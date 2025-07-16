Александр Бульба уходит с должности гендиректора «Новой почты» после более чем 10 лет работы. За последний месяц компанию покинули еще трое топ-менеджеров. Почему компания Владимира Поперешнюка и Вячеслава Климова меняет ключевых руководителей?

«Наступил тот момент, когда две стороны поняли: это лучшее время», – говорит СЕО «Новой почты» Александр Бульба. Утром 16 июля акционеры «Новой почты» решили, что Бульба уйдет до конца года, рассказали Forbes Ukraine три топ-менеджера компании.

За день до этого о своем уходе объявил СЕО «Новой почты» в Польше Сергей Карпутев. «Опыт, полученный здесь, невозможно получить в университете или купить. Спасибо за постоянные вызовы и амбициозные задачи», – написал он в Facebook. Карпутев руководил польским подразделением НП почти два года.