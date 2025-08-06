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Первые выплаты в августе. НКЦБФР запускает возврат заблокированных активов клиентов «Фридом финанс». Удастся ли вернуть все

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

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Процедура повернення заблокованих активів «Фрідом фінанс»

Возврат заблокированных активов клиентов «Фридом финанс» начался. Какая процедура

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После почти трех лет ожидания вкладчики подсанкционного брокера «Фридом финанс» могут получить денежные средства. Это стало возможным после длительной проверки клиентов на связи с Россией и подсанкционными лицами. Как вкладчикам получить денежные средства?

После трех лет ожидания первые клиенты подсанкционного брокера «Фридом финанс» (ФФ) начали подавать заявки на возврат активов, рассказывает представитель инициативной группы инвесторов ФФ Максим Дыбенко. В октябре 2022-го СНБО наложил санкции на его владельца, казахстанского миллиардера с российскими корнями Тимура Турлова. С тех пор активы 13 000 клиентов компании, через которую украинцы инвестировали в государственные облигации и другие ценные бумаги, были заблокированы.

О процедуре возврата активов 1 августа сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Этому предшествовала проверка клиентов ФФ на предмет связей с подсанкционными лицами или страной-агрессором. Регулятор завершил эту процедуру в конце июля.

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