митці, невдовзі побачимо», – коментує Кохан.

У вітчизняній класиці ще багато актуальних сенсів, які мають відкритися глядачам, переконаний продюсер. Серед інших анонсів театру, які він вважає вартими уваги, п’єса «Закут» Миколи Куліша в постановці литовського режисера Андріуса Дарели, а також комедія «За двома зайцями» за п’єсою Михайла Старицького та вистава «Лісова пісня» за твором Лесі Українки.