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Звільнили 800 людей, створили команду реформаторів. Результати аналога DOGE на «Новій пошті»

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк розповів про перші результати після трьох місяців запущеної в компанії реформи за аналогом програми DOGE Ілона Маска. Про це він повідомив у Facebook. 

Ключові факти

  • «Нова пошта» потребувала аудиту бізнес-процесів і перерозподілу ресурсів, щоб запобігти бюрократизації, зменшити кількість зайвих процесів та зберегти гнучкіть для впровадження інновацій, пояснив Поперешнюк. Реформа отримала назву Nova IDEA. 
  • «Сказати легко, зробити важко», – зазначив він. 
  • У березні реформу розпочали «зверху» — із топменеджерів, які мали самі виявити у себе зайві процеси та перестати їх виконувати.
  • За його словами, 2000 співробітників запропонували перейти з «офісних посад» на позиції, де потрібно торкатися посилок. На нові умови погодилися 1200 працівників, 800 – покинули компанію. 
  • Наступним етапом реформи стало створення «Команди реформаторів «знизу», повідомив співвласник «Нової пошти». За його словами, до неї увійшли 75 найбільш активних учасників корпоративного чату компанії у Telegram, до якого належать 12 000 працівників НП. 
  • «Взяв найактивніших та небайдужих, які самі зголосилися на цю роботу», – зазначив Поперешнюк. Очолила команду Віта Беспалова, керівниця відділення НП в Ірпені. 
  • Завдяки реформі «Новій пошті» вдалося запустити десятки проєктів із підвищення ефективності, повідомив співвласник компанії. Зокрема, щодо прозорості закупівель, оптимізації внутрішніх комунікацій, змінити систему мотивації, ввести технологічні покращення, . 
  • «Поки Ілон Маск здався й іде з DOGE, ми тільки починаємо», – додав він.   

Контекст

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк анонсував аудит бізнес-процесів і перерозподіл ресурсів у компанії, де працює 30 000 осіб, у березні 2025-го. Мета – запобігання бюрократизації та збереження гнучкості для впровадження інновацій, пояснював він. 

Серед ідей – створення департаменту ефективності, схожого на Департаменту ефективності уряду (DOGE) на чолі з американським бізнесменом Ілоном Маском, казав Поперешнюк. Ілон Маск є найбагатшою людиною світу за версією Forbes із статками понад $428 млрд. 

Наприкінці травня Маск залишив адміністрацію Дональда Трампа після п’яти місяців роботи на чолі DOGE. 

Маск обіцяв скоротити до $2 трлн річного федерального бюджету США, що становить майже третину всіх державних витрат. Однак, за даними FT, на травень 2025 року DOGE досяг лише $175 млрд економії, і багато позицій цієї суми не вдалося верифікувати. 

«Нова пошта» у 2024 році наростила дохід на 22%, до 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн. 

На початку 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок обслуговування. Протягом першого півріччя кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів – до 18 000.

Загалом у 2024 році «Нова пошта» обробила 480 млн відправлень, що на 16% перевищує показник 2023 року. На розвиток мережі в Україні компанія інвестувала 1,8 млрд грн.

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