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Щонайменше пʼять робіт представлять українські митці на одній із найбільших мистецьких подій світу – фестивалі Burning Man у США. Цьогоріч він триватиме з 24 серпня по 1 вересня. Якими будуть українські інсталяції на фестивалі?
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