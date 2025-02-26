«Тримав стрій і підтримував інших». На фронті загинув засновник рекламної агенції «Кінограф» Віталій Кокошко. Яким його запамʼятали рідні та колеги

За понад 25 років рекламна агенція «Кінограф» Віталія Кокошка зібрала нагороди найпрестижніших фестивалів і конкурсів. З 2022-го її засновник долучився до війська і 24 лютого 2025 року загинув на фронті. Чим запамʼятався Віталій Кокошко рідним, друзям і колегам у рекламній індустрії?

Режисер, засновник і креативний директор рекламної агенції «Кінограф» Віталій Кокошко загинув у віці 58 років. Це сталося 24 лютого у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, до якої Віталій долучився у 2022 році, повідомила в Facebook його донька Ольга Кокошко. «Тато завжди казав: «Тримаємо стрій» і намагався підтримувати всіх навколо», – розповіла Ольга.

Віталій Кокошко заснував агенцію «Кінограф» у 1998-му. Компанію тричі визнавали «Найефективнішим агентством року» в Україні, йдеться на сайті Creativity.in.ua. Сам Віталій як режисер у 2005-му разом з рекламним агентством «Кринь» отримав найбажанішу нагороду у сфері креативу – «золото» на фестивалі Cannes Lions.

Кокошко дійшов до вершини креативної індустрії, каже засновник і креативний директор агенції ISD Group Віктор Шкурба. «Він – абсолютно легендарна постать в українській рекламі, – коментує Шкурба. – Не знаю українців, які піднялися так високо».

Яким був Віталій Кокошко та що про нього згадують рідні, друзі та колеги?

Одеський гумор і кінематографічний перфекціонізм

Віталій Кокошко почав професійний шлях на Одеській кіностудії. Спершу був водієм, пізніше піднявся до помічника продюсера, а згодом і сам став знімати кінокартини. Один із фільмів, над яким працював Кокошко, називається «Принцеса на бобах» і доступний для перегляду на YouTube-каналі Одеської кіностудії.

«Через кіно тато потрапив у рекламу», – розповідає донька режисера. У 1998 році в маленькому офісі на Одеській кіностудії Віталій Кокошко заснував агенцію «Кінограф». «Він працював на кіностудії, в агенції, а потім таксував, щоб щось заробити», – пригадує Ольга.

Віталій Кокошко прийшов у рекламну сферу з кіно. Свій творчий шлях він починав на Одеській кіностудії. Фото Леся Бойко, надане Ольгою Кокошко

У 2001-му Віталій із родиною переїхав з Одеси до Києва. Він приніс у рекламу поєднання кінематографічності та гумору, ділиться засновник і СЕО маркетингової агенції Fedoriv Андрій Федорів. «Віталій не хотів знімати просто рекламні ролики, – каже Федорів. – Його робити були художніми, провокативними, хуліганськими в хорошому сенсі».

Розквіт «Кінографа» припав на 2000-ні роки, коли роль телевізійної реклами була великою, додає Федорів. Кокошко користувався авторитетом не лише в Україні, а й знімав ролики для топових брендів на всьому пострадянському просторі, залучаючи найбільш відомих зірок. «Він був тріумфатором», – пригадує Федорів.

У 2005 році Віталій Кокошко як режисер разом із білоруською рекламною агенцією «Кринь» здобув золотого «Каннського лева» – найпрестижнішу нагороду в сфері креативу. На честь цього він влаштував грандіозну вечірку з колегами із «Кінографа», ділиться Ольга Кокошко. «В агенції був офіс із дахом, де ми гуділи до ранку й зустрічали схід сонця», – пригадує донька режисера.

Вимогливий керівник та енергійний наставник

Першими роботами «Кінографа» стали музичні кліпи для гурту «Воплі Відоплясова». Згодом агенція, яка чи не єдина на той момент мала власний продакшн, сфокусувалася на телерекламі. Серед клієнтів були Koblevo, Lesaffre Ukraine, ПУМБ, Beer Point, «Верес», «Алло», «Лімо», Biocodex Ukraine, «Оболонь», АВК, «Ферма», «Фокстрот», Nestle Ukraine, Samsung, «Банк Кредит Дніпро».

Першими роботами «Кінографа» стали музичні кліпи для гурту «Воплі Відоплясова». Згодом агенція сфокусувалася на телевізійній рекламі

«Кінограф» став творчою лабораторією, в якій Віталій Кокошко був центром Всесвіту, розповідає Андрій Федорів. «Чесний, простий, відкритий, щирий і закоханий у життя, він був справжнім представником свого покоління, – каже креативник. – Для нього люди і творчість завжди були вищі за формальний успіх і корпоративні досягнення».

«З ним завжди було цікаво: нагороди, фестивалі, безсонні ночі, мільярд історій, світанки на даху», – пригадує Олег Киселиця, який був креативним директором «Кінографа» і працював із Кокошко десять років.

У 2014 році Effie Awards Global назвав агенцію Віталія Кокошка другою найефективнішою незалежною агенцією в світі, ділиться спогадами гендиректор Всеукраїнської рекламної коаліції Максим Лазебник. А за понад 26 років «Кінограф» здобув нагороди практично всіх престижних світових і міжнародних фестивалів реклами та креативу.

Статуетки Effie Europe та Effie Ukraine, Epica, Eurobest, Golden Drum, ADC*UA, The Globes і десятки інших нагород можна було побачити на стінах і полицях в офісі агенції. Ще кілька сотень – не помістилися в кабінеті.

Статуетки Effie Europe та Effie Ukraine, Epica, Eurobest, Golden Drum, ADC*UA, The Globes і десятки інших нагород можна було побачити на стінах і полицях в офісі агенції «Кінограф». Фото агенція «Кінограф»

Творець і військовий

Після повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го Віталій Кокошко долучився до лав територіальної оборони. «Думаю, як творцю, йому було важко жити за армійськими правилами, хоча він ніколи нам цього не казав», – каже Ольга Кокошко.

У лютому 2022 року Віталій Кокошко долучився до лав ТРО, а в грудні того ж року перейшов до 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців. Фото Леся Бойко, надане Ольгою Кокошко

Втім це не зупиняло засновника «Кінографа». У грудні 2022 року він повідомив про перехід із ТРО до 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців, яка з літа 2022-го тримала оборону на Вугледарському напрямку. «Не зміг я більше сидіти в теробороні і дивитися «Єдині новини». Тепер я в ЗСУ», – йшлося у дописі.

«Коли Віталій пішов мобілізовуватися, йому спершу відмовили, мовляв не той вік і не той формат, – розповідає Андрій Федорів. – Але він їх переконав». Кокошку пропонували штабну роботу, однак той відмовився, каже Федорів. «Віталій тоді сказав, що на нулі може принести більше користі», – ділиться він.

Зрештою, режисер і засновник «Кінографа» очолив розвідку БПЛА в бойовій артилерійській бригаді. «Він дав нам усім багато нових шансів ціною свого життя, – каже Віктор Шкурба. – Хочеться сказати, що герої не вмирають. Але вони вмирають і ця злість та лють мають дати нам сили боротися далі».