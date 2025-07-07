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500 000 грн за попытку. Креативные агентства отказываются от участия в бесплатных тендерах за новых клиентов

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

Тендери креативних агенцій /коллаж Анастасия Решетник

Креативные агентства теряют сотни тысяч гривен на бесплатных тендерах. Что они предлагают? Фото коллаж Анастасия Решетник

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Украинские креативные агентства ежегодно тратят в среднем по 3,2 млн грн на участие в тендерах и питчингах идей для клиентов, по подсчетам Европейской ассоциации коммуникационных агентств. Для сравнения: выручка одного из лидеров рынка banda в 2024-м – 128 млн грн. Что делают креативщики и их потенциальные клиенты, чтобы не тратить так много сил и денег на попытки?

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В конце 2024 года агентство Bickerstaff.777 объявило «неправильный» тендер – компания искала клиентов для своего креатива, а не наоборот. Так решили подсветить абсурдность привычных подходов к сотрудничеству с заказчиком, говорит основатель Bickerstaff.777 Илья Ануфриенко.

За последний год агентство приняло участие только в трех тендерах из более чем 50, на которые получило приглашение. От стандартного взаимодействия с потенциальными клиентами почти отошли агентства ISD Group и Rockets. Growth R&D. Причина – высокая стоимость попытки.

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