Верховная Рада 21 октября рассмотрит законопроект №14025, который предлагает облагать налогом доходы, полученные через цифровые платформы. Станет ли это ключом к легализации миллионов украинских интернет-предпринимателей и какие шаги необходимо доработать, чтобы рынок работал на экономику и малый бизнес? Рассказывает старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский

21 октября Верховна Рада рассмотрит законопроект №14025 об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Документ по недоразумению получил «в народе» прозвище «законопроект о налоге на OLX». Хотя как раз на «доски объявлений», такие как OLX, Aviso, RIA и другие, он не распространяется, кроме случаев, когда оплата идет через платформу, как в OLX-доставке.

Впрочем, это не единственное недоразумение, связанное с этим законопроектом.

Саму идею льготного налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы – за сдачу в аренду недвижимости и транспортных средств, оказание услуг и продажу товаров – критикуют как справа («еще один налог, дайте людям спокойно зарабатывать на жизнь»), так и слева («еще одна льгота, все должны платить одинаково»).

На сегодня, эти доходы – часть теневой экономики, которая, с одной стороны, нарушает налоговую справедливость и честную конкуренцию, с другой – распространяет в обществе неправовую культуру.

Но согласно действующего законодательства, физические лица должны платить НДФЛ и военный сбор с «чистого дохода» (вместе – 23%), вычисление которых, к тому же, требует определенных навыков и способностей в области бухгалтерии. Они есть далеко не у всех, а проверки несут огромный элемент дискреции, то есть, коррупционные. Естественно, этого всячески избегают.

Компромисс – это упрощенная система налогообложения, на которой работают около полутора миллионов ФОП. Но даже он оказался недостаточно привлекательным для еще почти миллиона людей, которые по состоянию на 2021 год были заняты неофициально не по найму, в большинстве своем находя клиентов через цифровые платформы.

Изначально Минфин видел себе имплементацию DAC7 как обложение всех таких поставщиков на общих основаниях. К счастью, удалось убедить правительство и депутатов, что это тупиковый путь, и согласовать компромиссную концепцию, на которой основан законопроект №14025. 5% налог с поступлений (плюс, к сожалению, еще 5% военного сбора – до окончания военного положения).

Это несколько хуже, чем условия 3 группы единого налога, но в пределах «десятины». И, главное, без каких-либо сложностей, регистрации, учета, соответственно, дискреции и проверок физлиц.

Это достигается за счет того, что платформы согласились взять на себя роль налоговых агентов, плюс, очевидно, возьмут на себя часть налога – то есть, таксистам, курьерам, репетиторам не придется самим ни регистрироваться как ФОП (и отвечать всем своим имуществом), ни подавать отчетность. Но их доходы станут легальными, соответственно, они получат доступ к кредитам под обычные проценты, визам, и вообще смогут ощутить себя полноправными гражданами. А государство планирует получить от них 14 млрд грн в 2026 году, и эта сумма уже заложена в бюджет.

«Спящая» норма

Больше всего копий было сломано относительно продажи товаров. Нынешнее законодательство неправомерно считает «доходом» поступления от реализации любого имущества – формально, с продажи подержанной детской коляски нужно платить 18% НДФЛ.

К счастью, эта норма была «спящей» ввиду ее явной абсурдности. Но, с другой стороны, неофициальные торговцы занимают значительную долю рынка, массово реализуют контрабандные и контрафактные товары, составляют нечестную конкуренцию легальной торговле, в том числе честным ФОП. А когда налоговая попыталась с ними бороться, то «письма счастья» начали приходить, в том числе, законопослушным гражданам, имевшим неосторожность продать несколько личных вещей подряд.

По-хорошему, нужно было бы исследовать вопрос и раз навсегда выработать четкие критерии отличия предпринимательской деятельности от продажи личного имущества. Но пока депутаты ограничились порогом в €2000 на год при продаже через платформу, без ограничения числа транзакций – что тоже представляется достаточно разумным в качестве быстрого временного решения.

Однако на будущее стоило бы урегулировать вопрос раз и навсегда – тем более, что личное имущество часто продают на «барахолках» через форумы, или тот же OLX, но без доставки. И пока действует нынешняя норма это все формально незаконно.

Также необходимо амнистировать прошлые доходы, полученные теми, кто после вступления в силу закона выйдет из тени.

В целом, есть надежда, что если все запланированные Комитетом правки перед первым чтением будут внесены в законопроект и не добавится «вредных» новых правок, – он может частично повторить историю успеха «упрощенки», которая, в свое время, вывела из тени миллионы микропредпринимателей.