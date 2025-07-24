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Гетманцев под прикрытием. Глава налогового комитета нашел с десяток ритейл-сетей, работавших на ФЛП. Чем это чревато для их бизнеса

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

4 хв читання

Гетманцев ФОП ритейл БЕБ /Коллаж – Forbes Ukraine

Даниил Гетманцев начал детальную проверку ритейловых сетей, использующих ФЛП Фото Коллаж – Forbes Ukraine

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Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев начал собственные проверки уклонения продуктовых сетей от уплаты налогов: его помощники делают контрольные закупки и передают «доказательства» в БЭБ. Первым под ударом оказался полтавский ритейлер «МаркетОпт» бизнесменов Станислава Пискуна и Константина Кривича. Кто еще в зоне риска?

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11 июля на YouTube-канале главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева появилось видео «Как работает теневой занавес из ФЛП. Дробление бизнеса как способ уклонения от налогов», в котором глава комитета объявил борьбу с ФЛП у фуд-ритейлеров.

«В Украине на продовольственном рынке есть «белые» и «черные» сети, – говорит Гетманцев в видео. – Первые – это большие сети вроде АТБ и Novus, которые платят «белые» зарплаты и налог на прибыль, а другие – «серые» игроки, которые дробят все это через ФЛП».

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