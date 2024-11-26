Від Миколи Мозгового до Jerry Heil. У S.T.A.L.K.E.R. 2 грає понад 120 українських пісень. Як залучали артистів і скільки це могло коштувати

Десятки українських артистів надали свої треки для використання у грі S.T.A.L.K.E.R. 2, яку в перші два дні завантажили понад мільйон користувачів . Як автори створювали плейлист і на яких умовах співпрацювали з артистами?

Фронтмен гурту «хейтспіч» Дмитро Однороженко вперше почув, що у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 звучатиме українська музика у 2023 році. Невдовзі отримав пропозицію долучитись до проєкту. Однороженко був щасливий. «Просування артистів на світову аудиторію завдяки іграм – унікальний кейс, – каже він. – Не знаю, що може бути краще».

До S.T.A.L.K.E.R. 2 потрапили треки The Hardkiss, Ziferblat, Jerry Heil, Христини Соловій, ТНМК, Миколи Мозгового, «Піккардійської Терції» та інших.