Вчитися в епоху ШІ. Авторка бестселерів про навчання Барбара Оклі розповідає, як за допомогою Chat GPT підсилити мозок (а не навпаки)

Як не програти ШІ в битві за інтелект? На лекції в Київській школі економіки професорка інженерних наук Оклендського університету і авторка книги «Навчитися вчитися» Барбара Оклі розповіла, як перетворити штучний інтелект на ефективного асистента у навчанні

«Середній рівень IQ в масштабах людства знижується впродовж останніх 50 років», – каже науковиця й авторка бестселерів про навчання Барбара Оклі, 68. Причина – делегування когнітивних функцій технічним пристроям від калькулятора до ШІ. «Багато людей думають, що не потрібно запамʼятовувати інформацію, якщо вона завжди в доступі, – говорить Оклі. – Це неправильний і ризикований підхід».

Її висновок: люди, які працюють з ШІ, мають перевагу над тими, хто ним не користується. Але лише за умови, що вони самі активно навчаються.

Як використовувати штучний інтелект, щоб підсилити мозок, а не навпаки? Forbes Ukraine публікує головні висновки з лекції науковиці, що відбулася в Київській школі економіки 12 жовтня.

Пряма мова скорочена і відредагована для зрозумілості.

Барбара Оклі американська дослідниця, викладачка, інженерка Барбара Оклі – професорка інженерних наук Оклендського університету і авторка одного з найпопулярніших у світі онлайн-курсів «Навчитися вчитися» (Learning How to Learn). У 2017 році курс пройшли 1,8 млн людей з 200 країн, що було рекордом для платформи Coursera. Станом на 2024 рік кількість реєстрацій зросла до 3,9 млн. Оклі почала опанувати математику та інженерію у віці 26 років, після того як завершила службу в армії США. У бестселері «Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну» Оклі дає неочевидні поради з ефективного опанування нових знань, в основі яких – нейронаука. Читати більше Згорнути

Як навчаються штучний і людський інтелект. Принципова різниця

Є два способи засвоювати знання, або ж будувати нейронні зв’язки в довгостроковій пам’яті. Перший шлях проходить через гіпокамп. Коли ви опановуєте нову інформацію усвідомлено, вона з короткочасної пам’яті переходить до гіпокампу. Наприклад, так відбувається, коли ви вирішуєте математичну задачу.

Інший шлях веде через базальні ганглії – групи нейронів, які лежать нижче кори головного мозку. Ця система працює, коли процес навчання неусвідомлений. Наприклад, коли ми вчимося говорити рідною мовою або набивати м’яч.

Щоб навчитися бити по м’ячу, потрібно багато разів повторити цю дію. Щоразу, нанісши удар, ми перевіряємо, чи полетів м’яч у потрібному напрямку. Залежно від результату, певні зв’язки в нейронному комплексі посилюються або послаблюються. Так формуються навички, які ми використовуємо автоматично.

Барбара Оклі, професорка інженерних наук Оклендського університету і авторка одного з найпопулярніших у світі онлайн-курсів «Навчитися вчитися», під час лекції в Київській школі економіки 12 жовтня 2024 року. Фото надано пресслужбою KSE

Механізм навчання через базальні ганглії дуже схожий на той, за яким навчаються великі мовні моделі на кшталт Chat GPT. Штучний інтелект зв’язує слова одне з одним, використовуючи їхні вектори – математичні представлення слів у вигляді векторів чисел. Ці числові дані відображають семантичні відносини між словами. Ми калібруємо програму так, щоб з кожним разом вона будувала все більш вдалі зв’язки – краще вгадувала наступне слово в реченні.

Повертаючись до людей: здатність навчатися за допомогою системи базальних ганглій з віком слабшає. Але найгірше відбувається, якщо руйнується гіпокамп. Наприклад, таке доводиться переживати людям із хворобою Альцгеймера. Вони можуть галюцинувати і вигадувати: автоматична система в таких людей працює, а усвідомлена – ні.

Що це означає в контексті використання ШІ? Оскільки програма не має усвідомленого механізму навчання, вона може час від часу надавати нам вигадану інформацію. Це чудовий асистент, але ефективно працювати з ним без застосування критичного мислення неможливо.

Людям потрібно багато навчатися і запам’ятовувати інформацію самостійно, попри те що вона є в постійному доступі.

Книги про ШІ, які радить Барбара Оклі Co-Intelligence: Living and Working with AI Рік виходу: 2024 Автор: Ітан Моллік

ChatGPT and the Future of AI Рік виходу: 2024 Автор: Террі Сейновський

The Worlds I See Рік виходу: 2023 Автор: Фей-Фей Лі

The Alignment Problem Рік виходу: 2020 Автор: Браян Крістіан

«AI. Наддержави штучного інтелекту» Рік виходу: 2018 Автор: Лі Кай-Фу

Як вчитися за допомогою ШІ. Три способи, що використовує Оклі

Створювати метафори

Щоб ефективно навчатися, вигайдуте метафори. Спираючись на знайомі концепції, ви зможете легко запам’ятовувати нові. Ви розумієте, як тече вода: це знання ви засвоїли ще в дитинстві. Можна використати цей концепт, наприклад, щоб уявити потік електричного струму.

Де взяти метафори? Найвеселіше – створювати їх за допомогою Chat GPT. Якось я попросила ШІ придумати метафору, що пояснює різницю між різними структурами програми в Python. Коли отримала історію про середньовічний замок, складні концепції стали очевидними.

Раджу запитувати Chat GPT про пʼять різних метафор, а також розказати штучному інтелекту трохи про себе. Це допоможе програмі говорити тими метафорами, які ви зрозумієте.

Пригадувати вивчене

Коли ви вперше намагаєтеся засвоїти певну інформацію, то будуєте нові нейронні зв’язки. Їх можна ефективно підсилити лише одним способом: дістаючи інформацію «назовні» зі своєї голови.

«Щоб ефективно навчатися, вигайдуте метафори, зокрема за допомогою Chat GPT», – радить науковиця і експертка з навчання Барбара Оклі. Фото надано пресслужбою KSE

Уміння пригадувати, тобто самостійно формулювати основні ідеї з прочитаного або почутого – одна з головних ознак ефективного навчання. Змушуючи себе заглибитися в отриману інформацію, ми стимулюємо синаптичні звʼязки між нейронами. Що системніше стимулюємо, то міцнішими вони стають. Перечитування без самостійного пригадування – лише марнування часу.

Штучний інтелект може допомогти з засвоєнням інформації. Я люблю використовувати вебсайт iDoRecall. Ви можете завантажити туди будь-який матеріал: файли Word, PowerPoints, PDF, зображення, відео або аудіо з YouTube, Vimeo і Soundcloud. Потім ви натискаєте кнопку AI – і програма ставить вам низку запитань щодо матеріалу. Ви можете створити картку з запитанням до будь-якого окремого абзацу, факту або терміну, які хочете запам’ятати.

Курси з ШІ, які радить Оклі Navigating Generative AI: A CEO Playbook Coursera

Generative AI for Everyone DeepLearning.AI

Introduction to Artificial Intelligence Coursera

Critical Thinking: A Brain-Based Guide for the ChatGPT Era Coursera

Generative AI Essentials: Overview and Impact Coursera

Обробляти великі об’єми інформації

У 2021-му ми з колегами видали книгу «Навчити неможливого» про те, як ефективно ділитися знаннями. Для японського видання мене попросили написати окрему передмову. Я не знала нічого про японську освітню систему, тому звернулася до ШІ.

Я показала книгу програмі Claude AI – завдання штучного інтелекту полягало в тому, щоб проаналізувати 100 000 слів і пояснити, що нового книжка може розповісти японцям про ефективне навчання та які їхні освітні практики може покращити. Коли я показала видавцям передмову, вони були вражені і дивувалися, звідки я стільки знаю про освіту в Японії.

Штучний інтелект може допомогти з засвоєнням інформації, каже науковиця Барбара Оклі. Зокрема вона радить використовувати платформу iDoRecall. Фото надано пресслужбою KSE

Мені подобається залучати ШІ до спільнотворення. Claude використовую, щоб аналізувати великі об’єми інформації та отримувати вижимку з досліджень і документів. Водночас найбільш актуальну інформацію дає Chat GPT. Я лавіюю між цими програмами залежно від потреби.

Найменш ефективним вважаю чатбот від Google Gemini. Однак ШІ-моделі покращуються щодня, тож завтра вони працюватимуть якісніше, а якими будуть за рік, важко навіть уявити.