Президент ввел мораторий на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса, чтобы снизить давление на предпринимателей и стимулировать экономический рост. Однако, несмотря на оптимистические обещания, предложенные меры выглядят ограниченными и имеют ряд вопросов. Действительно ли мораторий сможет обеспечить реальную поддержку бизнеса или станет лишь временным средством для улучшения имиджа власти? Анализ решения от Дмитрия Павленко, партнера Deloitte Ukraine, и Михаила Колядинцева, менеджера юридической практики Deloitte Ukraine

Владимир Зеленский указом №538/2025 от 21 июля 2025 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении правовых и организационных мероприятий, направленных на установление моратория на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса, а также на стимулирование экономического роста в Украине.

Этим решением СНБО определяет ряд задач для госорганов по ограничению проверок и упрощению ведения бизнеса.

Ранее Зеленский заявлял, что временный запрет на проверку и вмешательство госорганов в деятельность бизнеса поможет обезопасить предпринимателей от давления. После этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко также заявила о намерении ввести годовой мораторий на проверки бизнеса.

Новости выглядят оптимистично, все предложенные инициативы хочется поддержать, но на самом деле все снова неоднозначно.

«Больше так не поступай, пожалуйста»

Во-первых, мы имеем констатацию на нормативном уровне досадных симптомов в государственной системе и попытки лечить их «гомеопатией».

Бизнес генерирует ВВП, обеспечивает рабочие места, платит налоги и военный сбор, ведет военный учет и прочее. В то же время государственные органы (далее только цитаты из названия решения СНБО) проводят «безосновательные проверки», «вмешиваются в деятельность». Такие действия имеют признаки нарушения закона.

Если такое нарушение носит разовый характер, СНБО бы не вмешивался. То есть незаконность деятельности налоговых и таможенных органов является системной, намеренно направленной против бизнеса. Вывод не оригинален, вам его подтвердит любой опытный предприниматель. Но сейчас этот вывод делает СНБО.

Как государственная система наказывает эти органы, создающие экзистенциальную опасность для предпринимателей? Просит временно воздержаться от таких противоправных действий через мораторий.

Какие еще меры можно принять, если «безосновательные проверки» и «вмешательство» являются нарушением закона? Таких мер хватает. Виновные должны быть привлечены к юридической ответственности, а сами органы – к политической. Полномочия органов-нарушителей должны быть нормативно изменены/ограничены, сами органы могут быть реорганизованы или ликвидированы. «Срочное оперативное вмешательство» вместо «гомеопатии».

Пока же единственным средством влияния избран мораторий. Ранее подобные моратории вводились только в связи с пандемией коронавируса и военным положением. СНБО своим решением приравнивает угрозы деятельности некоторых госорганов к угрозам смертельных вирусов и войн.

Мораторий только частичный

Это еще не все не очень хорошие новости. Предприниматели все равно одобрительно воспримут хотя бы такую временную защиту от произвола полномочных лиц. Но из анализа введенных мер следует, что они носят очень ограниченный характер и действительно мало кого защитят.

СНБО требует от Кабинета Министров безотлагательно ограничить проверки государственных налоговой и таможенной служб Украины для двух категорий плательщиков:

авторизованных экономических операторов , которых на май 2025 года насчитывалось только 90, по данным Государственной таможенной службы;

, которых на май 2025 года насчитывалось только 90, по данным Государственной таможенной службы; лиц, имеющих незначительную степень риска и не участвующих в обращении подакцизных товаров.

Что подразумевается под «незначительной степенью риска», пока неизвестно. Вероятно, речь идет о критериях рисков, определенных Порядком формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков, утвержденным приказом Минфина №524 от 2 июня 2015 года, и о «клубе белого бизнеса».

Несмотря на громкие заголовки, действие моратория будет крайне выборочным и будет применяться только к узкому кругу лиц. Даже «гомеопатия» будет в дефиците.

Какой подход риск-ориентированный

СНБО также требует от Кабмина безотлагательно обеспечить усовершенствование методики применения риск-ориентированного подхода налоговыми и таможенными органами и усилить контроль над участками с высоким уровнем риска.

Этот подход должен уравновесить частичную либерализацию налогового и таможенного контроля. Однако неизвестно, что подразумевается под «участками с высоким уровнем риска нарушений», поэтому остается пространство для манипуляций и злоупотреблений.

Хорошие новости

Хорошие новости в том, что СНБО и президент предлагают также и «оперативное вмешательство», то есть системные и комплексные изменения в отношениях «государство-бизнес».

Дерегуляция, уменьшение админнагрузки и защита инвесторов

Государственная регуляторная служба должна представить Кабмину предложения с целью минимизировать расходы и административную нагрузку бизнеса, устранить дублирование функций госнадзора, оптимизировать его с применением риск-ориентированного подхода. А еще – предложить меры дерегуляции, усовершенствования лицензионной и разрешительной систем.

Отдельным пунктом в решении СНБО требует от Кабмина принять в месячный срок меры по защите прав и интересов иностранных инвесторов, в том числе с долей иностранного капитала.

В последнее время мы наблюдаем многочисленные и сомнительные с точки зрения закона методы давления на иностранных инвесторов, поэтому ожидаем детали, о каких именно мерах идет речь.

Правоохранительные органы должны охранять права бизнеса

СНБО рекомендует в месячный срок завершить пересмотр материалов уголовных производств, в которых «дается оценка законности действий субъектов хозяйствования», и принять меры обеспечения в таких производствах.

Скорее всего, имеются в виду случаи злоупотребления обысками, арестами имущества и т.п.

Также СНБО рекомендует, чтобы руководители органов досудебного расследования и прокуратуры контролировали законность проведения следственных действий и применения мер обеспечения относительно бизнеса.

В то же время из-за сомнительности формулировок непонятно, идет ли речь только об уголовных производствах против физических лиц – предпринимателей или и против руководства юридических лиц.

Ничего не сказано о злоупотреблении открытием уголовного производства, например, когда ГНС не признает обязательства несогласованными после подачи иска в суд, а ожидает постановления об открытии производства.

Надо просто принять хорошие законы

СНБО также рекомендует парламенту ускорить рассмотрение ряда законопроектов, среди которых:

Законопроект №12439 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины, призванных защитить права бизнеса.

Предлагается установить срок ареста имущества – два месяца, с возможностью продления по определению следователя судьи; расширить права стороны защиты; ввести институт отдельного постановления следственного судьи, суда для реагирования на нарушения внутри криминального процесса.

Законопроекты №13414 и №13415 о налоговых и таможенных льготах для инвестиционных проектов в сфере перерабатывающей промышленности.

Законопроект №5837 о новой редакции закона об основных принципах государственного надзора (контроля).

Новый закон должен обновить подходы к контрольным мерам: ввести понятие аудита как добровольную проверку компании по ее заявлению, без применения санкций; ввести консультативно-совещательные советы госнадзора при органах контроля, которые будут рассматривать жалобы на их действия.

Законопроект №5838 об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях и увеличении ответственности должностных лиц госорганов за нарушения во время проверок.

Предлагается установить ответственность для должностных лиц, если по результатам проверки они приняли решение, которое суд признал незаконным.

Мы поддерживаем все заявленные изменения. Внимательно следим за ними и немного волнуемся, чтобы эти изменения не реализовывали те же субъекты, из-за и против которых применили мораторий. А бизнес сам ответит на вопрос, какой способ «лечения» системы сработает в его интересах.