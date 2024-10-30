Радянські психлікарні у фільмі «Божевільні». Як знімали стрічку про каральну психіатрію в СРСР. П’ять цікавих фактів

Драма «Божевільні» про каральну психіатрію в СРСР виходить у прокат 31 жовтня. Бюджет картини – 19,5 млн грн, вона вже отримала нагороди на фестивалях у Канаді, Польщі та Угорщині. Що варто знати перед переглядом?

Київ, 1970-ті роки. Через любов до забороненої музики співробітник Національного будинку радіо Андрій Довженко потрапляє до «спеціалізованої» психіатричної лікарні. Палату з ним ділять інші інакодумці, від пастора до полковника – всі отримали діагноз «млявоплинна шизофренія», вигаданий у кабінетах КДБ.

Перед Довженком непростий вибір – співпрацювати з держорганами і повернутися до родини, чи розкрити правду про жертв каральної психіатрії.

Історична драма «Божевільні» режисера Дениса Тарасенка виходить у прокат 31 жовтня. У головних ролях – актор театру на Подолі Костянтин Темляк («Кіборги») та Ірма Вітовська («Мої думки тихі»).

Бюджет картини «Божевільні» – 19,5 млн грн. Трейлер фільму. Джерело: Film.ua

Бюджет картини – 19,5 млн грн. З них 11,8 млн грн – це держфінансування, 2,7 млн грн вклав дистрибʼютор Film.ua, ще 5 млн грн надав приватний інвестор. Його імʼя не розкривається. У жовтні 2024-го візуальну мову фільму відзначили премією на кінофестивалі ATTAF в Угорщині. Раніше стрічка отримала нагороди на фестивалях у Варшаві та Монреалі.

Дистрибʼютор очікує на успіх стрічки. «Кіно має всі шанси стати хітом прокату: воно б’є в нерв і залишає слід після перегляду», – каже керівниця напряму кінотеатральної дистрибуції Film.ua Надія Коротушка.

Що варто знати про фільм перед переглядом?

Спогади колишніх політвʼязнів

Продюсерка фільму Валерія Іваненко досліджує тему каральної психіатрії з 2002 року – зі знайомства з російською опозиціонеркою Валерією Новодворською. Останню помістили до психіатричної лікарні в 1969-му за протест проти радянського вторгнення до Чехословаччини.

Новодворській було 19 – більшість майбутніх дисидентів потрапляли до лікарень молодими й відтоді присвячували життя боротьбі, розповідає Іваненко. Інтерес до рок-музики був популярним приводом для переслідування, додає продюсерка.

За різними оцінками, від каральної психіатрії в Радянському Союзі постраждали від 2 млн до 6 млн людей, з’ясували творці стрічки. Сценарій фільму заснований на спогадах дисидентів, зокрема українського математика і публіциста Леоніда Плюща та генерала Петра Григоренка. Головний герой «Божевільних» Довженко – збірний образ ув’язнених.

Головний герой фільму «Божевільні» Андрій Довженко – збірний образ ув’язнених у психіатричних лікарнях дисидентів. Кадр із фільму. Фото пресслужба Film.ua

Консультантом проєкту став лікар-психіатр, правозахисник і колишній політв’язень Семен Глузман, який у 1970-х відбував 10-річне заслання разом із літераторами Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком і Левком Лукʼяненком.

Тортури, зображені у фільмі, достовірні. Для катувань застосовували електрошок, побиття, передозування препаратами. Пацієнтам психлікарень спилювали зуби, вдували повітря під шкіру, виривали нігті – у стрічці з цього показана невелика частина, кажуть творці.

«Наш фільм не про тортури, а про силу духу і гідність», – каже Іваненко.

Зйомки в київській психлікарні

Над фільмом працювали близько чотирьох років. Однією з локацій зйомок стала психіатрична лікарня на вулиці Кирилівській у Києві. Декорації облаштували у старому корпусі лікарні. Зокрема, побудували двір і зробили ремонт за зразком 1970-х.

Однією з локацій зйомок фільму «Божевільні» стала психіатрична лікарня на вулиці Кирилівській у Києві. Кадр із фільму. Фото пресслужба Film.ua

Реквізит у кадрі автентичний і відповідає епосі – від телефонів, програвачів і сигарет до медичних інструментів, зазначає режисер стрічки Тарасенко. Костюми, зокрема лікарняний одяг, були відтворені за архівними матеріалами.

Зламаний ніс та зʼїдені таргани. Як на майданчику створювали атмосферу

Перший знімальний день Тарасенко провів у образі 1970-х з брюками-кльош і перукою. «Це допомагає створити правильну атмосферу на майданчику», – пояснює режисер. Актора на головну роль він шукав пів року – стільки ж часу Костянтин Темляк відрощував волосся для сцени, де його голять бритвою.

Робити все по-справжньому – девіз Тарасенка. У кадрі акторам роблять уколи вітамінами і «виривають» зуби – для цього епізоду знайшли актора без передніх зубів і поставили йому «коронки». В іншій сцені виконавець другорядної ролі їсть живого таргана.

Консультантом фільму «Божевільні» став лікар-психіатр, правозахисник і колишній політв’язень Семен Глузман. Кадр із фільму. Фото пресслужба Film.ua

Найекстремальніший епізод стрічки відбувається в ізоляторі, де персонажа Темляка б’ють в обличчя. Удар теж вийшов реальним, проте незаплановано: інший актор не розрахував відстань. «Костя дограв сцену до кінця зі зламаним носом – вона ввійшла у фільм», – розповідає Тарасенко.

У групових сценах взяли участь близько десятка пацієнтів психіатричної лікарні на Кирилівській, які виступають у театрі медзакладу. Проєкт «Будьмо» для психічно хворих у 2008 році створив режисер Сергій Ененберг.

«Він допомагає їм лікуватися, занурюючись в образи інших людей», – говорить Іваненко.

У групових сценах фільму «Божевільні» взяли участь близько десятка пацієнтів психіатричної лікарні на Кирилівській. Кадр із фільму. Фото пресслужба Film.ua

Для зйомок творці стрічки отримали дозволи від опікунів акторів. Їм виплатили гонорари за роботу.

До фільму написали оригінальну рок-музику

За задумом, у фільмі мала звучати музика гуртів Rolling Stones, Queen і Pink Floyd, заборонених у СРСР. Правовласники пісень Sony Music і Warner Music Group виставили цінник у сотні тисяч доларів, розповідає Тарасенко. «Трек Pink Floyd на пів року коштує $500 000 – це бюджет нашого фільму», – каже режисер.

пресслужба Film.ua

Оригінальну музику до стрічки у дусі західного року 1970-х написав композитор Госейн Мірзаголі. Саундтрек зводив на лондонській студії Abbey Road звукорежисер Саймон Гібсон, який працював з гуртами The Beatles, Depeche Mode і Роббі Вільямсом.

Гібсон погодився працювати над саундтреком безоплатно на знак підтримки України.