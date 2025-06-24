Украина декларирует европейский зеленый курс, но инвесторы встречают бюрократические стены и законодательные лабиринты. Как устаревшие законодательные нормы не дают запустить зеленую инфраструктуру – даже там, где уже есть деньги, планы и партнеры. Рассказывает Алексей Гнатенко, руководитель практики разрешения споров в Juscutum

Украина заявила о своей приверженности энергетическому переходу. Украинская сторона подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, присоединилась к Энергетическому Сообществу, задекларировала свою приверженность усилению сотрудничества в сфере энергетики.

На практике же государство тормозит инфраструктурные изменения устаревшими правилами, не отвечающими европейским подходам. В частности, это закон Украины №155-IX от 3 октября 2019 года о концессии, №3687-VI от 8 июля 2011 года об аренде объектов топливно-энергетического комплекса и №192/96-ВР от 15 мая 1996 года о трубопроводном транспорте.

Законодательный тупик

Потенциально привлекательными для концессий или аренды являются государственные активы в энергетике, в том числе ГТС, электросети, подземные газохранилища, теплоэлектроцентрали и прочие объекты, которые могут быть адаптированы для зеленых технологий, таких как водородная или мультиэнергетическая логистика.

Несмотря на наличие общего законодательства о концессии и специальных законах по аренде объектов ТЭК, большинство ключевых энергетических активов фактически выведены из-под их регулирования через отраслевые законы.

Это касается, в частности, ГТС, магистральных сетей и газохранилищ, где либо прямо запрещено применять концессию и аренду, либо установлены условия, усложняющие привлечение инвесторов для модернизации. В результате законодательная база не отвечает потребностям зеленой трансформации и энергетического перехода.

Даже для объектов, которые формально могут быть переданы в аренду или концессию, процедуры остаются слишком сложными и ориентированными на старые индустриальные модели. Отсутствие гибких инструментов государственно-частного партнерства, стабилизационных гарантий и адаптационных процедур новых технологий тормозит запуск масштабных инвестиционных проектов в энергетике.

Все больше международных партнеров готовы инвестировать в энергетические, в частности водородные, проекты, модернизировать украинскую инфраструктуру и запускать пилотные зеленые коридоры. Однако на каждом этапе партнеры сталкиваются с серьезными правовыми, процедурными и институциональными барьерами. Парадоксально, но у Украины есть все внешние возможности для развития, в то же время она сталкивается с внутренними препятствиями, которые сама же и создала.

Концессия, ставшая лабиринтом

Закон Украины «О концессии» должен стать универсальным инструментом для сотрудничества между государством и инвесторами, создавая четкие правила игры для обеих сторон. Однако на практике этот механизм больше похож на сложный лабиринт.

Инвесторы сталкиваются с бюрократией, рисками и непредсказуемостью, что вместо стимулирования развития инфраструктуры, в частности, в области возобновляемой энергетики и водородных технологий, создает юридические ловушки. Это демотивирует инвесторов, обесценивает прозрачность процесса и разрушает доверие.

Особенно это проявляется в greenfield-проектах, где необходимо строить инфраструктуру с нуля. Чтобы реализовать такой проект, инвестору необходимо пройти через множество согласований, среди которых наиболее непредсказуемым часто является решение Кабинета Министров. Это только часть проблемы.

Другой барьер – публичным партнером в рамках концессии может быть только орган государственной власти. Однако критическая инфраструктура обычно контролируется государственными предприятиями, у которых нет таких полномочий. Поэтому ключевые участники часто остаются вне процесса. Кроме того, наличие политической нестабильности и отсутствие эффективных механизмов защиты только усложняют ситуацию, превращая концессию в непредсказуемый процесс с высокими рисками для инвестора.

Созданный для сдерживания закон об аренде

Похожая ситуация и в сфере аренды находящихся в государственной собственности объектов топливно-энергетического комплекса. Законодательство, регулирующее эту сферу, было разработано с акцентом на защиту от приватизации, а не на привлечение инвестиций. Его логика – сдерживание, а не развитие.

Сегодня же, когда Украине необходимо адаптировать энергосистему к европейскому климатическому курсу, такая модель уже не только устарела, но и стала серьезным тормозом для прогресса.

Проекты по модернизации энергетических объектов с помощью международного финансирования сталкиваются с барьерами, противоречащими экономическому здравому смыслу. Многие объекты, которые могли бы стать основой для энергетического прорыва, просто недоступны из-за жестких законодательных ограничений. Инвесторы, привыкшие к европейским стандартам, часто сталкиваются с правовой средой, где эти стандарты не применяются.

Соглашение об ассоциации с ЕС обязывает Украину гармонизировать свое энергетическое законодательство с acquis communautaire – правовой базой Евросоюза. Это не только формальное изменение норм, но и переосмысление подходов.

Украина должна перейти от тотального контроля к эффективному регулированию, от административного управления к прозрачному партнерству. Это предполагает равноправие участников, конкурентность и открытый доступ к инфраструктуре – то, чего сегодня не хватает в украинской модели концессий и аренды в энергетике.

В Европе уже активно развиваются водородные хабы и трансграничные коридоры, страны координируют инфраструктурные решения, создают совместные операторские платформы, и все это на основе понятных и надежных правовых режимов.

Украина, даже имея поддержку таких программ, как REPowerEU и Ukraine Facility, пока не может предложить инвесторам такую ​​правовую определенность. Как следствие, страна упускает возможности, которые могли бы стать катализаторами экономического роста.

Стратегия без статуса

Ситуация с водородной стратегией Украины до 2050 года ярко иллюстрирует, как амбициозные цели могут остаться только на бумаге. Стратегия до сих пор не утверждена и только фигурирует в перечне приоритетных действий правительства на 2025 год.

Документ предусматривает интеграцию Украины в европейскую инфраструктуру и развитие экспорта водорода, но без юридического статуса и четкого плана действий эта стратегия не имеет практической силы. В результате инвесторы и государственные учреждения не понимают, на что ориентироваться и как действовать в контексте государственной политики.

Главная проблема заключается не в отдельных законодательных пробелах, а в отсутствии последовательной политической воли изменить подход к инвестициям и инфраструктуре. Пока государство будет воспринимать инвесторов как просителей, а национальные активы как неприкосновенные артефакты, громкие заявления о стратегическом партнерстве с Западом будут оставаться пустыми словами.

Украина должна четко понять: инфраструктура – ​​это не памятник, а инструмент. Именно из-за инструментов, которые мы строим или обесцениваем, определяется место страны в мировой экономике и политике.

Время для институциональной трансформации

Попытка перезапустить государственно-частное партнерство без обновления правовой базы – это то же, что строить новую энергетику на устаревших подходах. Нужна не точечная коррекция, а структурная трансформация. Она должна быть согласована с целями Европейского зеленого соглашения, принципами циркулярной экономики и логикой энергетического перехода.

Только когда государственные институты начнут работать в логике партнерства, а не ограничений, Украина сможет не только интегрироваться в ЕС, но и влиять на формирование новой энергетической архитектуры Европы.

Формально у Украины есть все предпосылки: международные соглашения подписаны, стратегические цели задекларированы, доступ к финансированию есть, поддержка общества налицо. Но пока вместо реальных действий только существуют благие намерения на бумаге, мы остаемся наблюдателями энергетического перехода, а не его активными участниками.

Институциональное промедление – это, по сути, скрытый отказ.