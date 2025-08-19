Forbes Digital підписка
Новое увольнение в холдинге Nova. После почти 10 лет работы Андрей Кривошапко уходит с должности СЕО NovaPay. С чем связано это решение?

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

4 хв читання

Nova, Андрій Кривошапко, NovaPay /пресс-служба NovaPay

Андрей Кривошапко уходит с должности СЕО NovaPay Фото пресс-служба NovaPay

Генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко уходит из компании. Он проработал в холдинге «Новой почты» 20 лет, а на руководящей должности – почти 10. Как за это время сменилась NovaPay и с чем связаны очередные кадровые изменения в холдинге Владимира Поперешнюка и Вячеслава Климова?

В октябре Андрей Кривошапко покидает пост гендиректора финансовой компании NovaPay, входящей в холдинг Nova Владимира Поперешнюка и Вячеслава Климова.

NovaPay является отдельной юридической компанией, но тесно связана с бизнесом «Новой почты». У финкомпании два направления работы: финансово-технологическая поддержка НП и дополнительные сервисы и услуги, не связанные с логистикой.

Кривошапко стал пятым руководителем, уходящим из Nova за последние два месяца. В компании Кривошапко считается сильным менеджером. «Андрей – это Криштиану Роналду, но с годами только увеличивающий свою экспертизу и опыт», – говорит директор юридического департамента NovaPay Роман Филоненко.

Как менялась компания NovaPay во время руководства Кривошапко и почему он уходит с должности?

Почему NovaPay меняет руководителя?

В пресс-службе NovaPay объясняют замену СЕО компании новой фазой развития. «Решение приняли по общей договоренности с акционерами», – говорится в сообщении. В компании не уточнили, как должен измениться вектор компании.

«NovaPay нужно построить собственный бизнес, который по темпу прироста догонит показатели «Новой почты», – говорил директор по инновациям Алексей Рубан в интервью Foorbes Ukraine в феврале 2025 года. Цель на следующие четыре года – увеличить доход за счет внешних клиентов и уменьшить долю группы Nova в прибыли NovaPay с более чем 80% до 50%, объяснял он.

Вероятной причиной замены СЕО является штраф от Нацбанка более чем на 90 млн грн, который финкомпания получила 6 июня, говорит собеседник по финансовому рынку, знакомый с ситуацией в компании. Он попросил не указывать своего имени и должности в этой статье из-за чувствительности темы. Причина штрафа – нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Это огромный штраф, тормозящий развитие компании», – говорил совладелец Nova Владимир Поперешнюк в интервью Forbes Ukraine в июле этого года.

Также NovaPay получила два письменных предупреждения: за несоответствующую проверку ПЭПов и осуществление трансграничных переводов валютных ценностей без лицензии Нацбанка.

«Кривошапко построил хорошую коммерческую вертикаль, но финансовый мониторинг не был его сильной стороной, и сейчас компания работает активно над улучшением этих процессов», – говорит собеседник в НБУ, который общался на условиях анонимности из-за чувствительности темы.

В начале июля Поперешнюк отрицал возможную замену менеджмента NovaPay из-за штрафа от регулятора. «Проводим разбор полетов с менеджментом, чтобы такого больше не произошло», – говорил он.

Новая почта /Антон Забельский для Forbes Украина

Соучредители «Новой почты» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк Фото Антон Забельский для Forbes Украина

За финансовый мониторинг в каждой компании отвечает отдельное лицо, согласованное Нацбанком, а СЕО несет ответственность перед собственниками за всю деятельность, говорит вице-президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Петр Пекур. «Если штраф получили из-за проблем в системе управления, тогда владельцы могли попросить уйти с должности, – предполагает он. – Но не думаю, что дело в штрафе».

В начале этого года в холдинге Nova началась оптимизация бизнес-процессов. Цель – перевести людей, работающих в офисах, «ближе к посылкам», говорил в июне Поперешнюк. Это может затронуть около 7000 сотрудников компании до конца года.

Увольнение Кривошапко – пятое кадровое изменение топ-менеджера в группе компаний Nova за последние два месяца. СЕО «Новой почты» в Польше Сергей Карпутев, руководивший компанией почти два года, 5 июля объявил, что уходит с поста. На следующий день стало известно об увольнении гендиректора НП в Украине Александра Бульбы после более чем 10 лет работы.

В конце июня компанию покинула Елена Плахова, которая с 2020-го была директором по управлению репутацией НП. А за несколько недель до этого из компании ушла директор по персоналу Ольга Лукьяненко.

Пока в NovaPay не планируется других кадровых изменений, говорят двое собеседников в холдинге Nova на условиях анонимности, потому что не уполномочены комментировать процесс публично. «В скором времени компания объявит имя нового руководителя NovaPay, который продолжит развитие компании согласно стратегии», – добавляют в пресс-службе.

Как изменилась NovaPay при руководстве Кривошапко

За 10 лет NovaPay прошла путь от компании, которая обеспечивала технологическую поддержку и платежную инфраструктуру для материнской компании, до бизнеса, создающего собственные продукты и имеющего отдельный вектор развития.

«Компания сделала большой шаг по наращиванию клиентской базы и доходов, а также технологически выросла», – считает Пекур из АУБ.

Чистый доход NovaPay за первое полугодие 2025-го составляет более 4,5 млрд грн, что чуть больше аналогичного периода прошлого года – более 4,1 млрд грн. Прибыль компании на июль 2025-го – 1,5 млрд грн, тогда как в аналогичный период 2024-го – почти 2 млрд грн.

В апреле 2023 года NovaPay стала первым небанковским учреждением, получившим расширенную лицензию от Нацбанка. Это позволило ей открывать счета, выпускать платежные и кредитные карты, а также предоставлять услуги эквайринга и обслуживать бизнес-клиентов.

Хотя NovaPay не банк, она уже входит в топ-20 участников финансового рынка по количеству клиентов и активных карточек, говорил в интервью Forbes директор по инновациям Рубан.

НоваПэй /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Алексей Рубан, директор по инновациям NovaPay Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Два года назад компания запустила мобильное приложение. Им пользуются более полумиллиона человек. В этом году компания хочет увеличить общее количество еще на 500 000.

NovaPay запускает новые продукты для кредитования малого и среднего бизнеса и предоставляет долгосрочные кредиты до 1 млн грн.

В июне компания запустила сервис чекаута, хранящий платежные данные, контактную информацию и адрес доставки клиента для автозаполнения при следующем заказе. Чекаут позволяет снизить количество незавершенных покупок для продавцов на онлайн-платформах.

NovaPaу также имеет собственные POS-терминалы. Их количество в феврале составляло около 6000, а к концу этого года компания планирует установить еще 2500.

