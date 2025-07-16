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«Нова пошта» /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine
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«Владельцы хотят нитро». Многолетний СЕО «Новой почты» Александр Бульба покидает компанию. Кого ищут Климов и Поперешнюк?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

3 хв читання

Почему СЕО «Новой почты» Бульба увольняется после 10 лет в должности Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Александр Бульба уходит с должности гендиректора «Новой почты» после более чем 10 лет работы. За последний месяц компанию покинули еще трое топ-менеджеров. Почему компания Владимира Поперешнюка и Вячеслава Климова меняет ключевых руководителей?

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«Наступил тот момент, когда две стороны поняли: это лучшее время», – говорит СЕО «Новой почты» Александр Бульба. Утром 16 июля акционеры «Новой почты» решили, что Бульба уйдет до конца года, рассказали Forbes Ukraine три топ-менеджера компании.

За день до этого о своем уходе объявил СЕО «Новой почты» в Польше Сергей Карпутев. «Опыт, полученный здесь, невозможно получить в университете или купить. Спасибо за постоянные вызовы и амбициозные задачи», – написал он в Facebook. Карпутев руководил польским подразделением НП почти два года.

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