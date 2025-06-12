Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Тарифы для банков и менеджмент. Visa впервые за 15 лет опередила Mastercard по количеству карточек в Украине. Как ей удалось завоевать лидерство

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

5 хв читання

Visa Mastercard /Фото: официальные источники/коллаж Forbes

Visa впервые за 15 лет опередила Mastercard по количеству карточек в Украине Фото Фото: официальные источники/коллаж Forbes

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:44 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:44

Платежная система Mastercard полтора десятилетия доминировала на украинском рынке, систематически опережая главного глобального конкурента Visa по количеству банковских карт. В этом году Visa вышла вперед. Причина не только в лучших тарифах для банков, но и в локальном менеджменте. Как Visa восстанавливала позиции на украинском рынке?

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

В этом году на украинском платежном рынке впервые за 15 лет сменился лидер. В первом квартале 2025-го количество карт платежной системы Visa выросло на 8,8%, до 69,2 млн, тогда как у Mastercard оно уменьшилось 0,3%, до 67,7 млн.

Ключевая причина – более привлекательные тарифы для банков от платежной системы, рассказывает глава благотворительного фонда «Лига банков», экс-глава совета Независимой ассоциации банков (НАБУ) Елена Коробкова. «Тарифы между Visa и Mastercard для банка могут отличаться на 5–15%», – добавляет она.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні