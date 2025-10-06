Forbes Digital підписка
«Сделать NovaPay более динамичной». Первое интервью нового СЕО компании Игоря Сыроватко. О планах, бизнес-клиентах и ​​экспансии в Литву

Мария Денисюк
Мария Денисюк
Forbes

8 хв читання

Інтерв'ю СЕО NovaPay Ігоря Сироватка /Антон Забельский для Forbes Ukraine

СЕО NovaPay Игорь Сыроватко Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Менее месяца назад экстопменеджер OLX Игорь Сыроватко возглавил NovaPay, финансовую компанию группы «Новой почты». Как прошли первые недели? Как NovaPay начала работу в Литве? Сколько бизнесов сейчас пользуются услугами компании? Первое интервью Сыроватко на новой должности

Игорь Сыроватко, 42, до назначения на должность генерального директора NovaPay 12 сентября более 10 лет работал в онлайн-платформе OLX. Последние полгода был исполняющим обязанности CEO компании в Украине.

Он заменил Андрея Кривошапко, возглавлявшего NovaPay с середины 2010-х. Это одно из шести кадровых изменений в топменеджменте с начала года в группе компаний Nova Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка.

