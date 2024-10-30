Советские психушки в фильме «Божевільні». Как снимали фильм о карательной психиатрии в СССР. Пять интересных фактов

Драма «Божевільні» о карательной психиатрии в СССР выходит в прокат 31 октября. Бюджет картины – 19,5 млн грн, она уже получила награды на фестивалях в Канаде, Польше и Венгрии. Что следует знать перед просмотром?

Киев, 1970-е годы. Из-за любви к запрещенной музыке сотрудник Национального дома радио Андрей Довженко попадает в «специализированную» психбольницу. Палату с ним делят другие инакомыслящие, от пастора до полковника – все получили диагноз «вялотекущая шизофрения», придуманный в кабинетах КГБ.

Перед Довженко непростой выбор – сотрудничать с госорганами и вернуться в семью или раскрыть правду о жертвах карательной психиатрии.

Историческая драма «Божевільні» режиссера Дениса Тарасенко выходит в прокат 31 октября. В главных ролях – актер театра на Подоле Константин Темляк («Кіборги») и Ирма Витовская («Мої думки тихі»).

Бюджет картины «Божевільні» – 19,5 млн грн. Трейлер к фильму. Источник: Film.ua

Бюджет картины – 19,5 млн грн. Из них 11,8 млн грн – это госфинансирование, 2,7 млн грн вложил дистрибьютор Film.ua, еще 5 млн грн предоставил частный инвестор. Его имя не раскрывается. В октябре 2024-го визуальный язык фильма отметили премией на кинофестивале ATTAF в Венгрии. Ранее фильм получил награды на фестивалях в Варшаве и Монреале.

Дистрибьютор ожидает успеха ленты. «У кино есть все шансы стать хитом проката: оно бьет в нерв и оставляет след после просмотра», – говорит руководитель направления кинотеатральной дистрибуции Film.ua Надежда Коротушка.

Что следует знать о фильме перед просмотром?

Воспоминания бывших политзаключенных

Продюсер фильма Валерия Иваненко исследует тему карательной психиатрии с 2002 года – со знакомства с российской оппозиционеркой Валерией Новодворской. Последнюю поместили в психбольницу в 1969-м за протест против советского вторжения в Чехословакию.

Новодворской было 19 – большинство будущих диссидентов попадали в больницы молодыми и с тех пор посвящали жизнь борьбе, рассказывает Иваненко. Интерес к рок-музыке был популярным поводом к преследованию, добавляет продюсер.

По разным оценкам, от карательной психиатрии в Советском Союзе пострадали от 2 млн до 6 млн человек, выяснили создатели фильма. Сценарий фильма основан на воспоминаниях диссидентов, в частности украинского математика и публициста Леонида Плюща и генерала Петра Григоренко. Главный герой фильма «Божевільні» Довженко – сборный образ заключенных.

Главный герой фильма «Божевільні» Андрей Довженко – сборный образ заключенных в психбольницах диссидентов. Кадр из фильма. Фото пресс-служба Film.ua

Консультантом проекта стал врач-психиатр, правозащитник и бывший политзаключенный Семен Глузман, который в 1970-х отбывал 10-летнюю ссылку вместе с литераторами Иваном Светличным, Евгением Сверстюком и Левком Лукьяненко.

Пытки, изображенные в фильме, достоверны. Для пыток применяли электрошок, избиение, передозировку препаратами. Пациентам психушек спиливали зубы, вдували воздух под кожу, вырывали ногти – в ленте из этого показана небольшая часть, говорят создатели.

«Наш фильм не о пытках, а о силе духа и достоинстве», – говорит Иваненко.

Съемки в киевской психушке

Над фильмом работали около четырех лет. Одной из локаций съемок стала психбольница на улице Кирилловской в Киеве. Декорации обустроили в старом корпусе больницы. В частности, построили двор и произвели ремонт по образцу 1970-х.

Одной из локаций съемок фильма «Божевільні» стала психбольница на улице Кирилловской в Киеве. Кадр из фильма. Фото пресс-служба Film.ua

Реквизит в кадре аутентичен и отвечает эпохе – от телефонов, проигрывателей и сигарет до медицинских инструментов, отмечает режиссер ленты Тарасенко. Костюмы, в частности больничная одежда, были воспроизведены по архивным материалам.

Сломан нос и съеденные тараканы. Как на площадке создавали атмосферу

Первый съемочный день Тарасенко провел в образе 1970-х с брюками-клеш и париком. «Это помогает создать правильную атмосферу на площадке», – объясняет режиссер. Актера на главную роль он искал полгода – столько же времени Константин Темляк отращивал волосы для сцены, где его бреют бритвой.

Делать все по-настоящему – девиз Тарасенко. В кадре актерам делают уколы витаминами и вырывают зубы – для этого эпизода нашли актера без передних зубов и поставили ему «коронки». В другой сцене исполнитель второстепенной роли ест живого таракана.

Консультантом фильма «Божевільні» стал врач-психиатр, правозащитник и бывший политзаключенный Семен Глузман. Кадр из фильма. Фото пресс-служба Film.ua

Самый экстремальный эпизод фильма происходит в изоляторе, где персонажа Темляка бьют в лицо. Удар тоже получился реальным, но незапланированно: другой актер не рассчитал расстояние. «Костя доиграл сцену до конца со сломанным носом – она вошла в фильм», – рассказывает Тарасенко.

В групповых сценах приняли участие около десятка пациентов психиатрической больницы на Кирилловской, выступающих в театре медучреждения. Проект «Будем» для душевнобольных в 2008 году создал режиссер Сергей Эненберг.

«Он помогает им лечиться, погружаясь в образы других людей», – говорит Иваненко.

В групповых сценах фильма «Божевільні» приняли участие около десятка пациентов психбольницы на Кирилловской. Кадр из фильма. Фото пресс-служба Film.ua

Для съемок создатели фильма получили разрешения от опекунов актеров. Им выплатили гонорары за работу.

К фильму написали оригинальную рок-музыку

По замыслу, в фильме должна была звучать музыка групп Rolling Stones, Queen и Pink Floyd, запрещенных в СССР. Правообладатели песен Sony Music и Warner Music Group выставили ценник в сотни тысяч долларов, рассказывает Тарасенко. «Трек Pink Floyd на полгода стоит $500 000 – это бюджет нашего фильма», – говорит режиссер.

Оригинальную музыку к фильму в духе западного рока 1970-х написал композитор Госейн Мирзаголи. Саундтрек сводил на лондонской студии Abbey Road звукорежиссер Саймон Гибсон, работавший с группами The Beatles, Depeche Mode и Робби Уильямсом.

Гибсон согласился работать над саундтреком бесплатно в знак поддержки Украины.