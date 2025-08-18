Forbes Digital підписка
Пятилетний мораторий на проверки, почти экспорт вооружения и е-ТЦК. Правительство представило новую программу действий. Что о ней нужно знать бизнесу?

Диана Павленко
Диана Павленко
Ира Крицкая
Уряд, оборона, інвестиції /пресс-служба Минэкономики

Правительство представило новую программу действий. Что о ней необходимо знать бизнесу? Фото пресс-служба Минэкономики

Кабмин Юлии Свириденко представил детальный план действий на этот и следующий годы. В фокусе – увеличение изготовления украинского оружия и привлечение финансирования, новые подходы к мобилизации и рекрутингу, евроинтеграция и помощь бизнесу. Forbes Ukraine собрал ключевые изменения для предпринимателей

Правительство в обновленном составе 18 июля представило план действий на 2025-2026 годы. «Документ базируется на четырех ключевых направлениях: безопасность, достоинство человека, экономика и восстановление, без которого невозможно планировать будущее», – сказала премьер Юлия Свириденко во время презентации.

Среди изменений Кабмин планирует пятилетний мораторий на проверки бизнеса, упрощение регулирования и выдачи разрешений, а также поиск дополнительного финансирования для индустриальных парков

Чиновники планируют ввести особый режим экспорта вооружения, запустить «е-ТЦК» и усилить рекрутинг в армию.

В правительственном плане есть и обязательства по Американско-Украинскому инвестиционному фонду (создается под так называемое соглашение о недрах) и начале евроинтеграции.

Как выглядит план действий правительства на следующие полтора года?

Ключевые изменения для бизнеса: пятилетний мораторий на проверки, е-ТЦК и «Промышленный Рамштайн»

Кабмин хочет продлить мораторий на проверки бизнеса на пять лет. Он будет действовать как для правоохранителей, так и налоговой или других органов надзора. «Проверки будут проходить по рискориентированному подходу», – уточнил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Аналогичный мораторий уже действует с начала августа этого года, его ввел Совет безопасности и обороны (СНБО), чтобы снизить давление на бизнес. Исключение – мораторий бездействует для производителей подакцизных товаров.

Еще одно нововведение – внедрение Министерством обороны до конца года электронной системы «е-ТЦК» в «Резерв+» и других системах. Это должно снизить нагрузку на территориальные центры комплектования на 15% ежемесячно.

Также до конца года Минобороны должно запустить электронные кабинеты для предприятий с учетом количества призывников, военнообязанных и резервистов.

План правительства на 2025-2026 годы

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

В декабре этого года появится государственная программа «Промышленный Рамштайн». Ее суть состоит в предоставлении специальных условий на поставку оборудования для восстановления предприятий.

Также к декабрю 2026-го правительство хочет привлечь 10 млрд грн для фиксирования индустриальных парков и промышленности.

До конца этого года также должна заработать система «е-Дозвіл», где бизнес в электронном формате может получить лицензии, разрешения, декларации и другие документы. А к концу декабря следующего года 200 разрешений должны выдаваться декларативно, а еще 60 – отменены.

Макрофинансовая стабильность, евроинтеграция и соглашение с США

До конца декабря этого года Минфин должен найти источник долгосрочного финансирования госбюджета. Потребность во внешнем финансировании на 2026-й составляет $45 млрд, из которых подтверждено лишь около $35 млрд, сказал министр финансов Сергей Марченко.

«Важно понимать, что цифры могут измениться после 15 сентября, когда будут собраны все данные о потребностях на 2026 год», – уточнил собеседник в Минфине.

До конца 2025-го правительство планирует завершить скрининг соответствия украинского законодательства требованиям ЕС и закончить подготовку к открытию всех кластеров. Все шесть переговорных кластеров планируется открыть в течение следующего года.

План правительства на 2025-2026 годы

Министр финансов Сергей Марченко.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства планирует реализовать минимум три проекта в пределах Американско-украинского инвестиционного фонда до конца следующего года. Фонд начат в мае для реализации соглашения о недрах между Украиной и США и должен способствовать привлечению инвестиций западных компаний.

Доходы Фонда впервые будут распределяться между странами в соответствии с капитальными взносами в 2035 году. Его нормативно правовую базу финализируют до конца сентября.

Также правительство должно договориться об отсрочке внедрения механизма углеродного корректирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) от Евросоюза. Введение CBAM – одно из требований вступления Украины в ЕС. По предварительным расчетам аналитиков EY в Украине, сделанных еще в 2023-м, его внедрение могло бы нанести ущерб украинским производителям в $300 млн.

Усиление обороны: украинское производство оружия, квазиэкспорт и ставка на рекрутинг

Министерство обороны рассчитывает привлечь от международных партнеров в следующем году $120 млрд, половина из них должны пойти на закупку вооружения отечественного производства.

До декабря этого года ведомство готовится запустить пилотные совместные производства с Данией и Нидерландами и согласовать Drone Deal с США. Это так называемый квазиэкспорт, когда 80% производимого оружия будет отправляться в Украину, а остальные 20% оставаться на складах партнеров, пояснил во время мероприятия министр обороны Денис Шмыгаль.

«Просто открыть экспорт будет несправедливо по отношению к нашим военным, которые на передовой нуждаются в большем количестве оружия», – добавил он.

До 31 декабря 2026 года фортификация и антидроновая защита маршрутов должны быть выполнены на 90% на приоритетных направлениях и на 80% – на других участках.

Еще одно важное направление для Минобороны – рекрутинг. Благодаря этому до конца декабря следующего года министерство хочет выйти на показатель 3500 контрактов на военную службу ежемесячно и еще 1000 контрактов для иностранцев или лиц без гражданства. Еще 2500 человек в месяц в министерстве хотят мобилизовать благодаря контрактам в избранные ими подразделения.

