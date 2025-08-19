Генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко йде з компанії. Він пропрацював у холдингу «Нової пошти» 20 років, а на керівній посаді – майже 10. Як за цей час змінилась NovaPay та з чим повʼязані чергові кадрові зміни в холдингу Володимира Поперешнюка та Вячеслава Клімова?

В жовтні Андрій Кривошапко залишає посаду гендиректора фінансової компанії NovaPay, яка входить до холдингу Nova Володимира Поперешнюка та Вячеслава Клімова.

NovaPay є окремою юридичною компанією, але тісно повʼязана з бізнесом «Нової пошти». У фінкомпанії два напрямки роботи: фінансово-технологічна підтримка НП та додаткові сервіси й послуги, не повʼязані з логістикою.

Кривошапко став пʼятим керівником, який іде з Nova за останні два місяці. В компанії Кривошапка вважають сильним менеджером. «Андрій – це Кріштіану Роналду, але який з роками тільки збільшує свою експертизу та досвід», – каже директор юридичного департаменту NovaPay Роман Філоненко.

Як змінювалась компанія NovaPay за керівництва Кривошапка та чому він іде з посади?

Чому NovaPay змінює керівника?

У пресслужбі NovaPay пояснюють заміну СЕО компанії новою фазою розвитку. «Рішення прийняли за спільною домовленістю з акціонерами», – йдеться в повідомленні. У компанії не уточнили, як має змінитися вектор компанії.

«NovaPay треба побудувати власний бізнес, який за темпом приросту наздожене показники «Нової пошти», – казав директор з інновацій Олексій Рубан в інтервʼю Foorbes Ukraine у лютому 2025 року. Мета на наступні чотири роки – збільшити дохід за рахунок зовнішніх клієнтів та зменшити частку групи Nova в прибутку NovaPay з понад 80% до 50%, пояснював він.

Ймовірною причиною зміни СЕО є штраф від Нацбанку на понад 90 млн грн, який фінкомпанія отримала 6 червня, каже співрозмовник із фінансового ринку, знайомий із ситуацією в компанії. Він попросив не вказувати свого імені та посади в цій статті через чутливість теми. Причина штрафу – порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

«Це величезний штраф, що гальмує розвиток компанії», – казав співвласник Nova Володимир Поперешнюк в інтервʼю Forbes Ukraine у липні цього року.

Також NovaPay отримала два письмові застереження: за невідповідну перевірку ПЕПів та здійснення транскордонних переказів валютних цінностей без ліцензії Нацбанку.

«Кривошапко побудував хорошу комерційну вертикаль, але фінансовий моніторинг не був його сильною стороною, і зараз компанія працює активно над покращенням цих процесів», – каже співрозмовник у НБУ, який спілкувався на умовах анонімності через чутливість теми.

На початку липня Поперешнюк заперечував можливу зміну менеджменту NovaPay через штраф від регулятора. «Проводимо розбір польотів із менеджментом, щоб такого більше не сталося», – казав він.

Співзасновники «Нової пошти» Вячеслав Клімов та Володимир Поперешнюк Фото Антон Забєльський для Forbes Україна

За фінансовий моніторинг у кожній компанії відповідає окрема особа, яку погоджує Нацбанк, а СЕО несе відповідальність перед власниками за всю діяльність, каже віцепрезидент Асоціації українських банків (АУБ) Петро Пекур. «Якщо штраф отримали через проблеми в системі управління, тоді власники могли попросити піти з посади, – припускає він. – Але не думаю, що справа в штрафі».

На початку цього року в холдингу Nova почалась оптимізація бізнес-процесів. Мета – перевести людей, які працюють в офісах, «ближче до посилок», казав у червні Поперешнюк. Це може торкнутися близько 7000 співробітників в компанії до кінця року.

Звільнення Кривошапко – пʼята кадрова зміна топменеджера у групі компаній Nova за останні два місяці. СЕО «Нової пошти» у Польщі Сергій Карпутєв, який керував компанією майже два роки, 5 липня оголосив, що залишає посаду. Наступного дня стало відомо про звільнення гендиректора НП в Україні Олександра Бульби після понад 10 років роботи.

Наприкінці червня компанію залишила Олена Плахова, яка з 2020-го була-директоркою з управління репутацією НП. А кілька тижнів до цього з компанії пішла директорка з персоналу Ольга Лукʼяненко.

Наразі в NovaPay не планується інших кадрових змін, кажуть двоє співрозмовників в холдингу Nova на умовах анонімності, бо неуповноважені коментувати процес публічно. «Незабаром компанія оголосить ім’я нового керівника NovaPay, який продовжить розвиток компанії згідно стратегії», – додають у пресслужбі.

Як змінилась NovaPay за керівництва Кривошапко

За десять років NovaPay пройшла шлях від компанії, яка забезпечувала технологічну підтримку та платіжну інфраструктуру для материнської компанії до бізнесу, який створює власні продукти та має окремий вектор розвитку.

«Компанія зробила великий крок з нарощування клієнтської бази та прибутків, а також технологічно виросла», – вважає Пекур з АУБ.

Чистий дохід NovaPay за перше півріччя 2025-го становить – понад 4,5 млрд грн, що трохи більше за аналогічний період минулого року – понад 4,1 млрд грн. Прибуток компанії станом на липень 2025-го – 1,5 млрд, тоді як в аналогічний період 2024-го – майже 2 млрд грн.

У квітні 2023 року NovaPay стала першою небанківською установою, яка отримала розширену ліцензію від Нацбанку. Це дозволило їй відкривати рахунки, випускати платіжні та кредитні картки, а також надавати послуги еквайрингу і обслуговувати бізнес-клієнтів.

Хоча NovaPay не банк, вона вже входить до топ-20 учасників фінансового ринку за кількістю клієнтів та активних карток, казав в інтервʼю Forbes директор з інновацій Рубан.

Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Два роки тому компанія запустила мобільний застосунок. Ним користуються понад півмільйона людей. Цього року компанія хоче збільшити загальну кількість ще на 500 000.

NovaPay запускає і нові продукти для кредитування малого та середнього бізнесу та надає довгострокові кредити до 1 млн грн.

В червні компанія запустила сервіс чекауту, який зберігає платіжні дані, контактну інформацію та адресу доставки клієнта для автозаповнення при наступному замовленні. Чекаут дозволяє зменшити кількість незавершених покупок для продавців на онлайн-платформах.

NovaPaу також має власні POS-термінали. Їх кількість у лютому складала майже 6000, а до кінця цього року компанія планує встановити ще 2500.