В Украине около 8 млн экономически неактивных лиц – Минэкономики

Одна из приоритетных задач правительства – возвращение на рынок труда экономически неактивных украинцев, которых внутри страны около 8 млн человек. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная на Киевском экономическом международном форуме 7 ноября, пишет «Укринформ».
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- В Украине около 8 млн человек не ищут работу по разным причинам. Среди них – лица с инвалидностью, ветераны, не нашедшие себя на рынке труда, женщины, которые не могут совмещать исполнение семейных и рабочих обязанностей, отметила Бережная.
- Правительство, общественный сектор, международные партнеры разработали и внедрили программы для стимулирования украинцев становиться более конкурентоспособными на рынке труда, сказала замминистра экономики.
- «Но учитывая глобальный дефицит кадров на рынке, это капля в море. Поэтому нашей совместной задачей должно стать увеличение программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда», – добавила Бережная.
Контекст
По прогнозам МВФ, показатель безработицы в Украине в 2024-м снизится с прошлогодних 19,1% до 14,2%. В следующем году он прогнозируется на уровне 12,7%.
Нехватка работников становится ключевым препятствием для ведения бизнеса, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий, который ИЭИ провел в сентябре среди 473 промышленных предприятий.
Дефицит кадров будет углубляться из-за полномасштабной войны и вызванной ею миграции. Одним из решений может стать переквалификация разных социально-демографических групп, говорится в исследовании Deloitte Ukraine и Gradus Research. 45% опрошенных женщин рассматривают возможность получить новую специальность, считающуюся мужской.
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