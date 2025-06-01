Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк розповів про перші результати після трьох місяців запущеної в компанії реформи за аналогом програми DOGE Ілона Маска . Про це він повідомив у Facebook.

Ключові факти

«Нова пошта» потребувала аудиту бізнес-процесів і перерозподілу ресурсів, щоб запобігти бюрократизації, зменшити кількість зайвих процесів та зберегти гнучкіть для впровадження інновацій, пояснив Поперешнюк. Реформа отримала назву Nova IDEA.

«Сказати легко, зробити важко», – зазначив він.

У березні реформу розпочали «зверху» — із топменеджерів, які мали самі виявити у себе зайві процеси та перестати їх виконувати.

За його словами, 2000 співробітників запропонували перейти з «офісних посад» на позиції, де потрібно торкатися посилок. На нові умови погодилися 1200 працівників, 800 – покинули компанію.

Наступним етапом реформи стало створення «Команди реформаторів «знизу», повідомив співвласник «Нової пошти». За його словами, до неї увійшли 75 найбільш активних учасників корпоративного чату компанії у Telegram, до якого належать 12 000 працівників НП.

«Взяв найактивніших та небайдужих, які самі зголосилися на цю роботу», – зазначив Поперешнюк. Очолила команду Віта Беспалова, керівниця відділення НП в Ірпені.

Завдяки реформі «Новій пошті» вдалося запустити десятки проєктів із підвищення ефективності, повідомив співвласник компанії. Зокрема, щодо прозорості закупівель, оптимізації внутрішніх комунікацій, змінити систему мотивації, ввести технологічні покращення, .

«Поки Ілон Маск здався й іде з DOGE, ми тільки починаємо», – додав він.

Контекст

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк анонсував аудит бізнес-процесів і перерозподіл ресурсів у компанії, де працює 30 000 осіб, у березні 2025-го. Мета – запобігання бюрократизації та збереження гнучкості для впровадження інновацій, пояснював він.

Серед ідей – створення департаменту ефективності, схожого на Департаменту ефективності уряду (DOGE) на чолі з американським бізнесменом Ілоном Маском, казав Поперешнюк. Ілон Маск є найбагатшою людиною світу за версією Forbes із статками понад $428 млрд.

Наприкінці травня Маск залишив адміністрацію Дональда Трампа після п’яти місяців роботи на чолі DOGE.

Маск обіцяв скоротити до $2 трлн річного федерального бюджету США, що становить майже третину всіх державних витрат. Однак, за даними FT, на травень 2025 року DOGE досяг лише $175 млрд економії, і багато позицій цієї суми не вдалося верифікувати.

«Нова пошта» у 2024 році наростила дохід на 22%, до 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн.

На початку 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок обслуговування. Протягом першого півріччя кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів – до 18 000.

Загалом у 2024 році «Нова пошта» обробила 480 млн відправлень, що на 16% перевищує показник 2023 року. На розвиток мережі в Україні компанія інвестувала 1,8 млрд грн.