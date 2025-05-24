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На Burning Man 2025 буде мінімум пʼять проєктів від України – це рекорд. Що покажуть українські митці на найвідомішому фестивалі незалежного мистецтва?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

5 хв читання

скульптури на Burning Man від України /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

На Burning Man 2025 везуть рекордну кількість робіт від України. Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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Щонайменше пʼять робіт представлять українські митці на одній із найбільших мистецьких подій світу – фестивалі Burning Man у США. Цьогоріч він триватиме з 24 серпня по 1 вересня. Якими будуть українські інсталяції на фестивалі?

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