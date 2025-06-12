Платежная система Mastercard полтора десятилетия доминировала на украинском рынке, систематически опережая главного глобального конкурента Visa по количеству банковских карт. В этом году Visa вышла вперед. Причина не только в лучших тарифах для банков, но и в локальном менеджменте. Как Visa восстанавливала позиции на украинском рынке?

В этом году на украинском платежном рынке впервые за 15 лет сменился лидер. В первом квартале 2025-го количество карт платежной системы Visa выросло на 8,8%, до 69,2 млн, тогда как у Mastercard оно уменьшилось 0,3%, до 67,7 млн.

Ключевая причина – более привлекательные тарифы для банков от платежной системы, рассказывает глава благотворительного фонда «Лига банков», экс-глава совета Независимой ассоциации банков (НАБУ) Елена Коробкова. «Тарифы между Visa и Mastercard для банка могут отличаться на 5–15%», – добавляет она.