Менее месяца назад экстопменеджер OLX Игорь Сыроватко возглавил NovaPay, финансовую компанию группы «Новой почты». Как прошли первые недели? Как NovaPay начала работу в Литве? Сколько бизнесов сейчас пользуются услугами компании? Первое интервью Сыроватко на новой должности

Игорь Сыроватко, 42, до назначения на должность генерального директора NovaPay 12 сентября более 10 лет работал в онлайн-платформе OLX. Последние полгода был исполняющим обязанности CEO компании в Украине.

Он заменил Андрея Кривошапко, возглавлявшего NovaPay с середины 2010-х. Это одно из шести кадровых изменений в топменеджменте с начала года в группе компаний Nova Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка.