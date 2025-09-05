Після майже трьох років очікування клієнти «Фрідом Фінанс» мають змогу отримувати свої активи. Forbes Ukraine розібрався, чому відбуваються затримки та які бюрократичні перешкоди заважають інвесторам повернути гроші

Активи клієнтів «Фрідом Фінанс» були заморожені до 2 серпня 2025-го. Вже більше місяця власники понад 12 700 рахунків мають змогу отримати кошти чи активи. Процес не позбавлений труднощів. Частина інвесторів не може отримати плату за згоду на реструктуризації євробондів у розмірі близько 1,25% їхньої вартості. У серпні 2024 року клієнти «Фрідом Фінанс» не змогли взяти участь у голосуванні за реструктуризацію держборгу. Це спричинило збитки інвесторів приблизно на 160 млн грн.

20 жовтня 2022 року компанія казахстанського мільярдера з російським корінням Тимура Турлова «Фрідом Фінанс» потрапила під санкції РНБО. Відтоді інвестори брокера були у підвішеному стані – 12 748 рахунків у цінних паперах були заблоковані. З них 95% належать фізичним особам. Загальна вартість заблокованих активів – 3,5 млрд грн, таку цифру називали у профільному парламентському комітеті.

Порядок повернення коштів інвесторам набув чинності 2 серпня. Вже за п’ять днів депозитарій Нацбанку заявив про перші операції з повернення інвесторам державних облігацій України та коштів, які були виплачені при погашенні цих паперів або як процентний дохід.

Різні типи активів повертаються за різними механізмами, Forbes Ukraine детальніше писав про це тут. У це залучені інвесткоманії ICU та «Універ» і банки – ПриватБанк, Sense Bank і monobank.

Вузьким місцем для переведення активів-коштів на інвесторські рахунки в «Універі» називають здатність Нацбанку і Нацдепозитарію обробити запити. Коли кількість запитів стала обраховуватися сотнями, обробка затягувалася до тижня і більше.

«Більшість процесів відбуваються без автоматизації. Клієнт звертається до нас, а ми – в депозитарії, і ці процедури звернення «ручні» як на нашому боці, так і на боці депозитаріїв», – каже директор з розвитку інвестиційної компанії «Універ» Олексій Літвінов.

За його словами, ручна обробка запитів і наплив клієнтів ускладнили перші тижні роботи механізму, але зараз потік запитів зменшується, і процедури налагоджуються. «Далі буде швидше», – прогнозує Літвінов.

Наразі «Універ» отримав 468 звернень від клієнтів «Фрідом Фінанс». Прогнозувати, коли процес повернення завершиться, складно – заявки продовжують надходити, каже Літвінов.

«Процедура йде, не без складнощів, але вони формальні», – вважає керівник ініціативної групи постраждалих клієнтів «Фрідом Фінанс» Максим Дибенко.

Окрема проблема – повернення невеликих сум, транзакції за переведення яких перевищують саму суму. Для цього невеликі суми обʼєднують одним пакетом, пояснює Дибенко.

«Якщо умовно $10 треба вивести, $15 треба заплатити банку, щоб цей платіж провести. Ми розуміємо ситуацію і намагаємося зробити опції для клієнтів, щоб заощадити на банківських тарифах», – каже Літвінов.

Крім того, є клієнти «Фрідом Фінанс», хто не знайшов себе у списках на повернення – вони звертаються до Нацкомісії та власне компанії за деталями, додає Дибенко.

Зараз ініціативна група, яка обʼєднує понад 600 клієнтів із замороженими рахунками, фокусується на компенсації 160 млн грн, які вони втратили через те, що не змогли взяти участь у голосуванні за реструктуризацію євробондів рік тому.

«Збираємо робочу групу на рівні голів департаментів Мінфіну, НБУ і стейкхолдерів, щоб знайти інструменти для розв’язання питання компенсації. Вкотре запустили трек із комісією – подали звернення про необхідність урегулювання цієї ситуації», – каже Дибенко.