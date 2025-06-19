Украина нуждается в более $520 млрд для восстановления, но бюджет ограничен, а проекты восстановления не могут ждать. Публично-частное партнерство открывает возможность привлечь до $1 млрд для быстрой реализации ключевых инфраструктурных проектов. Министр экономики Юлия Свириденко – о важности механизма ПЧП, который запускает принятый депутатами законопроект № 7508 .

Потребности в восстановлении Украины – $524 млрд, согласно данным Всемирного банка. Но после трех лет полномасштабной войны у государства нет на это достаточно ресурса. Бюджет работает на оборону, доноры покрывают дефицит. В то же время есть ряд проектов, которые нужно реализовывать здесь и сейчас.

Механизм публично-частного партнерства (ПЧП) позволяет уже действовать. Законопроект №7508 о ПЧП, принятый парламентом в целом, открывает для Украины возможность реализовывать проекты в партнерстве с бизнесом и донорами. Хотя концепт ПЧП в Украине уже давно существует, полноценно заработать этот инструмент может теперь.

Ожидаем, что в ближайшие годы реализация сможет принести Украине до $1 млрд в конкретные проекты в транспорте, энергетике, здравоохранении, муниципальной инфраструктуре.

Как было раньше

До 2022 года любой крупный инфраструктурный проект являлся делом бюджета. Хотели построить больницу – выделяли деньги, проводили тендер, строили, платили. Но при таком подходе государство сталкивалось с типичными проблемами: задержки, перерасходы, нехватка гарантий качества.

Другая модель – концессия, когда бизнес строит что-либо и зарабатывает на конечном потребителе (например, порт или платная дорога), – подходила далеко не для всех объектов. Больницы, школы, водопроводы, жилье – невозможно сделать без государственной или донорской поддержки.

Не было механизма долгосрочных бюджетных обязательств – это блокировало возможность платить инвестору после строительства.

Поэтому в Украине годами не работала модель, которая в мире считается базовой: когда частный партнер строит инфраструктуру за свои средства, а государство постепенно возвращает инвестицию, оплачивая не строительство как таковое, а платит только с момента готовности к эксплуатации. Такая рассрочка за результат.

Такая модель успешно работает в Великобритании с 1990 года. В стране за 30 лет реализовали более 1200 таких проектов на сумму свыше £70 млрд. Сейчас создаем условия, чтобы Украина сделала то же самое, но быстрее.

Гибридная модель ПЧП

Законопроект №7508 позволяет запускать гибридную модель ПЧП: соединение частного и донорского финансирования (гранты от международных партнеров).

Финансовые возможности госбюджета крайне ограничены: почти все ресурсы покрыты гарантиями или долговыми обязательствами. Потребность в инфраструктурных инвестициях растет каждый день. Эти проекты не могут ждать. Но их стоимость часто слишком высока для одного бюджета или одного инвестора.

Сочетание донорского и частного финансирования позволит:

снизить риски для бизнеса;

снизить стоимость проекта для государства;

не создавать чрезмерное давление на бюджет.

А главное – позволит строить важную инфраструктуру уже сейчас. Если Франция или Швейцария готовы дать грант на часть больницы, бизнес финансирует остальные – и мы получим объект уже через два года, а не через 10.

Новые возможности для маленьких проектов

Для небольших проектов (до €5,5 млн) теперь действуют упрощенные процедуры. Раньше даже для самых маленьких проектов нужно было полноценное технико-экономическое обоснование, что требовало значительных средств и привлечения консультантов. Теперь достаточно лишь концептуальной записки, позволяющей значительно ускорить подготовку, снизить затраты и оперативно принимать решения по поводу реализации.

Это касается преимущественно небольших проектов в общинах, таких как реабилитационные центры, детские сады или доступное жилье.

Например, для строительства компактных жилых комплексов для людей, которые лишились дома, теперь можно сразу предоставлять право собственности. Такие решения могут быть особенно полезны для малых городов и селений, особенно для социально важных инициатив.

Расширение списка публичных партнеров

Еще одно изменение – расширение круга публичных партнеров в ПЧП. Теперь заключать партнерства с частным бизнесом могут не только центральные органы власти или органы местного самоуправления, но и государственные компании, такие как «Укрзализныця» или «Нафтогаз». Ранее партнерства не могли реализовываться на базе имущества этих компаний из-за отсутствия соответствующей законодательной базы.

Благодаря этому изменению можно будет реализовывать проекты восстановления инфраструктуры, например, реконструкцию вокзалов или строительство логистических узлов.

Платить за такие проекты сможет сама «Укрзализныця», что позволит избежать дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

Сняты другие барьеры

Еще одно новшество – право Кабинета Министров вводить упрощенную процедуру для проектов восстановления экономики или инфраструктуры, в частности в таких сферах, как здравоохранение, энергетика, транспорт и социальные услуги.

Она будет действовать во время военного положения и еще через семь лет после его отмены и будет касаться проектов, определенных на уровне государства или общины. Следующий шаг – правительство должно разработать четкие правила реализации этого механизма.

Закон также предусматривает новые гарантии для инвесторов, в частности относительно неизменности законодательства, условий изменения стоимости договора или его досрочного прекращения.

В то же время было обновлено более 30 секторальных законов, чтобы снять барьеры для запуска ПЧП в сферах жилья, транспорта, медицины, образования, культурного наследия, электронных коммуникаций и других сферах.

Это сделало отраслевое законодательство согласованным с ПЧП и позволит запускать проекты без юридических ограничений, ранее сдерживавших развитие партнерств.

На что мы рассчитываем

Законопроект №7508 открывает новые возможности для привлечения частного капитала в инфраструктурные проекты, включая транспорт, энергетику, здравоохранение и социальную инфраструктуру. До этого в Украине было только два больших концессионных проекта, которые стартовали до полномасштабного вторжения – порты Ольвия и Херсон. Однако новый закон имеет потенциал улучшить эти показатели.

Уже готовятся концессионные проекты в Черноморске, а также проекты ПЧП в сфере здравоохранения в Житомире, Виннице и Львове. Законопроект позволяет привлечь донорское финансирование для реализации таких проектов.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет благодаря новому законодательству удастся привлечь до миллиарда долларов финансирования в конкретные проекты. Однако потенциал гораздо больше. Например, в послевоенный период ключевыми объектами ПЧП могут стать аэропорты, являющиеся классическими концессионными моделями с прибыльной бизнес-логикой.

Успех будет зависеть не только от законодательства, но и от доступа к донорскому финансированию, ситуации безопасности и уровня доверия инвесторов. Однако уже создается правовая рамка, которая позволит запускать проекты, как только появится такая возможность.