После почти трех лет ожидания клиенты «Фридом Финанс» получают свои активы. Forbes Ukraine разобрался, почему происходят задержки и какие бюрократические препятствия мешают инвесторам вернуть деньги

Активы клиентов «Фридом Финанс» были заморожены до 2 августа 2025 года. Уже больше месяца владельцы более 12 700 счетов могут получить средства или активы. Процесс не лишен затруднений. Часть инвесторов не может получить плату за согласие на реструктуризацию евробондов в размере около 1,25% от их стоимости. В августе 2024 года клиенты «Фридом Финанс» не смогли принять участие в голосовании за реструктуризацию госдолга. Это повлекло за собой убытки инвесторов примерно на 160 млн грн.

История «Фридом Финанс» Нажмите «Читать больше», чтобы открыть полный текст 20 октября 2022 года компания казахстанского миллиардера с российскими корнями Тимура Турлова «Фридом Финанс» попала под санкции СНБО. С тех пор инвесторы брокера были в подвешенном состоянии – 12 748 счетов в ценных бумагах были заблокированы. Из них 95% принадлежат физическим лицам. Общая стоимость заблокированных активов – 3,5 млрд грн, такую ​​цифру называли в профильном парламентском комитете. Читать больше Свернуть

Порядок возврата средств инвесторам вступил в силу 2 августа. Уже через пять дней депозитарий Нацбанка заявил о первых операциях по возврату инвесторам государственных облигаций Украины и средств, выплаченных при погашении этих бумаг или как процентный доход.

Различные типы активов возвращаются по разным механизмам, Forbes Ukraine подробнее писал об этом здесь. В это вовлечены инвесткомании ICU и «Универ» и банки – ПриватБанк, Sense Bank и monobank.

Узким местом для перевода активов-средств на инвесторские счета в «Универе» называют способность Нацбанка и Нацдепозитария обрабатывать запросы. Когда количество запросов стало исчисляться сотнями, обработка затягивалась до недели и больше.

«Большинство процессов проходят без автоматизации. Клиент обращается к нам, а мы – в депозитарии, и эти процедуры обращения «ручные» как на нашей стороне, так и на стороне депозитариев», – говорит директор по развитию инвестиционной компании «Универ» Алексей Литвинов.

По его словам, ручная обработка запросов и наплыв клиентов усложнили первые недели работы механизма, но сейчас поток запросов уменьшается, и процедуры налаживаются. «Дальше будет быстрее», – прогнозирует Литвинов.

В настоящее время «Универ» получил 468 обращений от клиентов «Фридом Финанс». Прогнозировать, когда процесс возвращения завершится, сложно – заявки продолжают поступать, говорит Литвинов.

«Процедура идет, не без сложностей, но они формальные», – считает руководитель инициативной группы пострадавших клиентов «Фридом Финанс» Максим Дыбенко.

Отдельная проблема – возврат небольших сумм, транзакции за перевод которых превышают саму сумму. Для этого небольшие суммы объединяются одним пакетом, объясняет Дыбенко.

«Если условно $10 нужно вывести, $15 нужно заплатить банку, чтобы этот платеж произвести. Мы понимаем ситуацию и пытаемся сделать опции для клиентов, чтобы сэкономить на банковских тарифах», – говорит Литвинов.

Кроме того, есть клиенты «Фридом Финанс», кто не нашел себя в списках на возвращение – они обращаются в Нацкомиссию и компании за деталями, добавляет Дыбенко.

Сейчас инициативная группа, объединяющая более 600 клиентов с замороженными счетами, фокусируется на компенсации 160 млн грн, которые они потеряли из-за того, что не смогли принять участие в голосовании за реструктуризацию евробондов год назад.

«Собираем рабочую группу на уровне глав департаментов Минфина, НБУ и стейкхолдеров, чтобы найти инструменты для решения вопроса компенсации. Еще раз запустили трек с комиссией – подали обращение о необходимости урегулирования этой ситуации», – говорит Дыбенко.