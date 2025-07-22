В мае вышел эпизод YouTube-проекта Forbes Next с креативным агентством Banda. В выпуске затронули тему противопоставления независимых и сетевых креативных агентств. Посыл – у последних якобы гарантированные клиенты среди крупных компаний, они более ограничены в отношении креативных решений, а их работники имеют меньше поля для развития. «Это все мифы», – утверждает директор по развитию нового бизнеса Publicis Groupe Ukraine Дмитрий Грушевский. В колонке для Forbes Ukraine он объясняет, как устроен бизнес сетевых агентств в Украине.

Несмотря на широкомасштабную войну в Украине, рекламный рынок продолжает развиваться: появляются новые агентства, растет количество международных наград за украинские креативные проекты, а агентства стабильно появляются в новостях и рейтингах. Но до сих пор о рекламном бизнесе в Украине существует множество стереотипов. Я проработал 20 лет в индустрии: был по обе стороны (клиентской и агентской), руководил собственным агентством, а сейчас – в команде международной коммуникационной группы Publicis Groupe Ukraine. Собрав «опыт на 360 градусов», опишу пять мифов о рекламной индустрии страны.

Миф 1. Сетевые агентства легко получают контракты с международными брендами, сидят на больших «жирных» бюджетах, как большие ленивые коты

Реальность: Международные агентства действительно получают контракты из сети. В 2025 году из 100 клиентов Publicis Groupe Ukraine доля тех, кого мы получили благодаря сетевым контрактам, примерно 30%. А в креативной части бизнеса это число даже меньше. То есть 70% бизнеса – будь то международные или локальные компании – мы получаем здесь самостоятельно.

Относительно денег ситуация иная, поскольку международные контракты обычно приносят большие бюджеты. И все равно почти половина нашего дохода добывается локально.

Украинский рынок маркетинговых услуг высококонкурентный, и локальные и сетевые агентства на нем очень активно соревнуются за возможность сотрудничать как с международными, так и украинскими брендами.

Миф 2. Международные контракты – это гарантированные бюджеты и доход

Правда: Даже наличие международных контрактов не гарантирует спокойной жизни. Особенно в кризисный период и во время войны.

Бизнес международных компаний зависит от многих рынков. Когда в Украине кризис, клиент может компенсировать потери за счет других стран, инвестируя туда большую часть рекламного бюджета. Для украинского офиса международной компании (и для нас соответственно) это означает сокращение маркетинговых затрат.

Международные компании могут использовать преимущества операционных и ресурсных центров по всему миру. Централизованно создавать и размещать рекламу можно из любой страны мира. Например, из Индии, где стоимость человеческого ресурса значительно меньше, чем в Украине. В последние годы почти все международные клиенты в той или иной степени развивают модели хабов. Для локальных рынков это прямая угроза потери бюджетов и доходов. Так что нам приходится бороться не только с внешними конкурентами, но и с собственными офисами и ресурсными центрами.

Хотя в этом, кроме угроз, мы имеем и определенные успехи, ведь для некоторых клиентов мы становимся подобным хабом. Некоторым нашим клиентам из категории финансов и FMCG агентства предоставляют различные услуги по продвижению в более чем 17 странах. Или же Nemiroff мы из Украины помогаем исследовать, а затем и проводить рекламные кампании на приоритетных для его бизнеса рынках (Великобритании, Германии и прочих).

Большинство сетевых контрактов почти никогда не бывают на 100% эксклюзивными. Очень часто клиент отбирает пул из нескольких агентств, между которыми украинский офис выбирает себе партнера. Или в список работ по договору попадают не все виды рекламных услуг. В обоих случаях это означает, что мы должны отстаивать свои идеи и подходы среди других игроков рынка.

О Publicis Groupe Ukraine Publicis Groupe Ukraine предоставляет рекламно-коммуникационные услуги для украинских и международных компаний. Имеет многочисленные награды на престижных мировых конкурсах и фестивалях, среди которых «Каннские львы», The One Show, D&D, Effie и многие другие. В состав группы входят агентства: Leo Burnett Ukraine, MSL Ukraine, Performics Ukraine, Publicis Ukraine, Saatchi & Saatchi Ukraine, Spark Foundry Ukraine, Starcom Ukraine и Zenith Ukraine. В 2024 году выручка достигла примерно 2 млрд грн, по данным компании. Читать больше Свернуть

Миф 3. Международные агентства работают только с крупными международными клиентами

Реальность: Хотя международный бизнес занимает значительную часть клиентского портфеля Publicis Groupe Ukraine, множество проектов мы делаем для местного. Один из актуальных примеров – группа компаний «ВЕРЕС», специализирующаяся на производстве овощной и фруктовой консервации, соусах и готовых кулинарных решениях. Сразу несколько наших агентств разработали и запустили интегрированную кампанию запуска новой линейки соусов. В ней мы, в частности, используем инструменты инфлюенсер- маркетинга и продвижения в соцсетях.

С украинским брендом молочных продуктов «Било» от компании БИАГР мы начинали с креативных проектов, а сейчас расширяем спектр рекламных услуг. А с компанией «ДМИТРУК-ФУДЗ», производителем любимых всеми KABANOSY, мы работаем с 2019 года – с самого старта бренда, когда выиграли их первый медиатендер. Мы также делаем много проектов для украинских фондов и организаций.

Топ-6 креативных кампаний суммарно завоевали треть от общего количества наград для Украины на Cannes Lions, The One Show, Effie Awards Ukraine и других ведущих фестивалях. Фото инфографика Анастасия Решетник

Миф 4. Международные агентства неспешные и несмелые. Все проекты утверждаются в штаб-квартире

Правда: Значительное количество украинских офисов международных клиентов автономны в принятии решений, а международные агентства способны создавать прорывной креатив и часто в рекордные сроки.

Да, у международных агентств больше ограничений по сравнению с локальными. И бывает так, что эти ограничения и длинные цепочки утверждений замедляют процессы. Но далеко не всегда.

Более того, часто эти ограничения и дополнительный контроль во благо, поскольку позволяют соблюдать высокие стандарты качества, безопасности бизнеса и нормы законов. Или ответственная политика контрактования как с партнерами, так и с сотрудниками, которым компания выплачивает 100% белую зарплату со всеми налогами. Хотелось бы, чтобы это стало стандартом на рынке.

Даже в этих условиях международные агентства могут работать очень быстро и создавать прорывные проекты. В итоге именно международное агентство привезло в Украину первого золотого Каннского льва. Это проект агентства нашей группы Saatchi & Saatchi Ukraine вместе с Kernel и Министерством иностранных дел Украины. Главная его цель – привлечь внимание к проблеме высокой заминированности нашей страны. По его результатам собран урожай меда с заминированных полей и средства на разминирование на платформе UNITED24.

А в начале июня мы всего за четыре дня придумали и претворили в жизнь рекламную активацию для демонстрации одного из арт-объектов от Украины на Burning Man. Эта инсталляция выглядит как облака, поэтому называется Black Cloud. В нее заложен месседж: GET READY, предупреждающий пока мирные страны, – буря надвигается. Ее авторы Алексей Сай и Виталий Дейнега с помощью и от имени всех украинцев дают возможность Западу услышать бурю, пока не стало поздно. Мы разработали специальную посадочную страницу, где каждый желающий может добавить звук, с которым ассоциируется война, и он станет частью облака: известный DJ Анатолий Тапольский сделает для перформанса отдельный сет, используя полученный материал.

Миф 5. Украинского креатива не существовало до появления новых ярких локальных агентств

Правда: Локальные бренды и их талантливые лидеры принесли в украинскую рекламную реальность множество крутых и выдающихся проектов. И это, конечно, плюс для всех нас. Но украинский рекламный рынок намного больше, если углубиться. И его можно считать зрелым, но так, конечно, было не всегда.

Если взять за точку отсчета первого Каннского льва в Украине, произошло это сравнительно недавно, в 2017 году. Но к этому привели события, ознаменовавшиеся бурным развитием индустрии.

Во второй половине 1990-х в Украине работало множество экспатов, в основном в сетевых агентствах, – Джон Бейли, Дерек Смит, Джим Брюс, Люк Шенье, Вилл Раст, Анже Ереб и др. Они дали существенный толчок для рынка и обучали украинских профи, которые стали громкими именами на рынке рекламы. Постепенно ландшафт менялся, и сейчас в креативном бизнесе осталось не так много международных брендов и количественно преобладают именно локальные агентства. Это очень талантливые и перспективные команды, двигающие индустрию вперед.

Но рынок больше, и в сетевых агентствах работают такие же талантливые профи. Именно у команды Saatchi & Saatchi Ukraine наибольшее количество Каннских львов – семь металлов разного сорта в течение пяти лет. И именно конкуренция и стремление делать больше, лучше для клиентов и получать за это награды развивает нашу индустрию.