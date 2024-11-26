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Для гри S.T.A.L.K.E.R. 2 залучили десятки українських артистів
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Forbes Digital

От Николая Мозгового до Jerry Heil. В S.T.A.L.K.E.R. 2 играет более 120 украинских песен. Как привлекали артистов и сколько это могло стоить

Forbes

3 хв читання

В культовой игре S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl можно услышать более 120 песен украинских артистов

Десятки украинских артистов предоставили свои треки для использования в игре S.T.A.L.K.E.R. 2, которую в первые два дня скачали более миллиона пользователей. Как авторы создавали плейлист и на каких условиях сотрудничали с артистами?

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Фронтмен группы «хейтспич» Дмитрий Однороженко впервые услышал, что в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 будет звучать украинская музыка, в 2023 году. Вскоре получил предложение присоединиться к проекту. Однороженко был счастлив. «Продвижение артистов на мировую аудиторию благодаря играм – уникальный кейс, – говорит он. – Не знаю, что может быть лучше».

В S.T.A.L.K.E.R. 2 попали треки The Hardkiss, Ziferblat, Jerry Heil, Кристины Соловий, ТНМК, Николая Мозгового, «Пиккардийской Терции» и других.

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