Украинские креативные агентства ежегодно тратят в среднем по 3,2 млн грн на участие в тендерах и питчингах идей для клиентов, по подсчетам Европейской ассоциации коммуникационных агентств. Для сравнения: выручка одного из лидеров рынка banda в 2024-м – 128 млн грн. Что делают креативщики и их потенциальные клиенты, чтобы не тратить так много сил и денег на попытки?

В конце 2024 года агентство Bickerstaff.777 объявило «неправильный» тендер – компания искала клиентов для своего креатива, а не наоборот. Так решили подсветить абсурдность привычных подходов к сотрудничеству с заказчиком, говорит основатель Bickerstaff.777 Илья Ануфриенко.

За последний год агентство приняло участие только в трех тендерах из более чем 50, на которые получило приглашение. От стандартного взаимодействия с потенциальными клиентами почти отошли агентства ISD Group и Rockets. Growth R&D. Причина – высокая стоимость попытки.