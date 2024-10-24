«Роль МСЭК будет выполнять машина». Коррупция в медкомиссиях, задачи демографической стратегии и накопительные пенсии с 2026 года. Интервью министра соцполитики Оксаны Жолнович

Глава Министерства соцполитики Оксана Жолнович – одна из участниц созванного президентом Зеленским заседания СНБО по теме коррупции в МСЭК. 23 октября она стала гостьей эфира YouTube-проекта Business Breakfast от Forbes Ukraine. Как правительство планирует реформировать большую систему оформления инвалидности, что Минсоц хочет изменить в солидарной пенсионной системе, когда планирует ввести обязательные пенсионные накопления и для чего ему демографическая стратегия? Интервью

Скандал с коррупцией на уровне медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и спецвыплатами по инвалидности десяткам прокуроров дошел до уровня Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). 22 октября заседание органа созвал президент Владимир Зеленский.

Докладчицей на встрече была и министр социальной политики Оксана Жолнович, 45, возглавляющая министерство с июля 2022 года. В конце концов правительство решило ликвидировать систему МСЭК.

Что будет взамен – это не единственная важная тема, о которой Forbes Ukraine пригласил пообщаться Жолнович в эфире еженедельного YouTube-проекта Business Breakfast. В начале октября Кабмин утвердил разработанную Минсоцполитики Демографическую стратегию до 2040 года. Документ указывает на риск сокращения населения Украины к 2051 году до 25 млн человек.

Другой важный трек – Минсоц не отказывается от пенсионной реформы даже во время войны. На 2026-й министерство планирует запуск системы обязательных пенсионных накоплений граждан, рассказывает Жолнович.

Нужно ли работодателям делать для этого дополнительные взносы? Как правительство хочет «европеизировать» систему МСЭК? И на какие вопросы пока не ответила демстратегия Кабмина?

Прямая речь Оксаны Жолнович сокращена и отредактирована для ясности.

Как правительство будет менять систему МСЭК

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) создаются при областных советах. Они не финансируются ни из нашего бюджета, ни из бюджета Минздрава. Это некий рудимент. Члены МСЭК избираются областными советами и увольняются ими же.

На заседании СНБО (по теме коррупции в МСЭК, состоялось 22 октября по созыву президента – Forbes ) я говорила, что мы понимаем: во многих случаях, кроме способа получить возможность не быть мобилизованным, обычно фиктивную инвалидность оформляли из-за дополнительных выплат, то есть из-за пенсии.

МСЭК будут ликвидированы, решение уже принято. Какая система будет работать вместо этого? Речь идет не о том, чтобы уменьшить финансирование людей с инвалидностью. Но мы можем перераспределить фокус внимания. Когда у нас огромное количество людей с третьей группой инвалидности, которые успешно работают, им можно дать, например, лечение. Нужно ли им всем давать дополнительную выплату – нужно подумать. И точно существенно нужно увеличивать выплату тем, кто имеет первую или вторую группу инвалидности.

Поэтому это комплекс мер. Мы говорим о формате вывода практически каждого человека, имеющего инвалидность, в социальную активность и на рынок труда, чтобы обеспечить его достойную жизнь.

Изменение подхода к выплатам государства людям с инвалидностью Прямая речь Оксаны Жолнович (Нажмите «Читать больше», чтобы открыть полный текст) Для нас очень важно, чтобы поддержка людей с инвалидностью была адекватной. Что происходит сейчас? Есть первая, вторая, третья группы инвалидности. Поддержка практически не дифференцирована. Но это совершенно разный процент утраты трудоспособности и потребностей. Решение, уже разрабатываемое в Кабмине, предполагает, во-первых, существенно дифференцировать потребности для людей с инвалидностью. Второе – понимание, что когда мы говорим об инвалидности, она может и не влиять на трудоспособность. Допустим, у человека есть проблемы с рождения, но он работает айтишником и зарабатывает 200 000–300 000 грн в месяц. Ему, очевидно, нужны не деньги, а уход или помощь, скажем, с протезом. Если есть потребности периодической реабилитации для того ,чтобы поддерживать в качественном состоянии организм, мы должны обеспечить эту реабилитацию. Если человек передвигается на колесном кресле и теряет возможность спокойно функционировать в квартире, значит, мы должны обеспечить либо социального работника, либо другие приспособления, которые позволили бы человеку жить полноценно и комфортно. Это все – нефинансовая поддержка. Ее у нас практически нет. Мы откупаемся 2000–3000 грн. И это не решение вопроса. Поэтому мы переходим к тому, чтобы посмотреть на человека с точки зрения его потребности. И развести инвалидность и трудоспособность. Последнее будет определяться профилированием. Это индивидуальный подход к возможностям работы каждого человека, а также сопровождение для трудоустройства. Если восстанавливаем заработок до того среднего, который человек получал до травмы, значит, у нас нет нужды ему что-то доплачивать. Если человек теряет уровень работоспособности, мы должны компенсировать эту разницу. Читать больше Свернуть

Кто возьмет на себя функции МСЭК

Новый инструмент предполагает сочетание сразу трех составляющих и функций трех органов.

Первое – Министерство здравоохранения и его электронная система, с помощью которой мы будем делать скрининг или травмы, или заболевания, собирая все данные и оценивая их системой на основе Международной квалификации функционирования (МКФ). Человеку делают определенные измерения, их вносят в систему, которая выдает результат – что именно нужно конкретному пациенту. Какие приспособления, какая реабилитация, что обновить, какой может быть в этом прогресс? Так мы получаем объективные критерии.

В частности, мы вводим понятие «реабилитационный больничный» и продлеваем его до года, но с обязанностью выполнять реабилитационный план. Мы не должны «наносить человеку добро». Все же люди должны брать ответственность на себя за свое состояние и здоровье.

Второй элемент – работа органов Службы занятости. Третий – Минсоц. Мы будем обеспечивать все вспомогательные средства реабилитации (трости, костыли, колесные кресла, протезы, ортезы). Раньше это было возможно только после получения статуса инвалидности, но они нужны сразу. Также речь идет о социальном сопровождении, возможно, временном уходе.

Министр соцполитики Оксана Жолнович Фото Артем Галкин

Мы уже запустили проект электронного кейс-менеджмента – это социальная история человека, аналогично системе здравоохранения. Эти системы будут соединены.

Цифровые решения – это основной вид издержек. Мы проводим их на средства партнеров. Но это прозрачность, быстрота и возможность в дальнейшем экономить на таких административных вещах, как МСЭК. По сути, мы оцифровываем МСЭК, и эту роль будет выполнять машина.

Когда-то распространенным инструментом было использование больничных для того, чтобы просто отдохнуть, избежать увольнения. Мы цифровизировали и собственно больничный, и обмен данными между больницей и Пенсионным фондом, сделали кабинет работодателя, в котором он видит, какие больничные, в какой больнице, на сколько дней. Это существенно уменьшило количество фейковых больничных. Ибо персональная цифровая подпись врача, который делает этот вывод, идет во все системы, поэтому врачи не готовы столь свободно рисковать своей работой.

Фейковые пенсии по инвалидности среди госслужащих

В этом году на поддержку людей с инвалидностью предусмотрено 6 млрд грн. Отдельно пенсии по инвалидности выплачиваются и в пределах Пенсионного фонда. Трудно разделить все назначенные пенсии по инвалидности на абсолютно фейковые или справедливые.

До войны в Украине было 4% людей с инвалидностью. Европейский показатель – примерно 6%. Почему мы не дотягивали? Потому что пожилые люди не оформляли инвалидность, даже если у них были проблемы со здоровьем, потому что это требовало значительной проверки и при этом не влияло на их пенсию.

Во время войны возник определенный ажиотаж. Кто-то понимает, что это способ дать возможность кому-то из своих родственников не мобилизоваться, кто-то действительно опасается потерять опекуна. Я не думаю, что мы увидим слишком большую часть «несправедливой» инвалидности. Другое дело, что есть вопиющие случаи, которые просто выходят за пределы приемлемого (В середине октября журналист Юрий Бутусов сообщил, что более 50 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность, вероятно, через коррупционную схему в МСЭК – Forbes).

Это не столько о самом факте инвалидности, сколько о том, что некоторые должностные лица используют инструменты так называемых специальных пенсий, когда они сначала делают себе инвалидность, а затем через суды максимально накручивают пенсионные выплаты. Следовательно, пенсия, по сути, становится их второй зарплатой. Это точно должно быть прекращено.

Зачем проводить пенсионную реформу во время войны

В Украине замещение пенсией допенсионных доходов человека в среднем составляет 30%. Это очень мало.

Европейский стандарт предполагает минимум 40%. Мы хотим обеспечить в солидарной системе 40%. Но считаем, что этого недостаточно, поэтому параллельно с реформой солидарной системы мы вводим накопительную пенсионную систему. Она будет покрывать в среднем еще 20% дохода человека. Следовательно, будет 60%.

Как Минсоц хочет модернизировать солидарные пенсии Прямая речь Оксаны Жолнович (Нажмите «Читать больше», чтобы открыть полный текст) Сейчас расчет солидарной пенсии состоит в том, что человеку рассчитывают определенную денежную сумму на момент его выхода на пенсию. В тот период времени это хороший процент, примерно 40%. Но из-за того, что инструменты осовременивания и индексации пенсий крайне несовершенны, люди, давно вышедшие на пенсию, например, в 1990-х или в начале 2000-х, серьезно проигрывают в реальной сумме выплат по сравнению с теми пенсионерами, которые выйдут на пенсию в этом году. Процент покрытия у них с течением времени уменьшается до 28%. Хотя они отработали такое же количество лет и заплатили такую же сумму, что и новые пенсионеры. Каждое правительство для того, чтобы выровнять этот разрыв, вместо того, чтобы изменить подходы к исчислению, просто добавляло разные доплаты – к возрасту, стажу и т.д. У нас более 12 различных типов и видов подсистем, как обычному человеку исчисляется пенсия. Потому мы хотим сделать солидарную систему максимально простой. Она должна включать два фактора. Количество отработанных лет и количество взносов в процентах к средней заработной плате, которые ты платил ежемесячно. Это все конвертируется в единый объем твоего взноса, который будет учтен не в суммах, а в баллах. Читать больше Свернуть

С учетом профессионального накопления или добровольного пенсионного страхования может быть до 70–80%. И это нормальный европейский уровень замещения заработка человека на пенсии. Все три составляющие накопительной системы должны действовать.

Как, когда и за чей счет должна заработать система обязательных пенсионных накоплений

Мы наработали пакет законов об изменениях в солидарной пенсионной системе и введении обязательной накопительной системы.

В накопительной части мы не планируем нагружать дополнительно работодателей. Это можно сделать путем оптимизации частично ЕСВ и частично НДФЛ. Их ставки меняться не будут, но там есть несколько составляющих. Например, вклад по безработице, который сегодня имеет определенный профицит.

Мы посмотрели, что можно выделить 2% ЕСВ и 3% НДФЛ на накопительные пенсии. Это не критично в пределах всего государства. Денежные средства будут направлены непосредственно на персональные счета людей. И потом они возвратятся в экономику, но не в виде налога, а как инвестиционный ресурс через банки.

В первый промежуток времени мы планируем создать государственный накопительный фонд, чтобы протестировать эту систему, обеспечить безопасность. И через три года будем открывать систему для всех, в частности, негосударственных фондов, но по выбору человека. Будет выбор – оставаться в госфонде или перейти в другой.

Мы ориентируемся на начало работы системы с 2026 года. Но это зависит от того, как законопроект будет проходить в Верховной Раде. С тех пор, когда он будет принят, потребуется время на выстраивание системы, включая ІТ-решения. В таких системах очень важно, чтобы администрирование не «съедало» львиную долю денег. А уменьшить ресурс администрирования можно только цифровизацией.

Законопроекты уже готовы. Мы согласовали их с Всемирным банком и МВФ, а также с Минфином. Из-за этих согласований мы не сразу выставляли законопроекты на общественное обсуждение.

Зачем Минсоц разработал демографическую стратегию

Демографическая стратегия достаточно реалистичная. Мы не скрыли проблемные моменты, с которыми уже столкнулись как нация и государство. Другая составляющая – как из этого выйти. Очевидно, ответов на этот второй вопрос в стратегии пока недостаточно.

Мы сейчас над этим работаем. Там отображена традиционная рамка. Это поддержка и повышение стандартов жизни – классика, которая влияет на самочувствие человека и в конечном счете – на его решение, выбирать ли страну для жизни. В частности, речь идет о разных социальных сервисах в широком понимании. Образовательные, сервисы в здравоохранении, социальной сфере.

Второе – поддержка семей. Третье – это снижение уровня преждевременной смертности. К сожалению, украинцы и до войны жили не очень долго, особенно был большой разрыв между смертностью мужчин и женщин. Мы должны обеспечить качественное, активное долголетие. Для наших пожилых людей мы предлагаем очень мало сервисов активностей. В мире это совсем не так.

Также очевидно, что то, что у нас практически до 6 млн человек покинуло страну во время войны, и мы понимаем, что не все вернутся, мы должны пересмотреть нашу миграционную политику.

Классических решений недостаточно. Нам нужно искать какие-то очень неординарные решения. Этого пока не хватает в стратегии. Надеюсь, что мы сможем это наработать.