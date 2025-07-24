Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев начал собственные проверки уклонения продуктовых сетей от уплаты налогов: его помощники делают контрольные закупки и передают «доказательства» в БЭБ. Первым под ударом оказался полтавский ритейлер «МаркетОпт» бизнесменов Станислава Пискуна и Константина Кривича. Кто еще в зоне риска?