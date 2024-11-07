Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

В Украине около 8 млн экономически неактивных лиц – Минэкономики

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Одна из приоритетных задач правительства – возвращение на рынок труда экономически неактивных украинцев, которых внутри страны около 8 млн человек. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная на Киевском экономическом международном форуме 7 ноября, пишет «Укринформ».

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного! 

Подробности

  • В Украине около 8 млн человек не ищут работу по разным причинам. Среди них – лица с инвалидностью, ветераны, не нашедшие себя на рынке труда, женщины, которые не могут совмещать исполнение семейных и рабочих обязанностей, отметила Бережная.
  • Правительство, общественный сектор, международные партнеры разработали и внедрили программы для стимулирования украинцев становиться более конкурентоспособными на рынке труда, сказала замминистра экономики.
  • «Но учитывая глобальный дефицит кадров на рынке, это капля в море. Поэтому нашей совместной задачей должно стать увеличение программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда», – добавила Бережная.

Контекст

По прогнозам МВФ, показатель безработицы в Украине в 2024-м снизится с прошлогодних 19,1% до 14,2%. В следующем году он прогнозируется на уровне 12,7%.

Нехватка работников становится ключевым препятствием для ведения бизнеса, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий, который ИЭИ провел в сентябре среди 473 промышленных предприятий.

Дефицит кадров будет углубляться из-за полномасштабной войны и вызванной ею миграции. Одним из решений может стать переквалификация разных социально-демографических групп, говорится в исследовании Deloitte Ukraine и Gradus Research. 45% опрошенных женщин рассматривают возможность получить новую специальность, считающуюся мужской.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине