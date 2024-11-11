«Откуп» за коррупцию? Сможет ли закон о сделках со следствием стать инструментом борьбы с коррупцией в Украине? Рассказывает адвокат Константин Кривенко

Владимир Зеленский 31 октября подписал закон № 4033-IX об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем заключения сделок со следствием. Внедрить справедливый механизм сделок со следствием было обязательством Украины перед ЕС, чтобы получить деньги по программе Ukraine Facility Plan. На что могут рассчитывать обвиняемые в коррупции лица и как превратить этот закон в действенный механизм, способствующий состязательности уголовного процесса? Рассказывает Константин Кривенко, адвокат и советник юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»

Предоставление €4 млрд помощи Украине от ЕС в рамках Ukraine Facility было под угрозой. Украинская сторона нарушила сроки выполнения условий, касающихся принятия законопроекта о сделках со следствием по коррупционным делам, отмечали в конце октября в МИД. В ведомстве отмечалось, что это условие Украина должна была выполнить до конца третьего квартала 2024 года.

Но 29 октября Верховная Рада приняла законопроект №12039 о сделках со следствием, а 31 октября его подписал Владимир Зеленский.

Институт сделок со следствием

Закон №4033-ІХ возвращает привлекательность института сделок о признании виновности в коррупционных уголовных производствах.

Сделка о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым (кроме безоговорочного признания вины в инкриминируемом преступлении) должна включать выполнение последним определенных условий: разоблачение других коррупционеров и возмещение ущерба. Если лицо действовало самостоятельно, хватит только возмещения.

Механизм сделок со следствием позволит не перегружать антикоррупционную вертикаль и разоблачить еще больше коррупционеров. А также будет побуждать тех, кто «попался», сдаться следствию.

Есть случаи, когда людей используют или они не до конца понимают последствия своих действий. Это поможет выйти из ситуации. Ведь то, что есть коррупцией в соответствии с законом, не всегда является коррупцией в представлении общества. Например, когда лицо, по его мнению, действовало в интересах предприятия или государства, принимало нестандартные управленческие решения, направленные на получение положительного результата, но не смогло по определенным причинам его достичь. Так оно может быть обвинено в злоупотреблении служебным положением, результатом чего стала причина ущерба.

Такие случаи, скорее, исключение из правила, поэтому в целом изменения по заключению сделок с коррупционерами выглядят в глазах общества не очень справедливым решением.

Однако для соблюдения справедливости законодатель предусмотрел другие санкции. Речь идет о дополнительных наказаниях в виде частичной или полной конфискации имущества, запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. А также наложение космических для уголовного законодательства штрафов, превышающих 200 млн грн.

Институт сделок в уголовном производстве совершенствуется, поэтому изменения в целом можно оценить положительно. Коррупционные уголовные правонарушения или преступления, связанные с коррупцией, не сводятся только к предоставлению и получению взятки. Зачастую исследуемые обстоятельства являются сложными, запутанными и многоуровневыми взаимоотношениями, возникающими между государством и бизнесом. Поэтому обе стороны должны иметь право на урегулирование на взаимовыгодных условиях.

Проблема коррупции в Украине является системной, и для ее решения не достаточно разоблачать отдельно взятых представителей и освещать это в СМИ. Следует сформулировать общественное мнение об отрицании коррупции как компоненте решения проблемных жизненных ситуаций и достижении желаемых результатов.

Пока такое осознание не придет хотя бы большей части населения, публичные наказания отдельных личностей не принесут больших результатов. Поэтому эти законодательные изменения могут иметь место в государстве, которое ставит целью побороть коррупцию как явление, а потому несколько допускает потерю качества за счет количества.

Основное внимание общества к этому закону (кроме того, что он принят под давлением партнеров для получения миллиардов финансовой помощи) состоит в том, что коррупционер может откупиться от наказания. Однако не стоит забывать, что в таких случаях коррупционеры потеряют все свое имущество и другие активы, так что ситуация выглядит не так плохо.

Последняя инстанция

Самая большая проблема принятых в Уголовный кодекс изменений – кто будет решать: отбывать коррупционеру наказание или заключить сделку со следствием.

Если по общему правилу только суд наделен полномочиями определять наказание в случае осуждения лица за совершение преступления, то закон №4033-IX частично передает эту роль прокурору. Именно от того, согласится ли прокурор заключить сделку с подозреваемым или обвиняемым, будет зависеть, получит ли лицо реальный срок в тюрьме или испытательный со штрафом или конфискацией. Заключение такой сделки является правом прокурора, а не обязанностью.

Есть и другой нюанс – такие сделки могут стать механизмом побуждения к признанию виновности даже там, где вины нет, из-за возможной угрозы реального наказания. В таких обстоятельствах целесообразно было бы предоставить возможность суду принимать решение об альтернативном наказании, не связанное с лишением свободы, в случаях, когда обвиняемый раскаивается, разоблачает соучастников, возмещает ущерб и соглашается признать себя виновным.

То есть предоставить суду по результатам общего судебного разбирательства возможность применять и другие наказания, не связанные с содержанием под стражей, которые могли бы справедливо наказать обвиняемого в коррупции.

Именно такая концепция могла бы способствовать состязательности уголовного процесса, а не сводить все к выбору между признанием вины и лишением свободы.